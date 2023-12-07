https://ukraina.ru/20231207/1051828508.html
"Ситуация вопиющая": Киев готовит подростков на фронт — Кузнецова
"Ситуация вопиющая": Киев готовит подростков на фронт — Кузнецова - 07.12.2023 Украина.ру
"Ситуация вопиющая": Киев готовит подростков на фронт — Кузнецова
Киевский режим массово нарушает права детей, заявила зампредседателя Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима Анна Кузнецова на пленарном заседании Совета Федерации
2023-12-07T14:36
2023-12-07T14:36
2023-12-07T14:36
новости
россия
совет федерации
киевский режим
дети
права
права ребенка
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Украинское правительство нарушает ряд международных конвенций, касающихся детей. В частности, Конвенции о правах ребёнка 1989 года, а также положения факультативного протокола Конвенции, касающегося участия детей в вооружённых конфликтах, торговли детьми, детской проституции, детской порнографии.Дети на Украине подвергаются вербовке для диверсий и участия в терактах, распространения дезинформации, а также эксплуатации при попустительстве украинских силовых структур, отметила парламентарий.Кузнецова добавила, что метастазы криминала распространяются по всему миру, и это является серьёзным риском не только для Российской Федерации, но и для других государств.Парламентарий ранее рассказала, как в одной из школ Лисичанска "изверги из добровольческого отряда "Торнадо" обустроили "пыточную". Детей истязали, насиловали, все это снимали на видео. Задача расследования — сформировать доказательную базу, предать все материалы гласности, направить их в национальные парламенты других стран, добавила она.Госдума России инициировала расследование преступлений Украины против детей, на пленарном заседании в июне этого года. Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что провести парламентское расследование необходимо для того, чтобы мир открыл глаза на то, что происходит с 2014 года на Украине, потому что "у них руки по локоть в крови".
https://ukraina.ru/20231206/1051774345.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, совет федерации, киевский режим, дети, права, права ребенка
"Ситуация вопиющая": Киев готовит подростков на фронт — Кузнецова
Киевский режим массово нарушает права детей, заявила зампредседателя Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима Анна Кузнецова на пленарном заседании Совета Федерации
Украинское правительство нарушает ряд международных конвенций, касающихся детей. В частности, Конвенции о правах ребёнка 1989 года, а также положения факультативного протокола Конвенции, касающегося участия детей в вооружённых конфликтах, торговли детьми, детской проституции, детской порнографии.
"Ситуация вопиющая. […] Киевский режим массово нарушает права детей на жизнь, здоровье, развитие, свободу мысли, взглядов и мнений, образование и использование родного языка“, - заявила она.
Дети на Украине подвергаются вербовке для диверсий и участия в терактах, распространения дезинформации, а также эксплуатации при попустительстве украинских силовых структур, отметила парламентарий.
"Совсем недавно группа подростков прошла подготовку в лагере "Гайдамацкая сечь" и уже прибыла в распоряжение 103-й бригады ВСУ", — привела пример Кузнецова.
Кузнецова добавила, что метастазы криминала распространяются по всему миру, и это является серьёзным риском не только для Российской Федерации, но и для других государств.
Парламентарий ранее рассказала
, как в одной из школ Лисичанска "изверги из добровольческого отряда "Торнадо" обустроили "пыточную". Детей истязали, насиловали, все это снимали на видео. Задача расследования — сформировать доказательную базу, предать все материалы гласности, направить их в национальные парламенты других стран, добавила она.
Госдума России инициировала
расследование преступлений Украины против детей, на пленарном заседании в июне этого года. Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что провести парламентское расследование необходимо для того, чтобы мир открыл глаза на то, что происходит с 2014 года на Украине, потому что "у них руки по локоть в крови".