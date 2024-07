https://ukraina.ru/20240720/1056376336.html

Убита Фарион – символ украинского национализма

Убита Фарион – символ украинского национализма - 20.07.2024 Украина.ру

Убита Фарион – символ украинского национализма

Во Львове 19 июля стреляли в одиозную Ирину Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице, находясь в коме. Убийцу – не нашли. У следствия три версии: личная неприязнь, политический заказ, русский след.

2024-07-20T10:53

2024-07-20T10:53

2024-07-20T10:53

украина

львов

европа

ирина фарион

леонид кравчук

оун

youtube

"азов"

эксклюзив

степан бандера

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/07/1050830076_0:48:946:580_1920x0_80_0_0_747ecbe7e8e6f77072ca97fa9452a950.png.webp

Фарион прославилась радикальными националистическими взглядами, выступала за тотальную украинизацию, призывала к ненависти и расправе над русскоязычным населением. Последний громкий скандал, после которого ее уволили из "Львовской политехники", был связан с критикой военных, которые разговаривают на русском языке. Она оскорбляла их и призывала лучше любить Украину. Кем была Ирина Фарион, как ее взгляды заразили украинское общество нетерпимостью и ненавистью ко всему русскому, а также о неуправляемом и безнаказанном насилии на Украине – размышляли эксперты.Украинский народный депутат Евгений ШевченкоЯсно одно! Началась охота на определенных людей. И определили их скорее всего там, куда они часто высказывали свои взгляды. Ситуация нехорошая. Насилие - это всегда плохо. Кто будет следующей мишенью? И сколько этих мишеней определили? Вспомните историю жизни и смерти Степана Андреевича [Бандеры]. Ничего вам это не напоминает?Украинский писатель Ян ВалетовЕсли кто-то не понимает к чему приходит общество, позволяющее самосуд, то обратитесь к истории. Иначе будущее вас накажет. Нет ничего страшнее общества, в котором насилие становится обыденностью. И рано или поздно жертвами легализованного насилия становятся и подстрекатели, и палачи. Когда убили Бузину, я об этом писал. Сегодня убили Фарион. И я это повторяю.Общественный деятель Дмитрий СпивакВ этой ситуации нужно сохранять здравый рассудок. Кто бы как не относился к Фарион, но убивать человека, взгляды которого вам не нравятся – это хаос и беззаконие. Это обратный путь от цивилизованной Европы, куда мы так стремимся. Всегда, во все времена и в каждой стране будут публичные люди, чье мнение вы не будете разделять. Но так и должно быть в поистине демократическом государстве. Ее поведение, чересчур радикальные взгляды, унижение сограждан выливались во вражду и споры, негатив и противостояние, в уголовные дела, которые могли бы довести до конца и расставить все точки над "I". Тогда все было бы по закону. Но уже поздно… Главное, чтобы это не стало спусковым механизмом для жёсткого противостояния в обществе… А вообще, ненависть и агрессия, человеконенавистничество и радикализм в любой форме, всегда ведёт к разрушению, а не к созиданию.Украинский политолог Константин БондаренкоС Ириной Фарион я познакомился еще в середине 90-х. Наши кафедры находились по соседству, на одном этаже. Она меня сразу невзлюбила - я писал статьи, в которых критически высказывался о Степане Бандере (одновременно писал диссертацию об ОУН, делая акцент на внутренних разборках в организации). В марте 1997, за две недели до защиты диссертации, я опубликовал в газете "Экспресс" статью об Анне Чемеринской, которая дважды наградила Бандеру пощечиной (Степан к ней был неравнодушен и как-то неумело полез, а она ответила слишком прямолинейно; в 1943 году бандеровцы убили ее мужа, Ярослава Барановского). Это обернулось тем, что моя защита превратилась в четырехчасовую политическую манифестацию. А Ирина Дмитриевна особо пожелала высказать мне свое "фи". Ну да ладно… Я никогда не испытывал к ней недобрых чувств. Иронию, сарказм - но не злость. Она могла разве что рассмешить. Ее патетика могла сотрясать воздух, но давала пищу для сотен роликов на YouTube. Ее речи вызывали ровно обратный эффект: чем больше она требовала переименовывать Мить в Дмитриків, а Алён в Оленок, тем больше было желающих пользоваться русским языком. Даже для самых отъявленных националистов она была too much. И мне сложно представить, кому она по-настоящему мешала. Она вряд ли могла стать лицом какого-то политического проекта. Она вряд ли могла стать влиятельной, а потому опасной. Как говорится, "в каждом селе свои дураки". Фарион претендовала на то, чтобы ее "село" раскинулось на всю Украину. Те, кто пытаются найти российский след, пусть зададутся сначала вопросом: где теперь Скабеева и Соловьев найдут такую же колоритную героиню для своих программ? Я уже слышал версию о том, что это демонстративный шаг "националистического молодняка", для которого важно действие, а не требования говорить по-украински. Фарион по-донцовски не подбирала слов и выражений, называя девушек из "Азова" проститутками, а парней - москворотыми. Ей уже писали письма-предупреждения. Тем более, что в среде младонационалистов считали: Фарион дискредитирует украинский национализм, и, возможно, она работает на антиукраинские силы. Часто вспоминали ее коммунистическое прошлое, от которого она пыталась крайне неуклюже отмежеваться… Конечно, это задача следствия - установить истину. Я не хочу залезать не в свою сферу компетенции. Надеюсь, что и киллер, и заказчики будут найдены. Ирине Дмитриевне - скорейшего выздоровления (текст был написан, когда она еще была жива и находиласт в реанимации - Ред.). Чисто по-человечески мне ее действительно жалко. Но… почему-то