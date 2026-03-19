Украинцы всё припомнят ТЦКашникам и депутатам. Эксперты и политики о настоящем и будущем

В экспертном сообществе обсуждают, может ли и в самом деле Киев пострадать от атак Ирана за помощь Израилю, думают, собираются ли в Кремле снова "рубить окна на Запад" и строят предположения, скоро ли украинцы накажут ТЦКашников — и не только их.

2026-03-19T06:55

Обстановка накаляется. Вот уже в Тегеране заявили, что действия Киева по оказанию помощи Израилю делают территорию Украины законной целью для Исламской Республики в соответствии с Уставом ООН. С таким заявлением выступил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.Ранее Зеленский во время встречи в Париже с Эммануэлем Макроном сообщил, что Украина (киевский режим — ред.) отправила в три страны Ближнего Востока советников, которые будут помогать бороться с иранскими БПЛА. После отчёта посланцев будет понятен объём помощи, которую "партнёры" ожидают от Киева, имеющего опыт борьбы с дронами.Трамп, впрочем, дал понять, что США в помощи Киева не нуждаются.Украинский политолог Андрей Ермолаев, комментируя этот факт, отметил, что большую часть заявлений Трампа он рассматривает как "браваду на фоне неудавшегося блицкрига".По мнению эксперта, американские стратеги просчитались в оценке внутренней стабильности в Иране. Проблем в стране хватает, но попыток переворотов и всплеска активности сепаратистских движений не наблюдается, надежды планировщиков не оправдались.Играть в Иране придётся в длинную, неизбежны негативные последствия для мировой экономики, считает Ермолаев. В то же время, по его словам, РФ в ходе украинской войны "тоже загнала себя в угол" и в Кремле подумывают будто бы о том, чтобы опять "рубить окна на Запад" - с тем, чтобы вновь иметь возможность сотрудничать и обмениваться технологиями, чтобы "восстановить свой потенциал, который утерян войной".Речь не о Европе, серьёзного диалога с ЕС нет, но в отношениях с США Россия готова на такой компромисс, полагает эксперт. Он пояснил, что "цена такого компромисса… это завершение украинско-российской войны".Ермолаев также предположил, что Трампа раздражает тот факт, что переговоры идут медленно, поэтому-то он и даёт понять, что Зеленскому надо бы заняться поиском компромисса с РФ, а не предложениями помочь в войне на Ближнем Востоке.По словам эксперта, Киеву следовало бы задуматься, поскольку РФ сменила план и приступила к разрушению инфраструктуры, энергетики, что делает вполне успешно — и даже если война закончится, проблемы Украины не закончатся вместе с ней.Ермолаев полагает, что ситуация сложилась такая: РФ не может разгромить и захватить Украину (киевский режим — ред.), но и Киев не имеет возможности вернуть потерянное. Нужен какой-то разумный компромисс. Однако стороны, по мнению политолога, продолжают тянуть время, наносить удары, чтобы обеспечить себе более сильную позицию. Выхода из войны это не даёт, но увеличивает риски, и этих рисков больше у Украины.Сейчас ситуация для Киева ещё более усложнилась в связи с ближневосточным кризисом, переговорный процесс на паузе. А страна устала.Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук** в эфире канала Александра Шелеста* заявил, что реальные потери Киева — около полутора миллиона человек, "все видят кладбища". При этом Киев не желает забирать тела погибших.Кроме того, ходят упорные слухи, что за обмен пленными требуют деньги, заявил экс-нардеп. Он предложил организовать процесс поиска и обмена пленных напрямую - "без всех этих жуликов". А пока на этом просто зарабаывают. Правда, поиск этот Мосийчук предлагает наладить с помощью европолитиков (а кто им-то доверяет? - авт.).Вообще экс-нардеп настроен достаточно оптимистично. Так, он завил, что верит в то, что будет суд над сотрудниками ТЦК, которые заняты сейчас отловом людей на улицах украинских городов и сёл. Но народ сопротивляется всё отчаяннее, хотя объединения людей в этой борьбе пока не происходит.По словам Мосийчука, принцип работы ТЦКашников прост - "накосить бабла", вывезти за границу... и затем самим свалить. Потому "всех их надо искать, их всех надо устанавливать". Вот только кто же этим займётся?Протест зреет, но он пока отложен.В свою очередь, Андрей Ермолаев высказал уверенность в том, что "старых майданов, связанных с революционно-демократическим романтизмом, с желанием создать какую-то более справедливую систему управления", на Украине более не будет. Общество научилось стрелять и убивать, пережило травму войны и не хочет больше таких уроков.Завершение войны откроет шлюзы социального протеста, и это будет протест против государства, которое подавляло достоинство, и против элит, которые стали олицетворением мародёрства, и в фокусе протеста "окажется и вся эта шляхта - поимённо, и все ТЦКашники...", всех их уже переписали некие "оптимисты" в свои особые списки.Ермолаев добавил — будет удачей, если эта грядущая "антикорпоративная революция" пройдёт в мирной форме.А пока ТЦКашники "прячут лица, так как понимаю, что Зеленский может потерять власть и потом их сделают крайними", отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", заверяя читателей, что в конечном счёте для людоловов "будут сроки".Авторы канала удивляются, почему до сих пор никто не создал сайт-аналог "Миротворца", только для ТЦКашников, не начал собирать соответствующую базу данных — и выражают надежду на то, что скоро такой ресурс появится."Легитимный" также указывает на тот факт, что Зеленский теряет контроль над Верховной Радой, а его угрозы отправить на фронт депутатов, которые не голосуют как надо - "это явное отчаяние/агония", поскольку не удалось "протянуть законопроект о тотальном налоговом рабстве, который требует МВФ...".Тг-канал объясняет нежелание нардепов голосовать тем обстоятельством, что они на крючке у НАБУ, папки с компроматом есть на восемь десятков избранников - "и многие уже не верят Зеленскому, все спасают свои шкуры".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему - Вячеслав Терентьев: Россия не разобьет ВСУ, пока не построит новую ПВО и не ответит на все медийные удары Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Украинское досье": Сползаем в ядерный ад или ещё есть надежда?

https://ukraina.ru/20260228/zhivye-mrtvye-dushi-kak-ukrainskie-voenkomy-perepisali-gogolya-1076089674.html

https://ukraina.ru/20260314/fenomen-zelenskogo-po-lestnitse-vverkh-veduschey-v-ad-1076804694.html

Сергей Зуев

