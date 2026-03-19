ЛБС в "турбулентном состоянии": Ермаков опроверг слухи о скором "масштабном наступлении" ВСУ

В последнее время появились слухи, что ВСУ якобы готовят масштабное наступление с использованием дронов, чтобы сорвать продвижение ВС РФ. Однако ситуация на линии соприкосновения остается сложной для противника. Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру

2026-03-19T05:50

Комментируя слухи о возможном скором наступлении ВСУ за счет использования дронов, Ермаков отметил, что интенсивность их применения растет с обеих сторон. Технический прогресс не стоит на месте."Интенсивность применения дронов с обеих сторон увеличивается с каждым месяцем. Технический прогресс с обеих сторон идет вперед. Но я все же надеюсь, что мы доживем до того момента, когда настанет технологический перелом в части средств РЭБ", — поделился военкор.По его словам, именно подавление дронов позволит вернуться к классической тактике. "Когда они на какой-то более-менее обширной территории смогут загасить все дроны вообще, мы сможем вернуться к механизированным штурмам. Потому что без них никаких прорывов осуществить невозможно", — пояснил Ермаков.По данным журналиста, в целом вся линия соприкосновения давно находится в турбулентном состоянии. "Поэтому я не могу сказать, что Украина копит силы и дроны для большого наступления. Тем более, на стыке Днепропетровской и Запорожской областей противник и так задействует достаточно крупные силы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ оголили район Славянска, чтобы хоть как-то задержать Россию возле Орехова" на сайте Украина.ру.Про обстановку на разных направлениях СВО — в материале "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.

новости, россия, украина, запорожская область, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, прогнозы сво, днепропетровская область, запорожье, запорожское направление, наступление вс рф, наступление россии, наступление, дроны, бпла