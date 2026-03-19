https://ukraina.ru/20260319/chetyre-dorogi-na-slavyansk-ermakov-obyasnil-znachenie-osvobozhdennoy-ray-aleksandrovki-1076955617.html

"Четыре дороги на Славянск": Ермаков объяснил значение освобожденной Рай-Александровки

На Славянском направлении российские войска не только продвигаются, но и вскрывают логистику противника. Ключевым узлом, где сходятся четыре дороги снабжения ВСУ, является поселок Рай-Александровка. Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру

2026-03-19T05:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060789927_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_a051b41eb8c69ff74ba0bcb66aade2b4.jpg.webp

Говоря о значении освобождаемых территорий на Славянском напрвлении, Ермаков подчеркнул важность Рай-Александровки. Этот поселок играет ключевую роль в снабжении группировки ВСУ."Рай-Александровка – это серьезный логистический узел. Там сходятся целых четыре дороги, по которым идет снабжение ВСУ там, где мы продвигаемся на юго-запад в сторону самого Славянска", — пояснил военкор.По его словам, освобождение этих поселков открывает путь к знаковым городам Донбасса. "Это города символы. Их освобождение будет означать освобождение всего Донбасса. Все остальное, что севернее Красноармейска – это лишь два небольших города: Белицкое и Доброполье. Белицкое мы уже штурмуем. К Доброполью медленно, но уверенно продвигаемся", — заявил Ермаков.Журналист уверен, что именно сейчас закладывается основа для финального этапа. "И вот эта решающая битва за Донбасс начнется именно с освобождением поселков на Славянском направлении, включая упомянутую Рай-Александровку", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ оголили район Славянска, чтобы хоть как-то задержать Россию возле Орехова" на сайте Украина.ру.Про обстановку на разных направлениях СВО — в материале "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

