Угольный раскрыл, почему "Северу" нужно больше сил, чтобы разорвать украинский фронт в Сумах и Волчанске
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
У российской армии есть хороший опыт формирования новых частей и соединений уже во время СВО. Я имею в виду 25-ю армию (сейчас она на Лиманском направлении) и 18-ю армию (она стоит на Днепре в Херсонской области), которые были созданы в 2023 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный
Группировке "Север" ВС РФ в любом случае нужно больше сил. Сейчас она наступает узким фронтом (Липцы и Волчанск) с небольшим количеством пехоты при поддержке артиллерии и "Ланцетов", рассказал обозреватель.
У группировки все в порядке с огневыми средствами, но не хватает людей. А этого явно недостаточно, чтобы разорвать украинский фронт в районе Сумской области, добавил он.
"Я уже отмечал, что "Север" основывается на воссозданном Ленинградском военном округе, который сейчас в приоритете по развертыванию сил и средств из-за угрозы НАТО в Финляндии, Прибалтике и Арктике", - подчеркнул Угольный.
К тому же, у российской армии есть хороший опыт формирования новых частей и соединений уже во время СВО. Я имею в виду 25-ю армию (сейчас она на Лиманском направлении) и 18-ю армию (сейчас она стоит на Днепре в Херсонской области), которые были созданы в 2023 году, отметил эксперт.
Сейчас мы тоже формируем 44-й армейский корпус (Карелия) и расширяем 6-ю армию. Так что надеюсь, что к концу года Ленинградский военный округ будет еще более боеспособен, чем сейчас, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум читайте на сайте Украина.ру
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