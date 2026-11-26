https://ukraina.ru/20261126/ukrainets-sovershil-samosozhzhenie-u-prezidentskogo-dvortsa--podrobnosti-proisshestviya-1084748202.html

Украинец совершил самосожжение у президентского дворца – подробности происшествия

Украинец совершил самосожжение у президентского дворца – подробности происшествия - 26.11.2026 Украина.ру

Украинец совершил самосожжение у президентского дворца – подробности происшествия

В центре Варшавы прямо перед зданием Министерства культуры Польши и напротив президентского дворца, мужчина совершил акт самосожжения. По данным газеты Rzeczpospolita, пострадавший — молодой человек, гражданин Украины, имеющий польское удостоверение личности

2026-11-26T10:06

2026-11-26T10:06

2026-11-26T10:06

новости

гжегож схетына

украина

польша

варшава

министерство культуры

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Его госпитализировали в тяжёлом состоянии в Военный институт медицины, где он находится в отделении интенсивной терапии.Инцидент произошёл 25 ноября. На помощь мужчине первыми пришли сотрудники службы государственной охраны (SOP), затем прибыли пожарные расчёты и полиция. Место происшествия оцеплено, обстоятельства устанавливаются. Сенатор Гжегож Схетына подтвердил: "У нас есть информация от министерства внутренних дел и администрации о том, что это молодой человек, украинец, имеющий польское удостоверение личности".Напомним: 24 сентября польская полиция сообщала о 31-летнем гражданине Украины, совершившем нападение с ножом на священнослужителей и прихожан церкви. Жертвами атаки стали пять человек — четверо мужчин и одна женщина. Нападавший был помещён в психиатрическую больницу. Тогда западные СМИ поспешили замолчать эту историю, как и многие другие преступления и трагедии, связанные с украинскими беженцами.Подробнее о развитии конфликта между Варшавой и Киевом в публикации "Мы жертвы!": как украинцы довели "злых поляков" до агрессии.

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новости, гжегож схетына, украина, польша, варшава, министерство культуры