Обломки БПЛА, убитые и пострадавшие. ПВО за ночь отразила атаку 138 вражеских дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 138 беспилотников ВСУ над территорией РФ, сообщило Минобороны, передает 19 марта телеграм-канал Украина.ру
08:00 19.03.2026 (обновлено: 08:04 19.03.2026)
 
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 138 беспилотников ВСУ над территорией РФ, сообщило Минобороны, передает 19 марта телеграм-канал Украина.ру
Из них 40 сбили над территорией Краснодарского края, 35 - над Крымом, 28 - над территорией Ставропольского края, восемь над Курской, два над Ростовской областью, 18 над акваторией Азовского моря и семь БПЛА над акваторией Черного моря.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на платформе Max посетовал, что в результате атаки ВСУ погиб мужчина, который находился в одном из частных жилых домов в СНТ.
"По предварительной информации, также пострадали два человека, у них травмы средней тяжести", - написал Развожаев.
В результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов, а также частный дом и одно из промышленных зданий. Кроме того, в нескольких жилых домах выбиты окна, их осколки повредили восемь автомобилей. Спецслужбы продолжают работу на местах.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале указал, что ВСУ атаковали промзону Невинномысска.
"Наши силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА, нацеленную на промзону Невинномысска. Есть сбития. Прошу не приближаться к обломкам беспилотников", - призвал Владимиров.
Обломки БПЛА упали во дворе многоэтажной застройки в Прикубанском округе Краснодара, сообщил оперштаб региона.
По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждено остекление квартир в двух корпусах, а также припаркованные автомобили.
Остекление в одной из квартир Таганрога повреждено при падении обломков БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пострадавших нет, оперативные службы работали на месте. Информация о других последствиях уточняется.
