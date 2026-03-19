Неизвестные БПЛА заметили над военной базой США, где живут Рубио и Хегсет. Главные новости к этому часу

Неизвестные БПЛА заметили над военной базой США, где живут Рубио и Хегсет. Главные новости к этому часу - 19.03.2026 Украина.ру

Неизвестные БПЛА заметили над военной базой США, где живут Рубио и Хегсет. Главные новости к этому часу

Неопознанные БПЛА были замечены над военной базой Форт Макнейр в США, где живут госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом и других важных событиях рассказал 19 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-19T07:30

2026-03-19T07:30

2026-03-19T07:34

"За последние 10 дней над Форт Макнейр за одну ночь фиксировалось несколько беспилотников", - уточняет Washington Post со ссылкой на источники.Это послужило причиной усиления мер безопасности на объекте и обсуждалось в Белом доме. В частности, поднимался вопрос о переселении Рубио и Хегсета в другое место.🟦 "Железный купол" отражает ракетную атаку Ирана — обломки падают в городах Израиля. СМИ пишут, что система ПВО Израиля "Железный купол" была активирована для перехвата иранских ракет. В соцсетях распространяются кадры, на которых видно, как перехватчики уничтожают цели в небе над центральной частью страны — фиксируются множественные воздушные взрывы. Одновременно сообщается о падении обломков ракет в жилых районах. В частности, в городе Нетания зафиксированы фрагменты, предположительно, сбитого иранского снаряда.🟦Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Иран совершит атаку на Катар, то Штаты уничтожат месторождение "Южный Парс" с такой силой, какую Иран никогда не видел.🟦 Бывший глава контртеррористического центра США Джо Кент, покинувший пост на фоне конфликта с Ираном, заявил, что Тегеран не представлял непосредственной угрозы для США.В интервью Такеру Карлсону он отметил, что не мог поддерживать кампанию, "не связанную с защитой страны". По его словам, заявления американских властей фактически подтверждают, что речь не шла о предотвращении немедленной атаки.🟦 Главы МИД 12 арабских и исламских стран назвали удары Ирана "неоправданными"🟦 Пентагон запросил свыше 200 миллиардов долларов на ведение операции против Ирана, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника.Такой запрос может встретить сопротивление в Конгрессе, где часть законодателей выступает за скорейшее завершение конфликта.🟦 Цена нефти марки Brent достигла 112 долларов за баррель впервые с 9 марта 2025 года.Подробнее о конфликте - в материале Двойной раскол: политолог объяснил, чем обернется для Трампа авантюрная война против Ирана на сайте Украина.ру.

иран

сша

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, израиль, марко рубио, пит хегсет, дональд трамп, пентагон, украина.ру, мид, brent