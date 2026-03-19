Голливуд спасает Ермака. Зачем актер Шон Пенн поехал на Донбасс

Американский "плохой мальчик" Шон Пенн пересек "тонкую красную линию": он поехал и снялся в роли Зеленского возле стеллы с надписью "Славянск" на Донбассе в обнимку с экс-главой ОП Андреем Ермаком, недавно разжалованным из серых кардиналов.

2026-03-19T06:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Выходит, именно поэтому режиссер и сценарист пропустил церемонию "Оскара" в Голливуде, и вместо красной дорожки в театре "Долби" оказался на заплеванном киевском вокзале? Напомним, что Пенн получил в 2026-м году статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Битва за битвой", где сыграл полковника Локджо, главного антагониста. За эту роль "плохого парня" - закомплексованного извращенца, преследующего героя Леонардо Ди Каприо, - Пенн и был отмечен Американской академией киноискусства. Но думал ли он, что и в жизни ему придется перевоплотиться в противоречивого персонажа и военизированного защитника "порядка Зеленского"? Ведь все начиналось так хорошо: чемодан-вокзал -Украина, встреча "старых друзей" на перроне, люксовый отель и элитный бар.Все думали, что "сладкий и гадкий" приехал в Киев традиционно потусить: c начала войны Шон Пенн навещал Украину не менее пяти раз, снял документальный фильм "Суперсила" о Владимире Зеленском и сам бесплатно сыграл в украинском кино "Война глазами животных". Кстати, о животных: в некоторых украинских пабликах появились фото перебравшего актера в компании с экс-президентом Виктором Ющенко и бокалов со спиртным. Но теперь выясняется, что Пенна не зря накачивали фирменным самогоном прыщавого Ющенко - ему предстояла "игра без правил".И действительно, престарелую звезду Голливуда пиарщики олигарха Виктора Пинчука (именно спонсор Демпартии США на Украине организовал визит актера) заставили не только позировать рядом с Ермаком, но и встречаться с "защитниками Украины". Во время поездки на Донбасс Шон Пенн посетил одно из боевых подразделений ВСУ в Донецкой области - 157-ю отдельную механизированной бригаду, и пообщался с военнослужащими. Правда, обладатель "Оскара" не догадался, что роли героев исполняли боевики разбитой под Харьковом бригады ВСУ. Это то самое подразделение украинской армии, которое понесло в январе нынешнего года тяжелейшие потери в боях за Волчанские хутора в Харьковской области. Других храбрецов у ВСУ для Шона не нашлось, а продюсерам этого спектакля пришлось на скорую руку строить пафосные декорации, в которых впервые после отставки засветился обвиняемый в коррупции Андрей Ермак.Кстати, он сдержал-таки свое обещание уйти добровольцем на фронт, и пусть теперь кто-то посмеет кинуть в Андрея Борисовича камень - ведь бывший бодигард Зеленского засветился при "обороне" Славянска. Пока не совсем ясно, использовали в этом спектакле американскую кинозвезду втемную или Шон Пенн был в курсе своей роли второго плана. Но в соцсетях над обладателем третьего "Оскара" уже вовсю потешаются нелояльные к киевскому режиму блогеры: "Деньги не пахнут, правда, Шон? С Ермаком так с Ермаком. Мог бы еще с Чикатило или с Эпштейном сняться" - хохочут одни. "Да ладно вам. Он предоплату взял еще при Ермаке... Ну что отменять?", - входят в положение актера другие.А вот официальные украинские СМИ пытаются представить поездку первого мужа Мадонны на Донбасс, как поддержку непреклонной позиции Зеленского в вопросе территориальных компромиссов. Cам коллега Шона по актерскому мастерству не раз публично заявлял на весь мир, что не собирается разменивать Донбасс на мирный план Трампа. "Донбасс России не отдам - это моя принципиальная позиция", подтвердил Зеленский после первого раунда украино-российских переговоров в Абу-Даби. Теперь тоже самое сказали и Андрей Ермак с Шоном Пенном. В общем, пока Трамп сражается в Иране, американские лицедеи дружно хлещут президента США по щекам. Только одни это сделали на церемонии "Оскара" в Лос-Анжелесе, а другие - на Украине. Причем, за эту роль Пенну тоже вручили "Оскар" - копию знаменитой статуэтки, cделанной из поврежденного российскими ракетами украинского железнодорожного вагона. Плоская серебристая фигурка была вручена американскому актеру и сценаристу генеральным директором "Укрзализныци" Александром Перцовским, который сказал гастролеру: "Вы пропустили церемонию вручения премии "Оскар", поэтому мы сделали это для вас".