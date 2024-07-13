Ему конец. От Байдена отказываются основные спонсоры - политолог
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру прокомментировал призыв голливудского актера Джорджа Клуни к Байдену выйти из президентской гонки
"Джордж Клуни — один из основных спонсоров демократической партии. Напомню, что у Байдена два основных спонсора. Это Голливуд и Уолл-стрит. Если раньше только Уолл-стрит от действующего президента отворачивался, то сейчас уходит и Голливуд. То есть Байдену деваться некуда", - сказал Вайнер.
По его словам, президентская кампания Байдена стоит около 1 миллиарда долларов.
"Байден сейчас имеет примерно 100 миллионов, или меньше. Если деньги к нему не пойдут, то все — ему конец", - указал политолог.
Подробнее о президентской гонке в США — в материале Анны Черкасовой Грег Вайнер: Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд на сайте Украина.ру.