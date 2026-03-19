Лесь Танюк: сам себе режиссёр

Десять лет назад умер украинский политик, публицист и режиссёр Лесь Танюк. Он прекрасно себя чувствовал при любой власти, изображая ровно ту степень оппозиционности, которая оставалась безопасной

Леонид (Лесь) Танюк родился 8 июля 1938 года в Киевской области в семье сельских учителей. Его отца, Степана Танюка, оставили в подполье и уже осенью он был арестован нацистами. Мать будущего режиссёра, Наталья Кёнигфест, пользуясь своим немецким происхождением, добилась освобождения мужа.Семья выехала на Волынь, но там Степан Танюк опять присоединился к подпольщикам. После этого уже всю семью с тремя детьми арестовали и отправили в Германию, где, по словам Леся Танюка, "мы выжили, потому что немцы знали: моего деда, бывшего председателя Киевской гильдии адвокатов Николая Кёнигфеста, в 1937 году убили большевики".По возвращении на Украину семья Танюков осела в Луцке, там мальчик окончил школу и поступил в культурно-просветительский техникум. Перед поступлением его на месяц устроили литейщиком, чтобы Лёня мог числиться рабочим. Это немного компенсировало его статус побывавшего в Германии.Получив диплом, он недолго поработал актёром в Волынском областном украинском драматическом театре, и в 1958 году поступил в Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого. Помог ему в этом Максим Рыльский, в молодости знавший мать юноши и даже посвящавший ей стихи. Учился Танюк на курсе Марьяна Крушельницкого, вскоре стал любимцем педагога и назвал себя "Лесь" – в честь режиссёра Леся Курбаса, в театре у которого одно время служил Крушельницкий.Крушельницкий был не просто известным актёром и режиссёром, но ещё и номенклатурным персонажем – главным режиссёром Киевского драматического театра им. Франко, лауреатом двух Сталинских премий, народным артистом СССР и УССР.Весной 1960 года именно Крушельницкому поручили создать молодёжный клуб – его захотела посетить делегация украинской диаспоры из Канады. Крушельницкий обратился к Танюку, тот кинул клич в своей тусовке, и 8 марта 1960-го в одной из аудиторий Киевского театрального института состоялось первое собрание ныне легендарного Клуба творческой молодёжи "Современник" (КТМ).Кроме гостей из Канады на собрании присутствовали писатель-фантаст Олесь Бердник, студент-архитектор Игорь Ткачиков, студенты Киевской консерватории Константин Кримец и Евгений Ганин, которые привели с собой "щедровальную группу", исполнявшую украинские обрядовые песни. Танюка избрали первым председателем клуба.Вскоре этой неформальной организации, работавшей под кураторством горкома комсомола, выделили комнату под символическим номером 13 в Октябрьском дворце в центре Киева, и разрешили проводить мероприятия в его кинозале.Одно из них, состоявшееся 12 мая 1962 года, было посвящено Лесю Курбасу, расстрелянному в 1937-м на Соловках. Хотя Курбас и был реабилитирован ещё в 1957 году, однако его творческие эксперименты в Киеве не приветствовались. Вот как описывает те события Нелли Корниенко, тогда инструктор идеологического отдела Киевского горкома комсомола и куратор КТМ, а также возлюбленная Танюка:"Тот вечер памяти гениального украинского режиссёра, расстрелянного на Соловках, имел далеко идущие последствия. Из Октябрьского дворца люди расходились за полночь. Толпа народа хлынула на Крещатик. И тут к организатору вечера Лесю Танюку подошла незнакомая женщина: "Вот вы все о Соловках да о Соловках. А у нас под Киевом свои Соловки". Так началось расследование трагедии в Быковнянском лесу".После этого при Киевском горисполкоме была создана общественная комиссия по поиску "массовых захоронений советских граждан", в состав которой от КТМ были включены Танюк, художница Алла Горская и поэт Василий Симоненко. Именно они в августе 1962 года обнаружили в Быковне первые захоронения жертв сталинских репрессий, и отправили в Киевский горсовет меморандум с требованием обнародовать информацию и обустроить места погребения. У Танюка был в этом личный интерес: он хотел найти могилу деда.Официального ответа от властей не последовало, но Танюку и Горской намекнули, что углубляться в это дело не стоит. Режиссёр и художница намёк поняли. Тем более, что в тот период они ставили пьесу репрессированного и реабилитированного Николая Кулиша (кстати, на вечер его памяти в КТМ в декабре 1962 года приходил номенклатурный писатель Николай Бажан).Пьеса Кулиша "Так погиб Гуска" высмеивала бывшего царского чиновника-приспособленца, который ненавидит большевистскую власть, но служит ей. Танюку и Горской удалось превратить постановку в антисоветский памфлет, и после нескольких показов в 1962-63 годах в Киеве (театр-студия при КТМ) и Львове (театр имени Марии Заньковецкой) её запретили.Весной 1963 года умер Крушельницкий. Получив диплом театрального института, Танюк оказался не у дел, его даже вынудили уйти с поста председателя КТМ – Корниенко, которая стала супругой режиссёра, уволилась из горкома комсомола. Семья Танюков, в которой в 1964-м появилась дочь, перебивалась случайными заработками.