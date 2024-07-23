Угольный раскрыл, почему "Северу" нужно больше сил, чтобы разорвать украинский фронт в Сумах и Волчанске - 23.07.2024 Украина.ру
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Угольный раскрыл, почему "Северу" нужно больше сил, чтобы разорвать украинский фронт в Сумах и Волчанске
Угольный раскрыл, почему "Северу" нужно больше сил, чтобы разорвать украинский фронт в Сумах и Волчанске - 23.07.2024 Украина.ру
Угольный раскрыл, почему "Северу" нужно больше сил, чтобы разорвать украинский фронт в Сумах и Волчанске
У российской армии есть хороший опыт формирования новых частей и соединений уже во время СВО. Я имею в виду 25-ю армию (сейчас она на Лиманском направлении) и 18-ю армию (она стоит на Днепре в Херсонской области), которые были созданы в 2023 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный
2024-07-23T04:45
2024-07-23T04:45
новости
волчанск
днепр
херсонская область
вс рф
север
прибалтика
сумская область
всу
наступление
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Группировке "Север" ВС РФ в любом случае нужно больше сил. Сейчас она наступает узким фронтом (Липцы и Волчанск) с небольшим количеством пехоты при поддержке артиллерии и "Ланцетов", рассказал обозреватель.У группировки все в порядке с огневыми средствами, но не хватает людей. А этого явно недостаточно, чтобы разорвать украинский фронт в районе Сумской области, добавил он.К тому же, у российской армии есть хороший опыт формирования новых частей и соединений уже во время СВО. Я имею в виду 25-ю армию (сейчас она на Лиманском направлении) и 18-ю армию (сейчас она стоит на Днепре в Херсонской области), которые были созданы в 2023 году, отметил эксперт.Сейчас мы тоже формируем 44-й армейский корпус (Карелия) и расширяем 6-ю армию. Так что надеюсь, что к концу года Ленинградский военный округ будет еще более боеспособен, чем сейчас, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум читайте на сайте Украина.руО других аспектах украинского конфликта - в материале Егора Леева: Новая тактика украинцев на море. Итоги 19 июля на Украине
https://ukraina.ru/20240722/1056409609.html
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новости, волчанск, днепр, херсонская область, вс рф, север, прибалтика, сумская область, всу, наступление, армия, нато, угроза, сво
Новости, Волчанск, Днепр, Херсонская область, ВС РФ, север, Прибалтика, Сумская область, ВСУ, наступление, Армия, НАТО, угроза, СВО

Угольный раскрыл, почему "Северу" нужно больше сил, чтобы разорвать украинский фронт в Сумах и Волчанске

04:45 23.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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У российской армии есть хороший опыт формирования новых частей и соединений уже во время СВО. Я имею в виду 25-ю армию (сейчас она на Лиманском направлении) и 18-ю армию (она стоит на Днепре в Херсонской области), которые были созданы в 2023 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный
Группировке "Север" ВС РФ в любом случае нужно больше сил. Сейчас она наступает узким фронтом (Липцы и Волчанск) с небольшим количеством пехоты при поддержке артиллерии и "Ланцетов", рассказал обозреватель.
У группировки все в порядке с огневыми средствами, но не хватает людей. А этого явно недостаточно, чтобы разорвать украинский фронт в районе Сумской области, добавил он.
"Я уже отмечал, что "Север" основывается на воссозданном Ленинградском военном округе, который сейчас в приоритете по развертыванию сил и средств из-за угрозы НАТО в Финляндии, Прибалтике и Арктике", - подчеркнул Угольный.
К тому же, у российской армии есть хороший опыт формирования новых частей и соединений уже во время СВО. Я имею в виду 25-ю армию (сейчас она на Лиманском направлении) и 18-ю армию (сейчас она стоит на Днепре в Херсонской области), которые были созданы в 2023 году, отметил эксперт.
Сейчас мы тоже формируем 44-й армейский корпус (Карелия) и расширяем 6-ю армию. Так что надеюсь, что к концу года Ленинградский военный округ будет еще более боеспособен, чем сейчас, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах украинского конфликта - в материале Егора Леева: Новая тактика украинцев на море. Итоги 19 июля на Украине
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Вчера, 19:30
Михаил Павлив: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки Ключевая задача этого референдума развязать руки Зеленскому или его окружению в плане прямых переговоров с возможностью остановки боевых действий по линии столкновения без возврата территорий. Либо с отсроченным формальным требованием их вернуть, как в свое время Запад так никогда и не признал присоединение Прибалтики к СССР.
 
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