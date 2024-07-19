"Оставляю тебе Крым и Донбасс": журналист раскрыл, может ли Трамп передать Украине ядерную бомбу
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Если Трамп пойдет на условия России, то "будет унижен, потому что Америка уже не станет великой". Чтобы добить Украину, нужна большая смута в США, когда группировка Байдена будет готова стрелять в группировку Трампа. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Кандидат в президенты США Дональд Трамп не будет играть на снижение собственного электората. Если он пойдет на условия России, то он "будет унижен, потому что Америка уже не станет великой", отметил журналист.
"Так что [Дональд Трамп] может сказать [президенту России Владимиру] Путину: "Оставляю тебе Крым и Донбасс. А если ты не хочешь, то мы дадим Украине ядерную бомбу". Лучший вариант для нас, чтобы добить Украину — это большая смута в США, когда группировка Байдена будет готова стрелять в группировку Трампа", - подчеркнул Мощанский.
Но рассчитывать на такой сценарий не стоит. Когда в 1985 году Горбачев пришел к власти, ему надо было что-то делать с Афганистаном. Советское командование тогда резко нарастило группировку в надежде уничтожить всех моджахедов, добавил эксперт.
Но США стали настолько же активно помогать моджахедам, и ничего у СССР не получилось. Поэтому мобилизация для России будет в любом случае означать потерю территорий, уточнил он.
"Мобилизация для нас — это крайний вариант. Мы пойдем на нее, только если начнем проигрывать — терять территории по образцу осени 2022 года", - сказал Мощанский.
Поэтому российское руководство будет рассчитывать на то, что армия за счет мастерства продолжит медленно грызть на фронте вражескую оборону, заключил собеседник издания.
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