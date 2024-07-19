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ВС РФ сбили 19 дронов над Курской и Белгородской областями, Крымом и Чёрным морем - Минобороны
ВС РФ сбили 19 дронов над Курской и Белгородской областями, Крымом и Чёрным морем - Минобороны - 19.07.2024 Украина.ру
ВС РФ сбили 19 дронов над Курской и Белгородской областями, Крымом и Чёрным морем - Минобороны
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, Крымом и Чёрным морем, сообщили в Минобороны России
2024-07-19T08:24
2024-07-19T08:24
2024-07-19T08:42
пво
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алексей смирнов (губернатор)
минобороны
вооруженные силы украины
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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над Курской и три над Белгородской областями, а также пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", - уточнили в ведомстве.Как указал в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, двое жителей Курска получили ранения и ожоги после падения обломков БПЛА на нескольких улицах города.Он также напомнил, что приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
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пво, беспилотники, новости, россия, белгородская область, крым, алексей смирнов (губернатор), минобороны, вооруженные силы украины
ПВО, беспилотники, Новости, Россия, Белгородская область, Крым, Алексей Смирнов (губернатор), Минобороны, Вооруженные силы Украины
ВС РФ сбили 19 дронов над Курской и Белгородской областями, Крымом и Чёрным морем - Минобороны
08:24 19.07.2024 (обновлено: 08:42 19.07.2024)
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, Крымом и Чёрным морем, сообщили в Минобороны России
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над Курской и три над Белгородской областями, а также пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", - уточнили в ведомстве.
Как указал в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, двое жителей Курска получили ранения и ожоги после падения обломков БПЛА на нескольких улицах города.
Он также напомнил, что приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны
на сайте Украина.ру.