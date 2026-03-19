Обломки БПЛА, убитые и пострадавшие. ПВО за ночь отразила атаку 138 вражеских дронов над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 138 беспилотников ВСУ над территорией РФ, сообщило Минобороны, передает 19 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-19T08:00

Из них 40 сбили над территорией Краснодарского края, 35 - над Крымом, 28 - над территорией Ставропольского края, восемь над Курской, два над Ростовской областью, 18 над акваторией Азовского моря и семь БПЛА над акваторией Черного моря.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на платформе Max посетовал, что в результате атаки ВСУ погиб мужчина, который находился в одном из частных жилых домов в СНТ. "По предварительной информации, также пострадали два человека, у них травмы средней тяжести", - написал Развожаев.В результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов, а также частный дом и одно из промышленных зданий. Кроме того, в нескольких жилых домах выбиты окна, их осколки повредили восемь автомобилей. Спецслужбы продолжают работу на местах.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале указал, что ВСУ атаковали промзону Невинномысска.Обломки БПЛА упали во дворе многоэтажной застройки в Прикубанском округе Краснодара, сообщил оперштаб региона.По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждено остекление квартир в двух корпусах, а также припаркованные автомобили.Остекление в одной из квартир Таганрога повреждено при падении обломков БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пострадавших нет, оперативные службы работали на месте. Информация о других последствиях уточняется.Подробнее - в материале Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Севастополь, есть жертвы на сайте Украина.ру.

