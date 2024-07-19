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Президентом США может стать покойник — Карлсон
Президентом США может стать покойник — Карлсон - 19.07.2024 Украина.ру
Президентом США может стать покойник — Карлсон
Президентом США может стать покойник или манекен. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на съезде республиканцев
2024-07-19T10:20
2024-07-19T10:20
2024-07-19T10:20
новости
сша
джо байден
такер карлсон
дональд трамп
президент
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"Ненавижу говорить это, но это правда: можно взять хоть манекен или покойника и сделать президентом. Я имею в виду, теоретически это возможно, если будет достаточно обмана", - сказал КарлсонНынешний американский лидер Байден неудачно выступил на первых дебатах со своим конкурентом Дональдом Трампом. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысли, а после мероприятия супруга помогала ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.Накануне обозреватель телеканала Newsmax со ссылкой на источники в демократической партии заверил, что Байден откажется от участия в новой президентской гонке. По его словам, Байден планирует снять свою кандидатуру в предстоящие выходные, вероятнее всего, в воскресенье.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.Подробнее о незавидном положении Байдена в предвыборной гонке - в материале Ему конец. От Байдена отказываются основные спонсоры - политолог на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, джо байден, такер карлсон, дональд трамп, президент
Новости, США, Джо Байден, Такер Карлсон, Дональд Трамп, президент
Президентом США может стать покойник — Карлсон
Президентом США может стать покойник или манекен. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на съезде республиканцев
"Ненавижу говорить это, но это правда: можно взять хоть манекен или покойника и сделать президентом. Я имею в виду, теоретически это возможно, если будет достаточно обмана", - сказал Карлсон
Нынешний американский лидер Байден неудачно выступил на первых дебатах со своим конкурентом Дональдом Трампом. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысли, а после мероприятия супруга помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
Накануне обозреватель телеканала Newsmax со ссылкой на источники в демократической партии заверил, что Байден откажется от участия в новой президентской гонке. По его словам, Байден планирует снять свою кандидатуру в предстоящие выходные, вероятнее всего, в воскресенье.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Подробнее о незавидном положении Байдена в предвыборной гонке - в материале Ему конец. От Байдена отказываются основные спонсоры - политолог на сайте Украина.ру.