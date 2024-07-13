Ему конец. От Байдена отказываются основные спонсоры - политолог - 13.07.2024 Украина.ру
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Ему конец. От Байдена отказываются основные спонсоры - политолог
Ему конец. От Байдена отказываются основные спонсоры - политолог - 13.07.2024 Украина.ру
Ему конец. От Байдена отказываются основные спонсоры - политолог
Политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру прокомментировал призыв голливудского актера Джорджа Клуни к Байдену выйти из президентской гонки
2024-07-13T04:26
2024-07-13T04:26
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голливуд
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грег вайнер
джордж клуни
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"Джордж Клуни — один из основных спонсоров демократической партии. Напомню, что у Байдена два основных спонсора. Это Голливуд и Уолл-стрит. Если раньше только Уолл-стрит от действующего президента отворачивался, то сейчас уходит и Голливуд. То есть Байдену деваться некуда", - сказал Вайнер.По его словам, президентская кампания Байдена стоит около 1 миллиарда долларов.Подробнее о президентской гонке в США — в материале Анны Черкасовой Грег Вайнер: Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд на сайте Украина.ру.
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новости, голливуд, сша, джо байден, грег вайнер, джордж клуни, президент
Новости, Голливуд, США, Джо Байден, Грег Вайнер, Джордж Клуни, президент

Ему конец. От Байдена отказываются основные спонсоры - политолог

04:26 13.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру прокомментировал призыв голливудского актера Джорджа Клуни к Байдену выйти из президентской гонки
"Джордж Клуни — один из основных спонсоров демократической партии. Напомню, что у Байдена два основных спонсора. Это Голливуд и Уолл-стрит. Если раньше только Уолл-стрит от действующего президента отворачивался, то сейчас уходит и Голливуд. То есть Байдену деваться некуда", - сказал Вайнер.
По его словам, президентская кампания Байдена стоит около 1 миллиарда долларов.
"Байден сейчас имеет примерно 100 миллионов, или меньше. Если деньги к нему не пойдут, то все — ему конец", - указал политолог.
Подробнее о президентской гонке в США — в материале Анны Черкасовой Грег Вайнер: Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд на сайте Украина.ру.
 
НовостиГолливудСШАДжо БайденГрег ВайнерДжордж Клунипрезидент
 
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