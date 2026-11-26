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ФСБ предотвратила теракт в Сочи против участника СВО

ФСБ предотвратила теракт в Сочи против участника СВО - 26.11.2026 Украина.ру

ФСБ предотвратила теракт в Сочи против участника СВО

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Сочи. Целью украинских спецслужб был российский военнослужащий — участник специальной военной операции — и члены его семьи. Об этом 26 ноября сообщили в Центре общественных связей ФСБ

2026-11-26T10:44

2026-11-26T10:44

2026-11-26T10:44

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По данным ведомства, исполнителем планировавшегося нападения должна была стать жительница Сочи 1955 года рождения. В июне 2026 года пенсионерка уже пострадала от действий мошенников и лишилась крупной суммы денег. Спустя четыре месяца с ней вновь связались злоумышленники — на этот раз они представились сотрудниками ФСБ. Они пообещали вернуть похищенные деньги, если женщина поможет им выявить якобы "предателя Родины".Для этого её попросили забрать из тайника "устройство слежения" и установить его под автомобилем предполагаемого предателя. Как выяснилось, машина принадлежала участнику СВО. Женщина забрала содержимое схрона и принесла домой. Однако, пообщавшись с близкими, она своевременно осознала преступный характер задания и позвонила на номер "112". Она сообщила о своих контактах с "псевдосотрудниками" и о нахождении в её квартире неизвестного предмета.Прибывшие взрывотехники ФСБ обнаружили вместо обещанного устройства слежения самодельное взрывное устройство массой 2 кг. Жильцов дома эвакуировали, а бомбу обезвредили. Жертв удалось избежать.В ФСБ подчеркнули: своевременное обращение в правоохранительные органы позволило женщине избежать уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления. Ведомство также предупредило, что украинские спецслужбы продолжают искать потенциальных исполнителей терактов и диверсий, действуя методами обмана и шантажа. Россиянам напомнили о необходимости быть бдительными.25 ноября ФСБ задержала подозреваемого в покушении на чиновника Мелитополя. Спецслужбы продолжают работу по выявлению и пресечению диверсионной деятельности

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новости, фсб, сочи, сбу, украина, спецоперация, ветераны