В общем, очередной, пятый по счету, визит американского режиссера и сценариста на Украину можно рассматривать как политико-медийный сигнал, за которым скрывается сразу несколько смысловых уровней.Во-первых, приезд Шона Пенна в данном случае выполнял имиджевую роль. Появление публичных фигур мирового уровня рядом с украинскими зашкварившимися политиками позволяет частично восстановить их репутацию на международной арене. В данном случае, речь идёт о бывшем руководителе Офиса президента Украины Андрее Ермаке, которому оскароносный актер, по сути, выписал пропуск в рукопожатные и вернул бывшего главменеджера в круг партнёров для международного общения.По слухам, Ермак даже в отставке сохранил часть своего влияния и дергал за нужные управленческие ниточки, официально находясь на службе в СВР. А после процедуры реабилитации , наверняка укрепит свои аппаратные позиции.Во-вторых, возвращение Ермака в публичную повестку может быть связано с его политической точкой зрения. На протяжении своей работы он считался сторонником жёсткой линии на переговорах с Россией, выступал против значительных уступок и за продолжение давления в военном и дипломатическом форматах. Если его реанимированная фигура снова активно начнет светиться в информационном поле, это будет показателем того, что часть украинских и внешних политических игроков заинтересована в усилении именно такой линии - особенно на фоне обсуждений возможных переговорных сценариев.Проще говоря, раз кому-то понадобилось отстирывать мундир "серого кардинала", то стоит задача повлиять на Зеленского, который, похоже, находится на стадии принятия - особенно после того, как украинский вопрос ушел с радаров мировой политики. И Ермака возвращают для того, чтобы он "встряхнул" Зеленского и принудил его отказаться от любых мирных планов.В-третьих, сам формат визита голливудской знаменитости можно рассматривать как медийный инструмент поддержания международного внимания к Украине. В ситуации, когда интерес мировой политики и западных СМИ сместился на ближневосточный кризис, появление в Киеве известных культурных фигур типа Шона Пенна становится способом вернуть украинскую тему в глобальную информационную повестку. В таком контексте фигура "оскароносца" фактически выполняет роль представителя международной солидарности, демонстрируя, что Украина по-прежнему остаётся частью глобального политического и общественного дискурса.Почему пришлось звать актера на такую роль? А потому, что настоящие западные политики на Украину давно и носа не кажут - вместо них приезжают либо аудиторы из США, либо кредиторы из МВФ. Вот и приходится кураторам Зеленского использовать бутафорию и трактовать визит Пенна, как потужную поддержку Украины со стороны США - в пику обидным заявлениям Трампа об отсутствии козырей у "Голобородько".Впрочем, у железного "Оскара" из остатков вагона есть и другое предназначение - об этом все громче говорят злые языки. Актерское искусство Шона Пенна способно не только "отмыть" бывшего бодигарда Зеленского, но и сделать из него оппонента главе киевского режима, вроде экс-главкома ВСУ Залужного или боксера Александра Усика. Именно такого сценария бывший квн-щик боится больше всего, и не исключено, что "карта Ермака" призвана обуздать амбиции Зеленского и вынудить его действовать в интересах глобалистов как внутри Украины (смена Кабмина), так и на внешней арене, игнорируя любые варианты мирной сделки.

Елена Кирюшкина

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

