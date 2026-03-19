Украинцы всё припомнят ТЦКашникам и депутатам. Эксперты и политики о настоящем и будущем
В экспертном сообществе обсуждают, может ли и в самом деле Киев пострадать от атак Ирана за помощь Израилю, думают, собираются ли в Кремле снова "рубить окна на Запад" и строят предположения, скоро ли украинцы накажут ТЦКашников — и не только их.
Обстановка накаляется. Вот уже в Тегеране заявили, что действия Киева по оказанию помощи Израилю делают территорию Украины законной целью для Исламской Республики в соответствии с Уставом ООН. С таким заявлением выступил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.
Ранее Зеленский во время встречи в Париже с Эммануэлем Макроном сообщил, что Украина (киевский режим — ред.) отправила в три страны Ближнего Востока советников, которые будут помогать бороться с иранскими БПЛА. После отчёта посланцев будет понятен объём помощи, которую "партнёры" ожидают от Киева, имеющего опыт борьбы с дронами.
Трамп, впрочем, дал понять, что США в помощи Киева не нуждаются.
Украинский политолог Андрей Ермолаев, комментируя этот факт, отметил, что большую часть заявлений Трампа он рассматривает как "браваду на фоне неудавшегося блицкрига".
По мнению эксперта, американские стратеги просчитались в оценке внутренней стабильности в Иране. Проблем в стране хватает, но попыток переворотов и всплеска активности сепаратистских движений не наблюдается, надежды планировщиков не оправдались.
Играть в Иране придётся в длинную, неизбежны негативные последствия для мировой экономики, считает Ермолаев. В то же время, по его словам, РФ в ходе украинской войны "тоже загнала себя в угол" и в Кремле подумывают будто бы о том, чтобы опять "рубить окна на Запад" - с тем, чтобы вновь иметь возможность сотрудничать и обмениваться технологиями, чтобы "восстановить свой потенциал, который утерян войной".
Речь не о Европе, серьёзного диалога с ЕС нет, но в отношениях с США Россия готова на такой компромисс, полагает эксперт. Он пояснил, что "цена такого компромисса… это завершение украинско-российской войны".
Ермолаев также предположил, что Трампа раздражает тот факт, что переговоры идут медленно, поэтому-то он и даёт понять, что Зеленскому надо бы заняться поиском компромисса с РФ, а не предложениями помочь в войне на Ближнем Востоке.
По словам эксперта, Киеву следовало бы задуматься, поскольку РФ сменила план и приступила к разрушению инфраструктуры, энергетики, что делает вполне успешно — и даже если война закончится, проблемы Украины не закончатся вместе с ней.
Ермолаев полагает, что ситуация сложилась такая: РФ не может разгромить и захватить Украину (киевский режим — ред.), но и Киев не имеет возможности вернуть потерянное. Нужен какой-то разумный компромисс. Однако стороны, по мнению политолога, продолжают тянуть время, наносить удары, чтобы обеспечить себе более сильную позицию. Выхода из войны это не даёт, но увеличивает риски, и этих рисков больше у Украины.
Сейчас ситуация для Киева ещё более усложнилась в связи с ближневосточным кризисом, переговорный процесс на паузе. А страна устала.
Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук** в эфире канала Александра Шелеста* заявил, что реальные потери Киева — около полутора миллиона человек, "все видят кладбища". При этом Киев не желает забирать тела погибших.
28 февраля, 08:00"Живые" мёртвые души: как украинские военкомы переписали ГоголяСовременная украинская действительность напоминает собой не то классическую трагедию, не то затянувшуюся сатиру, где персонажи Николая Васильевича Гоголя не просто ожили, но и получили государственные посты, ученые степени и доступ к системе электронных закупок
Кроме того, ходят упорные слухи, что за обмен пленными требуют деньги, заявил экс-нардеп. Он предложил организовать процесс поиска и обмена пленных напрямую - "без всех этих жуликов". А пока на этом просто зарабаывают. Правда, поиск этот Мосийчук предлагает наладить с помощью европолитиков (а кто им-то доверяет? - авт.).
Вообще экс-нардеп настроен достаточно оптимистично. Так, он завил, что верит в то, что будет суд над сотрудниками ТЦК, которые заняты сейчас отловом людей на улицах украинских городов и сёл. Но народ сопротивляется всё отчаяннее, хотя объединения людей в этой борьбе пока не происходит.
По словам Мосийчука, принцип работы ТЦКашников прост - "накосить бабла", вывезти за границу... и затем самим свалить. Потому "всех их надо искать, их всех надо устанавливать". Вот только кто же этим займётся?
Протест зреет, но он пока отложен.
В свою очередь, Андрей Ермолаев высказал уверенность в том, что "старых майданов, связанных с революционно-демократическим романтизмом, с желанием создать какую-то более справедливую систему управления", на Украине более не будет. Общество научилось стрелять и убивать, пережило травму войны и не хочет больше таких уроков.
Завершение войны откроет шлюзы социального протеста, и это будет протест против государства, которое подавляло достоинство, и против элит, которые стали олицетворением мародёрства, и в фокусе протеста "окажется и вся эта шляхта - поимённо, и все ТЦКашники...", всех их уже переписали некие "оптимисты" в свои особые списки.
Ермолаев добавил — будет удачей, если эта грядущая "антикорпоративная революция" пройдёт в мирной форме.
А пока ТЦКашники "прячут лица, так как понимаю, что Зеленский может потерять власть и потом их сделают крайними", отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", заверяя читателей, что в конечном счёте для людоловов "будут сроки".
14 марта, 21:44Феномен Зеленского. По лестнице вверх, ведущей в адКогда Зеленского называют "клоуном", "кокаинистом", "пианистом", "недопрезидентом" и так далее и тому подобное, лично у меня это всегда вызывает некое отторжение. Конечно, каждый имеет право выражать свое отношение к лидеру украинского режима так, как он его видит.
Авторы канала удивляются, почему до сих пор никто не создал сайт-аналог "Миротворца", только для ТЦКашников, не начал собирать соответствующую базу данных — и выражают надежду на то, что скоро такой ресурс появится.
"Легитимный" также указывает на тот факт, что Зеленский теряет контроль над Верховной Радой, а его угрозы отправить на фронт депутатов, которые не голосуют как надо - "это явное отчаяние/агония", поскольку не удалось "протянуть законопроект о тотальном налоговом рабстве, который требует МВФ...".
Тг-канал объясняет нежелание нардепов голосовать тем обстоятельством, что они на крючке у НАБУ, папки с компроматом есть на восемь десятков избранников - "и многие уже не верят Зеленскому, все спасают свои шкуры".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
На эту тему - Вячеслав Терентьев: Россия не разобьет ВСУ, пока не построит новую ПВО и не ответит на все медийные удары
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Украинское досье": Сползаем в ядерный ад или ещё есть надежда?
Подписывайся на