ФСБ задержала убийц главы совета депутатов Новой Каховки

ФСБ задержала убийц главы совета депутатов Новой Каховки - 19.03.2026 Украина.ру

ФСБ задержала убийц главы совета депутатов Новой Каховки

Федеральная служба безопасности РФ совместно со Следственным комитетом задержала пятерых граждан Украины и России, причастных к подготовке и совершению теракта в отношении представителя власти Херсонской области. Об этом и других важных событиях рассказал 19 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-19T10:28

2026-03-19T10:28

2026-03-19T10:28

Один из фигурантов инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и, действуя в соответствии с их инструкциями, получил компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, которые были переданы ему с использованием БПЛА для совершения теракта."Планируя покушения на нескольких членов органа местного самоуправления, злоумышленник привлек своих знакомых из числа близких связей и, выполняя задание украинских кураторов, дистанционно осуществил подрыв СВУ, в результате которого погиб один из руководителей совета депутатов Новокаховского городского округа. Совершение терактов в отношении других лиц удалось предотвратить", - объяснили в ФСБ. О других покушениях - в материале "Заказ из Киева": ФСБ раскрыла схему покушения на генерала Алексеева с вербовкой и оплатой на сайте Украина.ру.

россия

украина

херсонская область

новости, россия, украина, херсонская область, фсб, украина.ру, следственный комитет