Обломки БПЛА, убитые и пострадавшие. ПВО за ночь отразила атаку 138 вражеских дронов над Россией
Обломки БПЛА, убитые и пострадавшие. ПВО за ночь отразила атаку 138 вражеских дронов над Россией - 19.03.2026 Украина.ру
Обломки БПЛА, убитые и пострадавшие. ПВО за ночь отразила атаку 138 вражеских дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 138 беспилотников ВСУ над территорией РФ, сообщило Минобороны, передает 19 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-19T08:00
2026-03-19T08:00
2026-03-19T08:04
Из них 40 сбили над территорией Краснодарского края, 35 - над Крымом, 28 - над территорией Ставропольского края, восемь над Курской, два над Ростовской областью, 18 над акваторией Азовского моря и семь БПЛА над акваторией Черного моря.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на платформе Max посетовал, что в результате атаки ВСУ погиб мужчина, который находился в одном из частных жилых домов в СНТ. "По предварительной информации, также пострадали два человека, у них травмы средней тяжести", - написал Развожаев.В результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов, а также частный дом и одно из промышленных зданий. Кроме того, в нескольких жилых домах выбиты окна, их осколки повредили восемь автомобилей. Спецслужбы продолжают работу на местах.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале указал, что ВСУ атаковали промзону Невинномысска.Обломки БПЛА упали во дворе многоэтажной застройки в Прикубанском округе Краснодара, сообщил оперштаб региона.По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждено остекление квартир в двух корпусах, а также припаркованные автомобили.Остекление в одной из квартир Таганрога повреждено при падении обломков БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пострадавших нет, оперативные службы работали на месте. Информация о других последствиях уточняется.Подробнее - в материале Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Севастополь, есть жертвы на сайте Украина.ру.
россия
ставропольский край
ростовская область
россия, ставропольский край, ростовская область, михаил развожаев, соловьев владимир (экономист), вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны, сво, спецоперация
Россия, Ставропольский край, Ростовская область, Михаил Развожаев, Соловьев Владимир (экономист), Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минобороны, СВО, Спецоперация
Обломки БПЛА, убитые и пострадавшие. ПВО за ночь отразила атаку 138 вражеских дронов над Россией
08:00 19.03.2026 (обновлено: 08:04 19.03.2026)
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 138 беспилотников ВСУ над территорией РФ, сообщило Минобороны, передает 19 марта телеграм-канал Украина.ру
Из них 40 сбили над территорией Краснодарского края, 35 - над Крымом, 28 - над территорией Ставропольского края, восемь над Курской, два над Ростовской областью, 18 над акваторией Азовского моря и семь БПЛА над акваторией Черного моря.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на платформе Max посетовал, что в результате атаки ВСУ погиб мужчина, который находился в одном из частных жилых домов в СНТ.
"По предварительной информации, также пострадали два человека, у них травмы средней тяжести", - написал Развожаев.
В результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов, а также частный дом и одно из промышленных зданий. Кроме того, в нескольких жилых домах выбиты окна, их осколки повредили восемь автомобилей. Спецслужбы продолжают работу на местах.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале указал, что ВСУ атаковали промзону Невинномысска.
"Наши силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА, нацеленную на промзону Невинномысска. Есть сбития. Прошу не приближаться к обломкам беспилотников", - призвал Владимиров.
Обломки БПЛА упали во дворе многоэтажной застройки в Прикубанском округе Краснодара, сообщил оперштаб региона.
По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждено остекление квартир в двух корпусах, а также припаркованные автомобили.
Остекление в одной из квартир Таганрога повреждено при падении обломков БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пострадавших нет, оперативные службы работали на месте. Информация о других последствиях уточняется.