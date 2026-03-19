Ярость Зеленского, провалы ВСУ, переговоры по Украине. Хроника событий на утро 19 марта

Ярость Зеленского, провалы ВСУ, переговоры по Украине. Хроника событий на утро 19 марта - 19.03.2026 Украина.ру

Ярость Зеленского, провалы ВСУ, переговоры по Украине. Хроника событий на утро 19 марта

Зеленский будет в ярости, если ЕС не одобрит кредит Киеву. ВС РФ уничтожают противника и технику. Переговоры по Украине встали на паузу

2026-03-19T10:00

2026-03-19T10:00

2026-03-19T10:26

Владимир Зеленский "придет в ярость", если Евросоюз на предстоящем саммите лидеров блока не сможет одобрить Киеву кредит на 90 миллиардов евро, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата."Дипломат заявил, что "если мы не сможем договориться с кредитом, Зеленский справедливо придет в ярость", - указывает издание.В свою очередь лидеры стран ЕС продумывают "неизбежную" правовую расплату для Венгрии и премьер-министра Виктора Орбана за его отказ предоставлять кредит Киеву на период после проведения выборов в Венгрии.Оно отмечает, что в ЕС сохраняют осторожность в отношении Орбана, чтобы якобы "не подпитывать его предвыборную кампанию".В частности, министр по делам Европы и северного сотрудничества Швеции Джессика Розенкранц заявила изданию, что ее страна "безусловно открыта" тому, чтобы использовать правовые инструменты против Венгрии, включая применение статьи 7 договора о ЕС для лишения Будапешта права голоса.Другой европейский чиновник добавил, что если Орбан будет переизбран, "между странами развернется серьезный разговор о том, как действовать в будущем". По его словам, этот разговор, вероятно, будет проходить иначе, если победит лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, поскольку лидеры ЕС, скорее всего, "займут выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как поведет себя новое правительство".Сам Орбан подчеркивает, что Европа все глубже втягивается в конфликт на Украине и готова отправить туда войска, а Венгрия хочет остаться в стороне."У меня плохие новости: война приближается. Европа решила всё глубже и глубже втягиваться в эту войну. Сейчас они посылают деньги и оружие, но уже есть договоренность, что позже на территории Украины будут находиться и европейские солдаты. Задача – не дать нам в это ввязаться", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Дунауйвароше.Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. В ответ на шантаж киевского режима Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ.Провалы ВСУВ ночь на четверг взрывы гремели в окрестностях Харькова, во Львове, Сумах, Одессе.Российские военные били по целям Вооруженных сил Украины в этих городах, а также в Черниговской области и оккупированной врагом части Запорожской области."ВС РФ атакуют цели в Запорожье. В некоторых районах города могут наблюдаться перебои с электроснабжением", - посетовал назначенный Киевом глава Запорожской областной госадминистрации Иван Федоров.В Одессе украинская ракета ПВО попала в жилой дом, пишут местные паблики.Телеграм-канал Украина.ру утром информировал об успешных ударах по объектам ВСУ в Одесской области. Так, в Измаиле под удар попала портовая инфраструктура. В результате попадания в трансформаторную подстанцию была обесточена зона, что парализовало функционирование военных предприятий в этом районе.Одним из ключевых результатов стало уничтожение на автобазе минимум двух зенитных ракетных комплексов, поставленных Западом: IRIS-T и Gepard. Личный состав расчетов ликвидирован.Кроме того, удар пришелся по складу с бронетехникой в порту. На тот момент у причала находилось судно с военным грузом, которое получило повреждения. Часть перевозимых боеприпасов или техники оказалось в реке Дунай.На Сумском направлении ВС РФ за сутки уничтожили свыше 150 боевиков, БПМ, бронемашину International MaxxPro, миномёты, пикапы, квадроциклы, а также гаубицу Д-30, САУ "Гвоздика" и "Богдана".Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале рассказал об ударе, нанесенном по зданию главного управления Службы безопасности Украины (СБУ)."Беспилотник атаковал главное управление СБУ во Львовской области. Есть разрушения", - написал Козицкий.В российских силовых структурах информировали, что первая аэромобильная рота 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ утратила боеспособность в районе Алексеевки Сумской области. Причем командование бригады продолжает доукомплектовывать подразделение "новыми насильно мобилизованными жителями Украины". Однако продолжительность жизни военнослужащих подразделения в зоне боевых действий не превышает 10 дней.Силовики также рассказали, что на Харьковщине появилась "черная дыра", где исчезают украинские военнослужащие. Сотни солдат 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины пропали или погибли у села Зыбина в Волчанском районе. Также известно, что большинство солдат ВСУ были уничтожены у соседнего села Волчанские Хутора. Украинское командование считает его "стратегически важным", поэтому каждый день отправляет туда мобилизованных.Бойцы ВСУ теряют сознание от голода на позициях в Запорожской области, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.Во время разговора украинского солдата, находящегося на позиции, со своим командиром, последний уточнял обстановку о передвижении российских бойцов."Друг, мы уже от голода сознание теряем, мы уже ничего не слышим. Еще контузило нас, что в ушах гудит", - ответил командиру украинский солдат.После чего, командир уточнил, когда они последний раз получали провизию.Военный эксперт Виталий Киселев считает, что Доброполье является последним узлом обороны ВСУ у Славянска и Краматорска. Его потеря для Киева означает обрушение всего южного фаса обороны и выход российских войск на оперативный простор к Краматорску и Славянску.Эксперт добавляет, что установление контроля над населенным пунктом означает перерезание логистики ВСУ из Днепропетровской области. Кроме того, взятие Доброполья способствует окружению Славянска.Переговоры по УкраинеРабота трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием РФ, США и Украины на паузе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он однако уточнил что работа в рамках двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим аспектам, продолжается. По словам Пескова, две группы работают по отдельности — у них разная повестка дня.В свою очередь замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя новый раунд переговоров по Украине, сказал, что Россия придерживается обозначенных ранее принципов, находится в диалоге со всеми заинтересованными странами.А член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что наблюдает спланированную кампанию по искусственному нагнетанию напряженности между США и Россией."Я наблюдаю то, что выглядит как спланированная кампания по нагнетанию напряженности в отношениях с Россией, основанная на подставных источниках. США и нынешняя администрация активно участвуют в мирных переговорах с Россией, и эти усилия никем не будут саботированы!" - заверила Луна в соцсети Х.Конгрессвумен добавила, что написала об этом, потому что сейчас по этой теме "распространяется много дезинформации".Подробнее по теме - в материале Уиткофф рассказал о переговорах делегаций России и США во Флориде на сайте Украина.ру.

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, россия, украина, киселев, дмитрий песков, славянск, вооруженные силы украины, украина.ру, михаил галузин, взрыв, удары, атака, атака бпла, сша