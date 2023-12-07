https://ukraina.ru/20231207/1051828508.html

"Ситуация вопиющая": Киев готовит подростков на фронт — Кузнецова

"Ситуация вопиющая": Киев готовит подростков на фронт — Кузнецова - 07.12.2023 Украина.ру

"Ситуация вопиющая": Киев готовит подростков на фронт — Кузнецова

Киевский режим массово нарушает права детей, заявила зампредседателя Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима Анна Кузнецова на пленарном заседании Совета Федерации

2023-12-07T14:36

2023-12-07T14:36

2023-12-07T14:36

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дети

права

права ребенка

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Украинское правительство нарушает ряд международных конвенций, касающихся детей. В частности, Конвенции о правах ребёнка 1989 года, а также положения факультативного протокола Конвенции, касающегося участия детей в вооружённых конфликтах, торговли детьми, детской проституции, детской порнографии.Дети на Украине подвергаются вербовке для диверсий и участия в терактах, распространения дезинформации, а также эксплуатации при попустительстве украинских силовых структур, отметила парламентарий.Кузнецова добавила, что метастазы криминала распространяются по всему миру, и это является серьёзным риском не только для Российской Федерации, но и для других государств.Парламентарий ранее рассказала, как в одной из школ Лисичанска "изверги из добровольческого отряда "Торнадо" обустроили "пыточную". Детей истязали, насиловали, все это снимали на видео. Задача расследования — сформировать доказательную базу, предать все материалы гласности, направить их в национальные парламенты других стран, добавила она.Госдума России инициировала расследование преступлений Украины против детей, на пленарном заседании в июне этого года. Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что провести парламентское расследование необходимо для того, чтобы мир открыл глаза на то, что происходит с 2014 года на Украине, потому что "у них руки по локоть в крови".

https://ukraina.ru/20231206/1051774345.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, совет федерации, киевский режим, дети, права, права ребенка