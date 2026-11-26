https://ukraina.ru/20261126/pvo-otrazila-masshtabnuyu-ataku-vsu-za-noch-sbito-343-bespilotnika-nad-16-regionami-rossii-1084748332.html

ПВО отразила масштабную атаку ВСУ: за ночь сбито 343 беспилотника над 16 регионами России

ПВО отразила масштабную атаку ВСУ: за ночь сбито 343 беспилотника над 16 регионами России - 26.11.2026 Украина.ру

ПВО отразила масштабную атаку ВСУ: за ночь сбито 343 беспилотника над 16 регионами России

В ночь на 26 ноября российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ

2026-11-26T10:09

2026-11-26T10:09

2026-11-26T10:09

россия

ульяновская область

краснодарский край

вооруженные силы украины

минобороны

украина.ру

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спецоперация

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Атака была предпринята сразу по нескольким направлениям. Дроны противника появились над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краёв, республик Татарстан и Башкортостан, а также над Крымом. Кроме того, беспилотники были сбиты над акваториями Азовского и Чёрного морей.Всего в отражении атаки участвовали дежурные силы ПВО, действовавшие в 16 регионах страны. По данным военного ведомства, ни один из беспилотников не достиг цели.Ранее в Минобороны сообщили, что в ту же ночь российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса в КиевеО других успехах россиян - в материале Россия прорывает ПВО ВСУ "Искандерами" и реактивными дронами — эксперт про удары по Украине в дзен-канале Украина.ру

россия

ульяновская область

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россия, ульяновская область, краснодарский край, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру, сво, спецоперация