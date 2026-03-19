Забота о коррупционных схемах или малом бизнесе. Что говорят на Украине о миссии МВФ

В среду 18 марта в Киев в экстренном порядке прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ) для переговоров с представителями киевского режима, которые не торопятся выполнять взятые на себя обязательства. Как сообщало на этой неделе издание Bloomberg, МВФ бьет тревогу по поводу помощи Украине на фоне парламентского тупика.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"У украинского парламента есть время до конца марта, чтобы принять ряд законодательных поправок, которые повысят налоги для предприятий и домохозяйств", - пишет издание.Однако Зеленский в эти дни находится в очередном зарубежном турне, а большинство депутатов Рады уже вторую неделю саботируют свою работу. Следовательно, отдуваться за всех придется премьер-министру Юлии Свириденко, фигуре несамостоятельной. Ожидается, что она всем всё пообещает без какой-либо конкретики, поскольку "плавает" даже в простых вопросах, что уже не раз доказывала своими выступлениями.Дело в том, что 27 февраля совет директоров МВФ утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу в $8,1 млрд. К новой программе МВФ привязан кредит от ЕС на 90 млрд евро.МВФ согласовал программу именно с Кабмином. Взамен, до конца марта Киев обязался принять ряд законопроектов.Но 10 марта Верховная Рада отклонила законопроект №14025 о налогообложении доходов, полученных через электронные платформы (налог на продажи б/у вещей в интернете), который был частью договоренности с МВФ. Депутаты заявляют, что не хотят принимать непопулярные решения, на которые Кабмин подписывался, не советуясь с ними.Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский ожидает, что после визита миссии МВФ Кабмин будет вносить в Раду какие-то законопроекты в надежде изобразить намерение выполнить условия, которые взял перед Фондом от имени Рады, не спрашивая Раду.Об этом же заявляет и нардеп от "Слуги народа" Игорь Фрис. По его словам, правительство не вовлекало парламент в подписание обязательств с МВФ, а теперь вынуждает его голосовать решения, которые могут уничтожить экономическую систему Украины. "По мнению большинства депутатов, эти обязательства разрушат экономическую систему, в которой находятся сотни предпринимателей", – говорит депутат.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель" считает, что условия меморандума МВФ крайне болезненны для населения: повышение налогов, отмена льгот, новые сборы для малого бизнеса. "Попытки Зеленского смягчить требования не увенчались успехом, и теперь власти пытаются провести непопулярные решения через парламент, который фактически вышел из-под контроля", - пишет "Картель".Украинские СМИ и эксперты сейчас активно выражают недовольство требованиями Фонда, используя социальную риторику, хотя раньше они обычно говорили о "необходимости" кредитов.В интервью украинскому каналу I-UA.TV эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский рассказывает, что страны, которым помогал МВФ, в конечном итоге так и не добились успеха. По его словам, Фонд не просто предоставляет кредит, а выдвигает определенные социально-политические условия, поскольку "в руководстве МВФ засели неолибералы", которые постоянно требуют жесткой экономии."На практике это выливается в сокращение социальных программ, закрытие предприятий, а также в тотальную приватизацию. Также в ограничение и сужение прав трудящихся. Нужен гибкий рынок труда. А работодатель без объяснений может в любой момент без согласования с профсоюзами уволить любого работника", — говорит Павловский.По его словам, правительство решило пойти по пути повышения НДС для индивидуальных предпринимателей и увеличения налогов. В частности, на посылки и цифровые платформы, на которых люди продают подержанные вещи."Это цинизм. Ведь при покупке товара человек платит НДС — 22%. А потом он продает свои вещи, потому что ему не хватает средств на жизнь, и попадает под двойное налогообложение. И эти реформаторы имеют наглость облагать человека налогами во второй раз. А МВФ это устраивает, потому что их беспокоит только сводный баланс", — отмечает эксперт.Павловский утверждает, что Фонд выдвигает Украине ряд неприемлемых политических и антисоциальных условий. Хотя, подчеркивает эксперт, пример стран ЕС показывает, что можно обходиться без кредитов МВФ. В частности он напоминает, такой кредит однажды взяла Чехия и после этого отказалась от сотрудничества с МВФ. Затем от сотрудничества с МВФ отказалась Польша, при этом в свое время МВФ и ЕС простили полякам 35 млрд долларов долга. "А Украине в военное время никто не хочет простить ни копейки. А наше правительство боится озвучить такие условия перед МВФ. Хотя бы в отношении списания военных долгов", — резюмирует Павловский.Ранее на том же канале экономический эксперт Юрий Гаврилечко подчеркивал, что новый кредит МВФ пойдет преимущественно на погашение предыдущих кредитов. Он называет ложью то, что именно МВФ требует повысить налоги, считая это инициативой украинского правительства."Даже если бы это и предложили в МВФ, то Украина никогда не нуждалась в каких-либо долгах, которые она брала у Фонда. Эти средства никогда не шли ни на что, кроме гарантирования обязательств государства по частным долгам. Сейчас же то, что Украина получит от МВФ, пойдет на погашение долгов предыдущих периодов", - говорит эксперт.Гаврилечко также отмечает, что ежегодно по разным коррупционным схемам от 300 до 600 млрд гр. "вымываются" из Украины, поэтому вопрос о том, где взять деньги не должен стоять так остро.В кои-то веки на Украине вдруг вспомнили, что МВФ всегда был "шкуродером", разорявшим целые страны. Но ранее "слуг народа" не особо волновало мнение предпринимателей, которым налоги повышали уже не раз. Не особо их раньше волновали вопросы повышения тарифов и сборов.Однако существует и еще один тонкий момент, который объясняет недовольство депутатов Рады условиями МВФ. Помимо повышения налогов там "мелким шрифтом" в пунктах прописано расширение полномочий антикоррупционеров из НАБУ и САП, а также усиление контроля внешних сил за правоохранительными органами.Против десятков депутатов НАБУ и САП уже ведут дела о коррупции. Естественно, сами депутаты не желают рыть себе яму, расширяя полномочия этих органов, но обставляют это как "заботу о малом бизнесе". Если этот пункт вдруг исчезнет из требований МВФ, то никого из них уже не будут волновать вопросы налогов для населения.

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

