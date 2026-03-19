"Это вирусный язык". Почему "русифицируются" львовские дети

В столице Галичины сейчас обсуждают новое заявление скандального "мовного омбудсмена" или "шпрехенфюрера" (уполномоченного по защите украинского языка) Елены Ивановской. Она на днях обвинила русский язык как таковой в том, что львовские дети "русифицируются".

2026-03-19T05:56

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Русский язык равен наглости и надменности. Нейролингвисты должны исследовать его структуру. Например, русскоязычные дети переезжают во Львов, и уже местные дети начинают говорить по-русски, а не наоборот. Вот эта вирусность!", — заявила Ивановская.По словам Ивановской, происходит это потому, что русский язык имеет некую вертикальную структуру, тогда как украинский — горизонтальную. Кроме того, Ивановская обвиняет русский язык в том, что у него "директивный синтаксис". Подобные псевдонаучные измышления могут поставить в тупик любого филолога.Заняться изучением такого явления, как переход украинских детей на русский язык она просит специальных нейролингвистов, которые, надо полагать, должны выдать какую-нибудь бредовую антинаучную теорию. По её мнению, там существует некая особая связь между русским языком и определенными процессами в мозге человека. В дальнейшем, надо полагать, придется измерять черепа, чтобы отбраковывать потенциальных носителей русского языка.В начале марта Ивановская рассказывала изданию Deutsche Welle, что Россия якобы инвестирует крупные средства специально, чтобы "попасть украинцам в голову". В связи с этими "голосами в голове" она, дескать, на совещании у спикера Рады Руслана Стефанчука предложила вынести на заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) вопрос о том, как запретить украинским детям разговаривать на русском языке на переменах и в соцсетях. По её словам, среди детей все равно "потребление русскоязычного контента превалирует", поэтому они якобы и в быту говорят на русском."Я прохожу возле школы у себя на районе и вижу детей, которые выходят с уроков, слышу, что они между собой говорят на русском. И вижу результаты вот этого опроса, где 82% учеников в киевских школах общаются на русском на переменах", - негодует "шпрехенфюрер".Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в связи с этим пишет, что не последнюю роль в удвоении количества людей, выступающих против запрета русского языка (по недавним опросам), играют именно "мовные омбудсмены". В том числе и Ивановская, "искренне считающая, что роль сварливой и недалекой вахтерши у подъезда, это и есть её функция по защите украинского языка".Сам институт мовного омбудсмена он называет абсолютно бессмысленным. "Это просто контора по выписыванию штрафов и антиконституционного пиара", - считает нардеп.Бужанский утверждает, что для многих украинцев сейчас просто неприлично разделять тезисы скандальных "мовных активистов". Кроме того, по его мнению, украинцы просто устали притворятся и "бежать с виртуальной толпой", требующей украинизации.В итоге всё возвращается на круги своя и даже во Львове, где националисты особо злобствуют, русский язык слышится всё чаще, как это было и 20 лет назад.С другой стороны, эта тенденция бесит львовских радикальных националистов, которые нападают на внутренних переселенцев из восточных регионов только за то, что в быту они говорят на русском языке или на суржике, тем самым "заражая" львовян.Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, утверждает, что парадокс современной Украины в том, что 90% чиновников, запрещающих говорить по-русски, запрещающих Чайковского и Булгакова, и требующих сдавать русскоязычные книги в макулатуру - сами говорят на русском языке в быту и дома."То есть, на лицо дешевый фарс, цель которого возбудить в народе максимальную ненависть: к друг другу, в первую очередь. Эта ненависть позволяет амортизировать общественную агрессию в борьбу с ветряными мельницами", - пишет Дубинский.Само по себе замечание Ивановской о подсознательной "русификации" львовских детей говорит о том, что во многих случаях украинский язык им был навязан. Ребенок вряд ли может сходу овладеть незнакомым языком, но, оказываясь в среде, где не чувствует угрозы, переходит на уже знакомый ему язык.Кроме того, ради максимального отстранения от русского языка, современный вариант украинского языка был усложнен и дополнен рядом конструкций, несвойственных в разговорной речи. Обычно реформа языка подстраивается под устоявшуюся практику, "легализуя" определенные языковые реалии. В случае же с украинским всё наоборот – несвойственные даже галичанам фразы и обороты искусственно внедряются, но приживаются с большим трудом.Даже взрослому жителю западной Украины приходится ежесекундно следить за "правильностью украинской мовы". Ребенку же и подавно тяжело овладеть чуждыми конструкциями, по поводу которых даже украинские филологи не могут прийти к общему мнению. Тем не менее, "мовные активисты" не устают поправлять и даже травить в соцсетях детей за неправильные обороты.В этом плане фактически запрещенный, но знакомый русский язык предлагает детям альтернативу в легкости общения. Проще говоря, исполняет ту функцию ради чего этот инструмент коммуникации между людьми и существует.

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

