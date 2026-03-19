ЛБС в "турбулентном состоянии": Ермаков опроверг слухи о скором "масштабном наступлении" ВСУ
В последнее время появились слухи, что ВСУ якобы готовят масштабное наступление с использованием дронов, чтобы сорвать продвижение ВС РФ. Однако ситуация на линии соприкосновения остается сложной для противника. Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру
ЛБС в "турбулентном состоянии": Ермаков опроверг слухи о скором "масштабном наступлении" ВСУ

05:50 19.03.2026
 
В последнее время появились слухи, что ВСУ якобы готовят масштабное наступление с использованием дронов, чтобы сорвать продвижение ВС РФ. Однако ситуация на линии соприкосновения остается сложной для противника. Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру
Комментируя слухи о возможном скором наступлении ВСУ за счет использования дронов, Ермаков отметил, что интенсивность их применения растет с обеих сторон. Технический прогресс не стоит на месте.
"Интенсивность применения дронов с обеих сторон увеличивается с каждым месяцем. Технический прогресс с обеих сторон идет вперед. Но я все же надеюсь, что мы доживем до того момента, когда настанет технологический перелом в части средств РЭБ", — поделился военкор.
По его словам, именно подавление дронов позволит вернуться к классической тактике. "Когда они на какой-то более-менее обширной территории смогут загасить все дроны вообще, мы сможем вернуться к механизированным штурмам. Потому что без них никаких прорывов осуществить невозможно", — пояснил Ермаков.
По данным журналиста, в целом вся линия соприкосновения давно находится в турбулентном состоянии.
"Поэтому я не могу сказать, что Украина копит силы и дроны для большого наступления. Тем более, на стыке Днепропетровской и Запорожской областей противник и так задействует достаточно крупные силы", — резюмировал собеседник издания.
