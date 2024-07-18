https://ukraina.ru/20240718/1056338767.html
Захарова прокомментировала возможное снижение мобилизационного возраста на Украине: 18 – не предел
Захарова прокомментировала возможное снижение мобилизационного возраста на Украине: 18 – не предел - 18.07.2024 Украина.ру
Захарова прокомментировала возможное снижение мобилизационного возраста на Украине: 18 – не предел
Официальный Киев может еще дополнительно снизить нижнюю возрастную планку призыва на фронт, не исключает официальный представитель МИД России Мария Захарова
2024-07-18T17:10
2024-07-18T17:10
2024-07-18T17:14
новости
владимир зеленский
мария захарова
украина
россия
мобилизация
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/06/1055533132_0:95:2907:1730_1920x0_80_0_0_fae275f3752e81084541a68a8fe7afcf.jpg
Ранее Владимир Зеленский снизил мобилизационный возраст с 27-ми до 25-ти лет, однако на Украине обсуждение вопроса продолжается. По ее мнению, каждый раз, когда начинаются обсуждения подобных планов, в офисе Зеленского их отрицают, а потом все происходит наоборот. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Запад намерен "повесить" на президента Украины Владимира Зеленского все непопулярные решения, в том числе снижение мобилизационного возраста, а в первой половине 2025 года сменить его на кого-то другого.Подробнее о том, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя читайте в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240717/1056305986.html
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/06/1055533132_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_176f595d819a11a746458aa2f18898c7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, мария захарова, украина, россия, мобилизация, всу, сво
Новости, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Украина, Россия, мобилизация, ВСУ, СВО
Захарова прокомментировала возможное снижение мобилизационного возраста на Украине: 18 – не предел
17:10 18.07.2024 (обновлено: 17:14 18.07.2024)
Официальный Киев может еще дополнительно снизить нижнюю возрастную планку призыва на фронт, не исключает официальный представитель МИД России Мария Захарова