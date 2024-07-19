https://ukraina.ru/20240719/1056345916.html

ВС РФ сбили 19 дронов над Курской и Белгородской областями, Крымом и Чёрным морем - Минобороны

ВС РФ сбили 19 дронов над Курской и Белгородской областями, Крымом и Чёрным морем - Минобороны - 19.07.2024 Украина.ру

ВС РФ сбили 19 дронов над Курской и Белгородской областями, Крымом и Чёрным морем - Минобороны

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, Крымом и Чёрным морем, сообщили в Минобороны России

2024-07-19T08:24

2024-07-19T08:24

2024-07-19T08:42

пво

беспилотники

новости

россия

белгородская область

крым

алексей смирнов (губернатор)

минобороны

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над Курской и три над Белгородской областями, а также пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", - уточнили в ведомстве.Как указал в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, двое жителей Курска получили ранения и ожоги после падения обломков БПЛА на нескольких улицах города.Он также напомнил, что приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.

россия

белгородская область

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пво, беспилотники, новости, россия, белгородская область, крым, алексей смирнов (губернатор), минобороны, вооруженные силы украины