Помощь пришла, откуда не ждали: бывший первый секретарь ЦК КПУ Николай Подгорный пригласил Танюка в Москву. В 1965-86 годах он ставил спектакли в Центральном драматическом театре, Центральном детском театре, МХАТе, театрах им. Станиславского, им. Пушкина, им. Моссовета. Танюк общался с Владимиром Высоцким, они работали над спектаклем "Махагония" по Бертольду Брехту, который так и не был поставлен. Танюк также переводил различные произведения с иностранных языков, писал статьи на тему культуры и искусства, издал книгу о Крушельницком.Корниенко в 1969 году закончила аспирантуру Всесоюзного государственного института истории и теории искусств, много лет была научным сотрудником этого института, а в 1982-м получила работу в Объединённой редакции журналов ЮНЕСКО.В их московской квартире постоянно останавливались родственники украинских диссидентов, едущие на свидания к ним в Мордовию и на Урал, и сами диссиденты, возвращающиеся из лагерей на Украину. Танюк регулярно подписывал какие-то письма в поддержку инакомыслящих. Но на карьере это никак не отражалось.В июне 1986 года Танюк получил должность главного режиссёра Молодёжного театра в Киеве, созданного в 1979-м по личному указанию Владимира Щербицкого. Он добился передачи этому театру нынешнего помещения по улице Прорезной, 17, где в 1917-19-м действовал "Молодой театр" Леся Курбаса. Первым делом Танюк поставил "Революционный этюд" Михаила Шатрова – об одном дне из жизни Ленина осенью 1920 года.Весной 1988 года Танюк всё же был уволен из Молодёжного театра без права работы в других театрах, но получил пост зампреда Киевского отделения Союза театральных деятелей Украины, и уже в 1989-м стал одним из основателей "Народного Руха Украины за перестройку", за которым стоял секретарь ЦК КПУ по идеологии Леонид Кравчук.Тогда Танюк "вспомнил" о могилах в Быковне и создал Всеукраинское общество "Мемориал"*. Его он возглавлял в 1989-2014 годах. Позже Танюк снял цикл фильмов о "Расстрелянном возрождении" – деятелях культуры и искусств Советской Украины 1920-30-х годов, которые служили коммунистам, а потом оказались им не нужны.В 1990 году Танюк был избран депутатом Верховной Рады от одного из округов Киева, в парламенте вошёл в оппозиционную "Народную раду", а в 1992-м возглавил это депутатское объединение. В августе 1991 года Танюк был одним из самых яростных сторонников запрета Компартии, членом которой сам был до 1990-го. После провозглашения независимости он стал председателем Союза театральных деятелей Украины, который возглавлял до своей смерти в 2016 году.Танюк был депутатом Верховной Рады на протяжении пяти созывов, дважды возглавлял комитет по вопросам культуры и трижды был его зампредом. В 2002-06 и 2006-07 годах он избирался по спискам Блока Виктора Ющенко "Наша Украина", где по квоте Руха получил места во втором десятке списков.В мае 2001 года Танюк был среди людей, которые убедили тогдашнего премьера Ющенко подписать постановление о создании историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы". 24 июня 2001 года Быковню посетил Папа Римский Иоанн Павел ІІ. Среди сопровождавших его людей был и Танюк, который вручил понтифику переводы его стихотворений. Они были сделаны ещё в начале 1980-х в Москве, когда Танюк думал, что переводит стихи польского поэта Анджея Явеня (один из псевдонимов Иоанна Павла II). К тому времени Танюк, пользуясь парламентским статусом получил подтверждение, что его дед был расстрелян именно в Быковне.На досрочных выборах осенью 2007 года Танюк оказался никому не нужен. К 70-летию со дня рождения он получил звание народного артиста Украины, но это был своего рода утешительный приз. Танюк уже давно ничего не ставил и не снимал, сосредоточившись на преподавании в Киевском театральном институте и издании своего дневника, который вёл с 1958 года.В августе 2011 года Танюк неожиданно оказался среди подписантов письма украинской интеллигенции в поддержку президента Януковича. Потом он оправдывался:"Я воспринимаю это письмо, которое мне продиктовали по телефону, не как поддержку президента, а как способ нацелить его на настоящую борьбу с коррупцией".Но уже 19 ноября 2013 года Танюк поддержал новый Мадан. "Я так понимаю, что весной следующего года произойдут очень серьезные важные события, которые завершатся восстанием против этой диктатуры", – заявил Танюк на Майдане. Сам он, правда, там почти не появлялся, но там 20 февраля 2014 года чуть не погибла его дочь.Последние годы жизни Лесь Танюк страдал от рака желудка, при этом отказывался от обезболивающих препаратов. Он умер на руках жены и дочери 18 марта 2016 года. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве, в церемонии похорон участвовал тогдашний президент Украины Пётр Порошенко**. В 2018 году в Киеве была основана премия имени Леся Танюка "За сохранение исторической памяти", которая присуждается ежегодно за вклад в сохранение и популяризацию украинской истории.* Признано в России нежелательной организацией.** Член объединения, включённого в Перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Олег Хавич

