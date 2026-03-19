Временная ловушка: Иванов раскрыл, почему Трампу нужно за три месяца выйти из войны в Иране
2026-03-19T05:40
Временная ловушка: Иванов раскрыл, почему Трампу нужно за три месяца выйти из войны в Иране

05:40 19.03.2026
 
Закон позволяет Трампу воевать с Ираном без согласия Конгресса максимум три месяца. При этом у США нет ни союзников, ни внятного плана выхода из конфликта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
Разбирая правовые и политические ограничения для Белого дома, Иванов напомнил о действии "Акта о военных полномочиях". Этот закон серьезно ограничивает свободу маневра президента.
"Для американского руководства существуют официальные временные ограничения применения военной силы за пределами страны в рамках "Акта о военных полномочиях" без прямого вмешательства Конгресса до трех месяцев максимум. Он нацелен на усиление контроля законодательной власти над исполнительной в военной сфере", — пояснил эксперт.
По словам Иванова, другой важный неписаный принцип заключается в том, что если есть план начала операции, то и должен быть план выхода из нее. Какой выход предусматривается в данном случае, неизвестно, добавил он.
Он также указал на внутриполитический фактор. "Накладывается и внутриполитический фактор – предстоящие выборы в Конгресс США в ноябре этого года, где в случае неудачи Республиканской партии президент Трамп потеряет возможность легко проводить свою политическую линию через законодательный орган", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Иванов: Трамп нарушил “три никогда” в войне с Ираном, и в наземной операции окажется без союзников" на сайте Украина.ру.
О том, почему ход весенней кампании на Украине будет зависеть от ситуации в Иране — в материале "Сергей Ищенко: Если Украина вступит в войну с Ираном, до нее дотянутся ракетами "Хорремшахр" и "Саджиль" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
