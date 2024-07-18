https://ukraina.ru/20240718/1056338767.html

Захарова прокомментировала возможное снижение мобилизационного возраста на Украине: 18 – не предел

Захарова прокомментировала возможное снижение мобилизационного возраста на Украине: 18 – не предел - 18.07.2024 Украина.ру

Захарова прокомментировала возможное снижение мобилизационного возраста на Украине: 18 – не предел

Официальный Киев может еще дополнительно снизить нижнюю возрастную планку призыва на фронт, не исключает официальный представитель МИД России Мария Захарова

2024-07-18T17:10

2024-07-18T17:10

2024-07-18T17:14

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Ранее Владимир Зеленский снизил мобилизационный возраст с 27-ми до 25-ти лет, однако на Украине обсуждение вопроса продолжается. По ее мнению, каждый раз, когда начинаются обсуждения подобных планов, в офисе Зеленского их отрицают, а потом все происходит наоборот. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Запад намерен "повесить" на президента Украины Владимира Зеленского все непопулярные решения, в том числе снижение мобилизационного возраста, а в первой половине 2025 года сменить его на кого-то другого.Подробнее о том, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя читайте в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240717/1056305986.html

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новости, владимир зеленский, мария захарова, украина, россия, мобилизация, всу, сво