"Ситуация вопиющая": Киев готовит подростков на фронт — Кузнецова - 07.12.2023 Украина.ру
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"Ситуация вопиющая": Киев готовит подростков на фронт — Кузнецова
"Ситуация вопиющая": Киев готовит подростков на фронт — Кузнецова - 07.12.2023 Украина.ру
"Ситуация вопиющая": Киев готовит подростков на фронт — Кузнецова
Киевский режим массово нарушает права детей, заявила зампредседателя Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима Анна Кузнецова на пленарном заседании Совета Федерации
2023-12-07T14:36
2023-12-07T14:36
новости
россия
совет федерации
киевский режим
дети
права
права ребенка
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Украинское правительство нарушает ряд международных конвенций, касающихся детей. В частности, Конвенции о правах ребёнка 1989 года, а также положения факультативного протокола Конвенции, касающегося участия детей в вооружённых конфликтах, торговли детьми, детской проституции, детской порнографии.Дети на Украине подвергаются вербовке для диверсий и участия в терактах, распространения дезинформации, а также эксплуатации при попустительстве украинских силовых структур, отметила парламентарий.Кузнецова добавила, что метастазы криминала распространяются по всему миру, и это является серьёзным риском не только для Российской Федерации, но и для других государств.Парламентарий ранее рассказала, как в одной из школ Лисичанска "изверги из добровольческого отряда "Торнадо" обустроили "пыточную". Детей истязали, насиловали, все это снимали на видео. Задача расследования — сформировать доказательную базу, предать все материалы гласности, направить их в национальные парламенты других стран, добавила она.Госдума России инициировала расследование преступлений Украины против детей, на пленарном заседании в июне этого года. Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что провести парламентское расследование необходимо для того, чтобы мир открыл глаза на то, что происходит с 2014 года на Украине, потому что "у них руки по локоть в крови".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, совет федерации, киевский режим, дети, права, права ребенка
Новости, Россия, Совет Федерации, киевский режим, дети, права, права ребенка

"Ситуация вопиющая": Киев готовит подростков на фронт — Кузнецова

14:36 07.12.2023
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкХ Парламентские встречи в Совете Федерации
Х Парламентские встречи в Совете Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Киевский режим массово нарушает права детей, заявила зампредседателя Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима Анна Кузнецова на пленарном заседании Совета Федерации
Украинское правительство нарушает ряд международных конвенций, касающихся детей. В частности, Конвенции о правах ребёнка 1989 года, а также положения факультативного протокола Конвенции, касающегося участия детей в вооружённых конфликтах, торговли детьми, детской проституции, детской порнографии.
"Ситуация вопиющая. […] Киевский режим массово нарушает права детей на жизнь, здоровье, развитие, свободу мысли, взглядов и мнений, образование и использование родного языка“, - заявила она.
Дети на Украине подвергаются вербовке для диверсий и участия в терактах, распространения дезинформации, а также эксплуатации при попустительстве украинских силовых структур, отметила парламентарий.

"Совсем недавно группа подростков прошла подготовку в лагере "Гайдамацкая сечь" и уже прибыла в распоряжение 103-й бригады ВСУ", — привела пример Кузнецова.

Кузнецова добавила, что метастазы криминала распространяются по всему миру, и это является серьёзным риском не только для Российской Федерации, но и для других государств.
Парламентарий ранее рассказала, как в одной из школ Лисичанска "изверги из добровольческого отряда "Торнадо" обустроили "пыточную". Детей истязали, насиловали, все это снимали на видео. Задача расследования — сформировать доказательную базу, предать все материалы гласности, направить их в национальные парламенты других стран, добавила она.
Госдума России инициировала расследование преступлений Украины против детей, на пленарном заседании в июне этого года. Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что провести парламентское расследование необходимо для того, чтобы мир открыл глаза на то, что происходит с 2014 года на Украине, потому что "у них руки по локоть в крови".
Митинг акция протеста рынок земли Киев - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Вчера, 06:19
Кого еще принести в жертву. Негативная справедливость и требования демобилизации из ВСУПо украинским городам на днях прокатились протесты родственников мобилизованных военнослужащих ВСУ. В субботу митинг прошел в Киеве, а ранее – в Тернополе, Днепре, Львове, Житомире, Хмельницком и Кривом Роге.
 
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