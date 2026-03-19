Главное за ночь 19 марта - 19.03.2026 Украина.ру
Главное за ночь 19 марта
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал пожар на комплексе по производству СПГ в катарском Рас-Лаффане катастрофическим для ЕС. Об этом и других важных событиях рассказал 19 марта телеграм-канал Украина.ру
"Плохо для мира, катастрофически для ЕС", - написал Дмитриев на странице в соцсети X.Ранее МВД Катара сообщило, что в районе крупнейшего в Катаре комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в промышленном городке Рас-Лаффан на севере страны вспыхнул пожар в результате иранской атаки.Производство СПГ в Рас-Лаффане было приостановлено в начале марта после попадания беспилотников в один из объектов.🟦 Бахрейн и Кувейт продлили закрытие воздушного пространства из-за военной операции США и Израиля против Ирана.🟦 Главы МИД 12 арабских и исламских стран на встрече в Эр-Рияде призвали Иран прекратить атаки на соседние государства, отмечено в совместном заявлении участников встречи. 🟦 Страны Персидского залива готовы ответить Ирану эскалацией на эскалацию, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд. Он подчеркнул, что государства региона обладают всеми необходимыми военными ресурсами для реализации таких мер.🟦 "Калашников" изготовил партию ударных дронов "Куб-Э" для иностранного заказчика, сообщили в пресс-службе концерна. Дрон предназначен для поражения небронированных одиночных и групповых наземных объектов противника.
Главное за ночь 19 марта

08:31 19.03.2026 (обновлено: 09:57 19.03.2026)
 
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал пожар на комплексе по производству СПГ в катарском Рас-Лаффане катастрофическим для ЕС. Об этом и других важных событиях рассказал 19 марта телеграм-канал Украина.ру
"Плохо для мира, катастрофически для ЕС", - написал Дмитриев на странице в соцсети X.
Ранее МВД Катара сообщило, что в районе крупнейшего в Катаре комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в промышленном городке Рас-Лаффан на севере страны вспыхнул пожар в результате иранской атаки.
Производство СПГ в Рас-Лаффане было приостановлено в начале марта после попадания беспилотников в один из объектов.
🟦 Бахрейн и Кувейт продлили закрытие воздушного пространства из-за военной операции США и Израиля против Ирана.
🟦 Главы МИД 12 арабских и исламских стран на встрече в Эр-Рияде призвали Иран прекратить атаки на соседние государства, отмечено в совместном заявлении участников встречи.
"Удары Ирана по странам Персидского залива невозможно никоим образом оправдать. Тегеран должен немедленно прекратить эти атаки", - призвали они.
🟦 Страны Персидского залива готовы ответить Ирану эскалацией на эскалацию, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Он подчеркнул, что государства региона обладают всеми необходимыми военными ресурсами для реализации таких мер.
🟦 "Калашников" изготовил партию ударных дронов "Куб-Э" для иностранного заказчика, сообщили в пресс-службе концерна. Дрон предназначен для поражения небронированных одиночных и групповых наземных объектов противника.
О других событиях - в материале Обломки БПЛА, убитые и пострадавшие. ПВО за ночь отразила атаку 138 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
