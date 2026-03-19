Неизвестные БПЛА заметили над военной базой США, где живут Рубио и Хегсет. Главные новости к этому часу - 19.03.2026 Украина.ру
Неизвестные БПЛА заметили над военной базой США, где живут Рубио и Хегсет. Главные новости к этому часу
Неопознанные БПЛА были замечены над военной базой Форт Макнейр в США, где живут госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом и других важных событиях рассказал 19 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-19T07:30
2026-03-19T07:34
Новости, Иран, США, Израиль, Марко Рубио, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Пентагон, Украина.ру, МИД, Brent

Неизвестные БПЛА заметили над военной базой США, где живут Рубио и Хегсет. Главные новости к этому часу

07:30 19.03.2026 (обновлено: 07:34 19.03.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
Неопознанные БПЛА были замечены над военной базой Форт Макнейр в США, где живут госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом и других важных событиях рассказал 19 марта телеграм-канал Украина.ру
"За последние 10 дней над Форт Макнейр за одну ночь фиксировалось несколько беспилотников", - уточняет Washington Post со ссылкой на источники.
Это послужило причиной усиления мер безопасности на объекте и обсуждалось в Белом доме. В частности, поднимался вопрос о переселении Рубио и Хегсета в другое место.
🟦 "Железный купол" отражает ракетную атаку Ирана — обломки падают в городах Израиля. СМИ пишут, что система ПВО Израиля "Железный купол" была активирована для перехвата иранских ракет. В соцсетях распространяются кадры, на которых видно, как перехватчики уничтожают цели в небе над центральной частью страны — фиксируются множественные воздушные взрывы. Одновременно сообщается о падении обломков ракет в жилых районах. В частности, в городе Нетания зафиксированы фрагменты, предположительно, сбитого иранского снаряда.
🟦Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Иран совершит атаку на Катар, то Штаты уничтожат месторождение "Южный Парс" с такой силой, какую Иран никогда не видел.
🟦 Бывший глава контртеррористического центра США Джо Кент, покинувший пост на фоне конфликта с Ираном, заявил, что Тегеран не представлял непосредственной угрозы для США.

В интервью Такеру Карлсону он отметил, что не мог поддерживать кампанию, "не связанную с защитой страны". По его словам, заявления американских властей фактически подтверждают, что речь не шла о предотвращении немедленной атаки.
🟦 Главы МИД 12 арабских и исламских стран назвали удары Ирана "неоправданными"
🟦 Пентагон запросил свыше 200 миллиардов долларов на ведение операции против Ирана, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Такой запрос может встретить сопротивление в Конгрессе, где часть законодателей выступает за скорейшее завершение конфликта.
🟦 Цена нефти марки Brent достигла 112 долларов за баррель впервые с 9 марта 2025 года.
Подробнее о конфликте - в материале Двойной раскол: политолог объяснил, чем обернется для Трампа авантюрная война против Ирана на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
08:00Обломки БПЛА, убитые и пострадавшие. ПВО за ночь отразила атаку 138 вражеских дронов над Россией
08:00Лесь Танюк: сам себе режиссёр
07:30Неизвестные БПЛА заметили над военной базой США, где живут Рубио и Хегсет. Главные новости к этому часу
07:00Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию
06:55Украинцы всё припомнят ТЦКашникам и депутатам. Эксперты и политики о настоящем и будущем
06:30Голливуд спасает Ермака. Зачем актер Шон Пенн поехал на Донбасс
06:20Война в Персидском заливе как катализатор глобальных процессов
06:10Все развивается по худшему для Киева сценарию?
06:00Война пошла не по плану: США нарушили принцип "три никогда" в Иране — мнение эксперта
05:56"Это вирусный язык". Почему "русифицируются" львовские дети
05:50ЛБС в "турбулентном состоянии": Ермаков опроверг слухи о скором "масштабном наступлении" ВСУ
05:46Забота о коррупционных схемах или малом бизнесе. Что говорят на Украине о миссии МВФ
05:40Временная ловушка: Иванов раскрыл, почему Трампу нужно за три месяца выйти из войны в Иране
05:30"Четыре дороги на Славянск": Ермаков объяснил значение освобожденной Рай-Александровки
05:17Нефть по "Дружбе". Сырьевая война Киева и Европы?
05:15Чего боятся депутаты Рады? Эксперты и политики о том, что будет, если Зеленский исчезнет
05:15"Концепция стратегического паралича": Иванов о том, как Трамп будет выкручиваться в Иране
05:00В Иране "коса нашла на камень": Суслов указал на фатальную ошибку США во внешней политике
04:50"Это не шаг в сторону России": Олег Иванов объяснил временное послабление санкций США
04:40"Заявления Трампа недолговечны": Иванов исключил обмен разведданными между Россией и США
Лента новостейМолния