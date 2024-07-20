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Убийство Фарион: реакция, версии и предлог к эскалации. Главное на Украине на утро 20 июля

Убийство Фарион: реакция, версии и предлог к эскалации. Главное на Украине на утро 20 июля - 20.07.2024 Украина.ру

Убийство Фарион: реакция, версии и предлог к эскалации. Главное на Украине на утро 20 июля

Вечером 19 июля во Львове стреляли в филолога, бывшего народного депутата Ирину Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице

2024-07-20T08:37

2024-07-20T08:37

2024-07-20T08:58

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Вечером 19 июля около 19:30 во Львове раздался выстрел."Полиция Львовщины устанавливает обстоятельства покушения на жизнь общественного деятеля. Женщину с огнестрельным ранением головы госпитализировали в больницу. Правоохранители принимают меры для задержания стрелка. Происшествие произошло сегодня, 19 июля, около 19:30 на одной из улиц Львова. Неизвестный совершил выстрел из оружия в сторону 60-летней женщин. Врачи госпитализировали потерпевшую с ранением головы. На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовщины. Принимаются меры для установления лица и задержания стрелка", - через 51 минуту сообщила Национальная полиция Украины.К тому времени не только весь Львов, но и вся Украина знала: стреляли в одиозного филолога, бывшего народного депутата Украины Ирину Фарион. В 21:00 по поводу произошедшего высказался Владимир Зеленский."Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают касательно розыска напавшего на Ирину Фарион. Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления. Врачи борются за жизнь Ирины Фарион. Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый виновный в этом нападении должен понести полную ответственность", - заявил он.Как рассказал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, стрелка видели соседи Фарион."Стрелка видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя", - написал он в соцсетях.В комментарии местному телеканалу NTA соседи рассказали, что стрелявший дежурил у дома Фарион в течение последних недель."Недели две или три назад всегда сидел у нас напротив подъезда около лавки. Стабильно с утра до вечера. Шёл по улице Варшавской, шёл через тоннель и тут на лавке он сидел. Он сидел всегда. Очень интересно он одевался, почему я и обратил внимание. Потому, что было жарко, 40 градусов тепла — по факту у него: кроссовки, носки, спортивные штаны, длинная кофта, как эти американцы ходят, шляпа вот такая и тёмные очки. Вот полностью вот так. Я приезжал, отъезжал — он был. Буквально где-то три дня назад я приехал где-то после обеда, я подъехал, думаю, человек сидит, что-то с ним не так. Я к нему подошёл, говорю: "Я извиняюсь, чем вам помочь?". "Всё хорошо". И он всегда сидел — ногу на ногу клал, руки сложил и смотрел на 6-й подъезд, где живёт пани Ира", - рассказал один из соседей.Местные СМИ опубликовали фото предполагаемого стрелка.Спустя три с половиной часа после госпитализации Фарион не приходя в сознание умерла в больнице."К сожалению, несмотря на все усилия медиков, несмотря на реанимационные мероприятия спасти жизнь Ирины Фарион не удалось. Пациентка умерла", - сообщила руководитель анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Наталья Матолинец.Она подчеркнула, что Фарион поступила в больницу в критическом состоянии, с тяжёлым проникающим огнестрельным ранением головного мозга и была сразу направлена в операционную, где провели операцию. Затем Фарион перевели в реанимационное отделение."Однако сердце пациентки не выдержало. К сожалению, в этой ситуации медицина оказалась бессильной. Мы приносим искренние соболезнования родным Ирины Фарион", - заявила Матолинец.Националистическая партия "Свобода", к которой принадлежала Фарион, обвинила в убийстве филолога и политика Россию."Это преступление выгодно Московии и без сомнения совершено ею. Это их извечная тактика — физически истреблять украинскую элиту. За украинский язык Москва стреляет в висок. Почему это стало возможным? Ведь за два с половиной года с начала полномасштабного вторжения Московии не было проведено коренное очищение власти. Наоборот — вражеская агентура и их пособники до сих пор свободно себя чувствуют на Украине. Существа, которые занимали высокие должности, приближали эту войну и делали всё, чтобы Украина в ней проиграла, спокойно ждут московских "освободителей". Десятки из них до сих пор в парламенте. Московский патриархат не запрещён и продолжает работать в интересах московского агрессора. В то же время вопрос украинского языка и украинской идентичности задвинут на задворки, более того, пятая колонна открыто атакует. Все же помнят этот фарс с увольнением Ирины Фарион из Львовской политехники... Убийство Ирины Фарион совершено по приказу Москвы независимо от того, какой выродок непосредственного его исполнил", - написано в заявлении партии.Между тем, Фарион известна не столько филологической борьбой с русским языком (хотя это была ее фишка), сколько зоологической русофобией, крайнего, фактически нацистского толка. В частности, она прославилась высказываниями по поводу детских имён, хвастовством, что её внук бьёт говорящих на русском детей, а также радостью по поводу смерти Олеся Бузины, заявив, что та "хоть как-то нейтрализует ту грязь, которую разлил этот ублюдок".Однако её увольнение из Львовской политехники связано с высказываниями Фарион в адрес "азовцев"*, говорящих на русском языке. Тогда, в ноябре 2023 года, бывший командир "Азова"*, замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин, известный под позывным "Мосе", заявил, что Фарион не имеет "права открывать рот в сторону бойцов "Азова"*, Третьей штурмовой [бригады] или любого другого подразделения украинской армии". Жорин написал открытое письмо Фарион и пригрозил ей "побратимами из Львова".