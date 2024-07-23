https://ukraina.ru/20240723/1056413660.html

Угольный раскрыл, почему "Северу" нужно больше сил, чтобы разорвать украинский фронт в Сумах и Волчанске

Угольный раскрыл, почему "Северу" нужно больше сил, чтобы разорвать украинский фронт в Сумах и Волчанске - 23.07.2024 Украина.ру

Угольный раскрыл, почему "Северу" нужно больше сил, чтобы разорвать украинский фронт в Сумах и Волчанске

У российской армии есть хороший опыт формирования новых частей и соединений уже во время СВО. Я имею в виду 25-ю армию (сейчас она на Лиманском направлении) и 18-ю армию (она стоит на Днепре в Херсонской области), которые были созданы в 2023 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный

2024-07-23T04:45

2024-07-23T04:45

2024-07-23T04:45

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Группировке "Север" ВС РФ в любом случае нужно больше сил. Сейчас она наступает узким фронтом (Липцы и Волчанск) с небольшим количеством пехоты при поддержке артиллерии и "Ланцетов", рассказал обозреватель.У группировки все в порядке с огневыми средствами, но не хватает людей. А этого явно недостаточно, чтобы разорвать украинский фронт в районе Сумской области, добавил он.К тому же, у российской армии есть хороший опыт формирования новых частей и соединений уже во время СВО. Я имею в виду 25-ю армию (сейчас она на Лиманском направлении) и 18-ю армию (сейчас она стоит на Днепре в Херсонской области), которые были созданы в 2023 году, отметил эксперт.Сейчас мы тоже формируем 44-й армейский корпус (Карелия) и расширяем 6-ю армию. Так что надеюсь, что к концу года Ленинградский военный округ будет еще более боеспособен, чем сейчас, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум читайте на сайте Украина.руО других аспектах украинского конфликта - в материале Егора Леева: Новая тактика украинцев на море. Итоги 19 июля на Украине

https://ukraina.ru/20240722/1056409609.html

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