мне кажется, что подобные выстрелы - это не просто разборки. Есть выстрелы, которые предшествуют великим потрясениям: выстрел Гаврило Принципа в Сараево, выстрел "Авроры"… Расчеловечивание и оскотинивание общества дошло до той грани, когда - по Ленину - война империалистическая легко может превратиться в гражданскую. Дай Бог, чтобы я ошибался…Публицист и историк Александр ВасильевПроблема Украины заключается в том, что там плохо было не только нам, русским. Плохо там было всем. Вот прям невыносимо было – люди только по-крупному на майдан дважды выходили. От безысходности. Из нее массово эмигрировали – и в индивидуальном порядке и целыми областями. Кто не уехал – мечтал это сделать. Галичанам там было не лучше нас. Понятно, что конкретно Фарион была где-то карьеристкой, где-то сумасшедшей, но те, кто в теме знают, что на самом деле такая украинская филологическая дева — это распространенный типаж. И им реально "болить" что их никому не нужная мова всё никак не запанует у свойий сторонци. Мучаются люди. В реальности галичане ничего по-крупному со своего грамшианского культурного доминирования не поимели. Так – на общем убогом украинском фоне Львов марафетили вместо Одессы в 2 раза чаще, но не более того. Какие-то должности среднего звена в столице – всё, стеклянный потолок. Ну контрабас на Львовской таможне, как предел мечтаний. Вы вдумайтесь, у них же ни разу не было своего топ-политика настоящего. Черновол вот был. Что сделали? Убили. Скрепя сердце и скрипя зубами они вынуждены были голосовать в 94-м за коммунистического функционера Кравчука, и проиграли. Потом за Кучму, в 1999, того самого против которого голосовали в прошлый раз за Кравчука. Схидняк Ющенко со своей трипольской культурой, которой в Галичине отродясь не было. Потом вообще – Порошенко, мутный южнорусский жулик, бывший регионал. Про Зелю вообще молчу, они его физически не переносят. Они всегда были полезными идиотами у настоящих хозяев Украины, и дурочка Фарион была самой полезной из них. До какого-то момента. Политически она давно была трупом, даже из универа попёрли. А теперь вот вообще пристрелили. И этот пацан, как все подозревают – азовец*, он тоже будет мучиться всю жизнь, даже если сядет в тюрьму и благодаря этому обе его руки и обе ноги, а также прочие части организма, включая челюсть и язык, останутся при нём. Потому что всех фарионов он не перестреляет всё равно. Потому что всё равно ему будут тыкать эту мову не там, так тут, плевать на его ветеранство. Все эти пацанчики воюют за право быть людьми второго сорта. И именно за людей второго сорта их, не скрывая этого, держат галичане. И правильно делают, ничего другого они не заслуживают. Эту страну слепили из кусков в наказание и назидание. Чтобы там плохо было всем и можно было сочинять об этом заунывные песни. Поэтому это заламывание рук – ах бедная Украина, как мы ее любим, как она страдает, которое полилось, причем иногда из самых неожиданных мест, после февраля 2022 г., отдаёт таким глупым фарисейством. Если бы вы ее и правда любили, если бы и правда жалели, то сами поступили бы как с Фарион. Чтобы не мучалась. Pharaoh, Let My people go.Журналист Игорь ГомольскийФарион сожрал беспредел, который она лет тридцать провоцировала, но я по этому поводу не ощущаю ни удовлетворения, ни, тем более, радости. Свою задачу карга перевыполнила. Иронично, кстати, что безумную тетку, которая всеми силами приближала эту войну, даже пожалеть некому. Ни здесь, ни там. Закономерный итог, чо.Политик Олег ЦаревМне кажется, Ирину Фарион накрыло откатом той волны ненависти, которую она сама выбрасывала в окружающий мир. Её ненависть, отторгнутая миром, вернулась к ней сконцентрированной в пулю. Она, как змея, которая отравилась собственным ядом.Историк Александр ДюковИрина Фарион представляет собой классический пример того, как мовная сверхидея делает человека полностью безумным. Фарион филолог по образованию, занималась историей украинских имен и фамилий, защитила кандидатскую, и на мове поехала кукухой. Все остальное - и призывы к детсадовцам не пользоваться русскими уменьшительными именами, и характеристика русскоязычных украинцев как дегенератов, и истерика от того, что "азовцы" в подземельях "Азовстали" не учили на досуге украинский, и все прочее, что сделало ее токсичной абсолютно для всех, - следствие. На памятнике ей должно быть написано: мова сводит с ума.Поллитехнолог Игорь ДимитриевВо Львове совершено покушение на Ирину Фарион, скандальную активистку, которая задавала тон в украинской языковой политике много лет. Вы помните видеоролики, где она наезжал на деток в садике за русские имена. Прикольно, но характерно, что до того как стать ревностной националисткой она была не менее ревностной коммунисткой. Однако сейчас, насколько я понимаю, Фарион от политики отошла, на Украине ее считали даже провокатором, работающим на Россию, и воевала она в основном с русскоязычными военными типа "азовцев". Эффект от ее смерти может быть обратный, "наследие Фарион" включат в учебники. Но в целом аккуратно скажу такую вещь: если б много лет назад от покушений погибли бы с десяток-другой провокаторов, то сотни тысяч, а может и миллионы жизней удалось бы сохранить. И этот принцип работает не только в отношении украинских провокаторов.Подробности об убийстве Фариона - в статье "Убийство Фарион: реакция, версии и предлог к эскалации. Главное на Украине на утро 20 июля"*"Азов" - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

украина

львов

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

украина, львов, европа, ирина фарион, леонид кравчук, оун, youtube, "азов", эксклюзив, степан бандера, олесь бузина