Убийство Фарион уже успело вызвать ряд вопросов."Фарион было не так просто найти во Львове. Её вели, всё о ней знали. Это центр почти. Там, если надо, через 5 минут было бы 100 машин полиции. Тем более, они там всегда ездят. А чел неделю ждал, потому что она не выходила, каникулы. И знал, где ждать. И встреча с ТЦК не пугала... Есть соображения, конечно, кто её убил", - отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Работавший вместе с Фарион в университете историк Константин Бондаренко вспомнил о своих взаимоотношениях с филологом."С Ириной Фарион я познакомился еще в середине 90-х. Наши кафедры находились по соседству, на одном этаже. Она меня сразу невзлюбила - я писал статьи, в которых критически высказывался о Степане Бандере (одновременно писал диссертацию об ОУН*, делая акцент на внутренних разборках в организации). В марте 1997, за две недели до защиты диссертации, я опубликовал в газете "Экспресс" статью об Анне Чемеринской, которая дважды наградила Бандеру пощёчиной (Степан к ней был неравнодушен и как-то неумело полез, а она ответила слишком прямолинейно; в 1943 году бандеровцы убили её мужа, Ярослава Барановского). Это обернулось тем, что моя защита превратилась в четырехчасовую политическую манифестацию. А Ирина Дмитриевна особо пожелала высказать мне свое "фи", - рассказал Бондаренко.Он отметил, что никогда не испытывал к ней недобрых чувств."Иронию, сарказм - но не злость. Она могла разве что рассмешить. Её патетика могла сотрясать воздух, но давала пищу для сотен роликов на YouTube. Её речи вызывали ровно обратный эффект: чем больше она требовала переименовывать Мить в Дмитриків, а Алён в Оленок, тем больше было желающих пользоваться русским языком. Даже для самых отъявленных националистов она была too much", - указал историк.По словам Бондаренко, сложно представить, кому Фарион по-настоящему могла мешать."Мне сложно представить, кому она по-настоящему мешала. Она вряд ли могла стать лицом какого-то политического проекта. Она вряд ли могла стать влиятельной, а потому опасной. Как говорится, "в каждом селе свои дураки". Фарион претендовала на то, чтобы ее "село" раскинулось на всю Украину. Те, кто пытаются найти российский след, пусть зададутся сначала вопросом: где теперь Скабеева и Соловьёв найдут такую же колоритную героиню для своих программ? Я уже слышал версию о том, что это демонстративный шаг "националистического молодняка", для которого важно действие, а не требования говорить по-украински. Фарион по-донцовски не подбирала слов и выражений, называя девушек из "Азова"* проститутками, а парней - москворотыми. Ей уже писали письма-предупреждения. Тем более, что в среде младонационалистов считали: Фарион дискредитирует украинский национализм, и, возможно, она работает на антиукраинские силы. Часто вспоминали ее коммунистическое прошлое, от которого она пыталась крайне неуклюже отмежеваться…", - отметил Бондаренко.Он также заявил, что ему кажется, что выстрел в Фарион может быть свидетельством страшных процессов в украинском обществе.."Почему-то мне кажется, что подобные выстрелы - это не просто разборки. Есть выстрелы, которые предшествуют великим потрясениям: выстрел Гаврило Принципа в Сараево, выстрел "Авроры"… Расчеловечивание и оскотинивание общества дошло до той грани, когда - по Ленину - война империалистическая легко может превратиться в гражданскую. Дай Бог, чтобы я ошибался…", - подытожил историк.Историк Александр Васильев указал, что проблема Украина заключается в том, что там было плохо не только русским, но и тем же галичанам."Проблема Украины заключается в том, что там плохо было не только нам, русским. Плохо там было всем. Вот прям невыносимо было – люди только по-крупному на майдан дважды выходили. От безысходности. Из нее массово эмигрировали – и в индивидуальном порядке и целыми областями. Кто не уехал – мечтал это сделать. Галичанам там было не лучше нас. Понятно, что конкретно Фарион была где-то карьеристкой, где-то сумасшедшей, но те, кто в теме знают, что на самом деле такая украинская филологическая дева — это распространенный типаж. И им реально "болить" что их никому не нужная мова всё никак не запанует у свойий сторонци. Мучаются люди", - отметил он.По его словам, даже культурное доминирование не принесло Галичине чего-нибудь по-настоящему значимого. У галичан даже не было своего политика всеукраинского масштаба."Они всегда были полезными идиотами у настоящих хозяев Украины, и дурочка Фарион была самой полезной из них. До какого-то момента. Политически она давно была трупом, даже из универа попёрли. А теперь вот вообще пристрелили. И этот пацан, как все подозревают – "азовец"*, он тоже будет мучиться всю жизнь, даже если сядет в тюрьму и благодаря этому обе его руки и обе ноги, а также прочие части организма, включая челюсть и язык, останутся при нём. Потому что всех фарионов он не перестреляет всё равно. Потому что всё равно ему будут тыкать эту мову не там, так тут, плевать на его ветеранство. Все эти пацанчики воюют за право быть людьми второго сорта. И именно за людей второго сорта их, не скрывая этого, держат галичане. И правильно делают, ничего другого они не заслуживают", - указал Васильев.Историк и политолог Лев Вершинин вспомнил о реакции Фарион на смерть Бузины."Она сама все сказала. Заранее. Но Олесь Бузина тут ни при чём. Он жив и будет жить в своих книгах. В отличие от", - подчеркнул Вершинин.Примечательно, что замкомандира 3-й ошбр Жорин, с которым у Фарион был конфликт, пока смерть филолога и политика не прокомментировал.О суде по поводу увольнения Фарион - в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: Coca-Cola потеряла землю во Львове, а нацистка обрела счастье в суде"* - запрещённые в РФ организации

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