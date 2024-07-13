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Ему конец. От Байдена отказываются основные спонсоры - политолог

Ему конец. От Байдена отказываются основные спонсоры - политолог - 13.07.2024 Украина.ру

Ему конец. От Байдена отказываются основные спонсоры - политолог

Политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру прокомментировал призыв голливудского актера Джорджа Клуни к Байдену выйти из президентской гонки

2024-07-13T04:26

2024-07-13T04:26

2024-07-13T04:26

новости

голливуд

сша

джо байден

грег вайнер

джордж клуни

президент

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"Джордж Клуни — один из основных спонсоров демократической партии. Напомню, что у Байдена два основных спонсора. Это Голливуд и Уолл-стрит. Если раньше только Уолл-стрит от действующего президента отворачивался, то сейчас уходит и Голливуд. То есть Байдену деваться некуда", - сказал Вайнер.По его словам, президентская кампания Байдена стоит около 1 миллиарда долларов.Подробнее о президентской гонке в США — в материале Анны Черкасовой Грег Вайнер: Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд на сайте Украина.ру.

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новости, голливуд, сша, джо байден, грег вайнер, джордж клуни, президент