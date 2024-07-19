https://ukraina.ru/20240719/1056347650.html

Президентом США может стать покойник — Карлсон

Президентом США может стать покойник — Карлсон - 19.07.2024 Украина.ру

Президентом США может стать покойник — Карлсон

Президентом США может стать покойник или манекен. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на съезде республиканцев

2024-07-19T10:20

2024-07-19T10:20

2024-07-19T10:20

новости

сша

джо байден

такер карлсон

дональд трамп

президент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1c/1042210925_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6cae12f7c94b5b0d5a7ea691d486bb7c.jpg

"Ненавижу говорить это, но это правда: можно взять хоть манекен или покойника и сделать президентом. Я имею в виду, теоретически это возможно, если будет достаточно обмана", - сказал КарлсонНынешний американский лидер Байден неудачно выступил на первых дебатах со своим конкурентом Дональдом Трампом. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысли, а после мероприятия супруга помогала ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.Накануне обозреватель телеканала Newsmax со ссылкой на источники в демократической партии заверил, что Байден откажется от участия в новой президентской гонке. По его словам, Байден планирует снять свою кандидатуру в предстоящие выходные, вероятнее всего, в воскресенье.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.Подробнее о незавидном положении Байдена в предвыборной гонке - в материале Ему конец. От Байдена отказываются основные спонсоры - политолог на сайте Украина.ру.

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, джо байден, такер карлсон, дональд трамп, президент