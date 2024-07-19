https://ukraina.ru/20240719/1056331084.html

"Оставляю тебе Крым и Донбасс": журналист раскрыл, может ли Трамп передать Украине ядерную бомбу

"Оставляю тебе Крым и Донбасс": журналист раскрыл, может ли Трамп передать Украине ядерную бомбу - 19.07.2024 Украина.ру

"Оставляю тебе Крым и Донбасс": журналист раскрыл, может ли Трамп передать Украине ядерную бомбу

Если Трамп пойдет на условия России, то "будет унижен, потому что Америка уже не станет великой". Чтобы добить Украину, нужна большая смута в США, когда группировка Байдена будет готова стрелять в группировку Трампа. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-07-19T03:00

2024-07-19T03:00

2024-07-19T03:00

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп не будет играть на снижение собственного электората. Если он пойдет на условия России, то он "будет унижен, потому что Америка уже не станет великой", отметил журналист.Но рассчитывать на такой сценарий не стоит. Когда в 1985 году Горбачев пришел к власти, ему надо было что-то делать с Афганистаном. Советское командование тогда резко нарастило группировку в надежде уничтожить всех моджахедов, добавил эксперт.Но США стали настолько же активно помогать моджахедам, и ничего у СССР не получилось. Поэтому мобилизация для России будет в любом случае означать потерю территорий, уточнил он."Мобилизация для нас — это крайний вариант. Мы пойдем на нее, только если начнем проигрывать — терять территории по образцу осени 2022 года", - сказал Мощанский.Поэтому российское руководство будет рассчитывать на то, что армия за счет мастерства продолжит медленно грызть на фронте вражескую оборону, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, почему осложнилась оперативная обстановка на Харьковском направлении - в интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, илья мощанский, джо байден, выборы, афганистан, крым, донбасс, ядерное оружие, мобилизация