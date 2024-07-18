Захарова прокомментировала возможное снижение мобилизационного возраста на Украине: 18 – не предел - 18.07.2024 Украина.ру
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Захарова прокомментировала возможное снижение мобилизационного возраста на Украине: 18 – не предел
Захарова прокомментировала возможное снижение мобилизационного возраста на Украине: 18 – не предел - 18.07.2024 Украина.ру
Захарова прокомментировала возможное снижение мобилизационного возраста на Украине: 18 – не предел
Официальный Киев может еще дополнительно снизить нижнюю возрастную планку призыва на фронт, не исключает официальный представитель МИД России Мария Захарова
2024-07-18T17:10
2024-07-18T17:14
новости
владимир зеленский
мария захарова
украина
россия
мобилизация
всу
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Ранее Владимир Зеленский снизил мобилизационный возраст с 27-ми до 25-ти лет, однако на Украине обсуждение вопроса продолжается. По ее мнению, каждый раз, когда начинаются обсуждения подобных планов, в офисе Зеленского их отрицают, а потом все происходит наоборот. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Запад намерен "повесить" на президента Украины Владимира Зеленского все непопулярные решения, в том числе снижение мобилизационного возраста, а в первой половине 2025 года сменить его на кого-то другого.Подробнее о том, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя читайте в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, мария захарова, украина, россия, мобилизация, всу, сво
Новости, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Украина, Россия, мобилизация, ВСУ, СВО

Захарова прокомментировала возможное снижение мобилизационного возраста на Украине: 18 – не предел

17:10 18.07.2024 (обновлено: 17:14 18.07.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
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© РИА Новости . Александр Кряжев
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Официальный Киев может еще дополнительно снизить нижнюю возрастную планку призыва на фронт, не исключает официальный представитель МИД России Мария Захарова
Ранее Владимир Зеленский снизил мобилизационный возраст с 27-ми до 25-ти лет, однако на Украине обсуждение вопроса продолжается.
"Активизировались разговоры о понижении в будущем 2025 году мобилизационного возраста на Украине до 18 лет... Я думаю, что отметка 18 лет — это не предел", — сказала Захарова во время брифинга.
По ее мнению, каждый раз, когда начинаются обсуждения подобных планов, в офисе Зеленского их отрицают, а потом все происходит наоборот.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Запад намерен "повесить" на президента Украины Владимира Зеленского все непопулярные решения, в том числе снижение мобилизационного возраста, а в первой половине 2025 года сменить его на кого-то другого.
Подробнее о том, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя читайте в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на сайте Украина.ру.
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