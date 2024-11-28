Москва готова к переговорам с Киевом на известных условиях – Путин - 28.11.2024 Украина.ру
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Москва готова к переговорам с Киевом на известных условиях – Путин
Москва готова к переговорам с Киевом на известных условиях – Путин - 28.11.2024 Украина.ру
Москва готова к переговорам с Киевом на известных условиях – Путин
Россия по-прежнему готова к переговорам с нынешним руководством Украины на условиях, которые были изложены в июне. Об этом 28 ноября в Астане по итогам заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.
2024-11-28T17:38
2024-11-28T17:38
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По итогам заседания СКБ ОДКБ российский лидер в ответах на вопросы журналистов рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Он также высказался на тему мирных переговоров, которую обсуждают и нынешние украинские власти, законодательно запретившие переговоры с Россией о миреПутин отметил, что после применения российского ракетного комплекса "Орешник" для поражения украинского предприятия ВПК в Днепропетровске (Днепре) переговорная позиция Москвы осталась неизменной."Я предварительных условий не формулировал, - сказал Путин. - Я не говорил, что предварительные условия для начала переговоров такие-то. Я просто говорил о наших условиях мира".Президент России заверил в готовности к переговорам с нынешним руководством Украины. Он отметил, что с появлением новых российских систем оружия принципиальное отношение Мосвы к урегулированию ситуации на Украине не меняется.Ранее президент России говорил о проблеме интервенции ВСУ в Курскую область как препятствующей переговорам с Киевом. Часть территории российского региона находится под оккупацией с 6 августа. На территории области проводится контртеррористическая операция (КТО). Одновременно продолжается СВО в Донбассе. Москва неоднократно заявляла, что эта операция будет продолжена.До этого, в июне президент России называл условия для начала переговоров с Киевом. Москва настаивала на выводе украинских войск из своих новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, а таже из Запорожской и Херсонской областей. Киеву предлагалось признать эти территории частью Российской Федерации, а также отказаться от притязаний на Крым. Кроме того, руководству Украины следовало отказаться от курса в НАТО и подтвердить свой безъядерный статус. Также Москва настаивала на отмене антироссийских санкций.Владимир Зеленский назвал эти условия неприемлемым ультиматумом. Киев настаивает на силовом варианте решения конфликта, заверяя, что России может быть нанесено "стратегическое поражение". Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал 26 ноября статью. Подробности в публикации Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВО Также на эту тему: МИД Венгрии: есть хорошие новости для сторонников мира на Украине Ранее в новостях: Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого
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новости, россия, украина, москва, владимир путин, андрей ермак, владимир зеленский, одкб, мид, перемирие, переговоры, сво, кто, курская область, новые регионы, днр, лнр, запорожская область, херсонская область, крым, чей крым
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Москва готова к переговорам с Киевом на известных условиях – Путин

17:38 28.11.2024
 
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Россия по-прежнему готова к переговорам с нынешним руководством Украины на условиях, которые были изложены в июне. Об этом 28 ноября в Астане по итогам заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.
По итогам заседания СКБ ОДКБ российский лидер в ответах на вопросы журналистов рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Он также высказался на тему мирных переговоров, которую обсуждают и нынешние украинские власти, законодательно запретившие переговоры с Россией о мире
Путин отметил, что после применения российского ракетного комплекса "Орешник" для поражения украинского предприятия ВПК в Днепропетровске (Днепре) переговорная позиция Москвы осталась неизменной.
"Я предварительных условий не формулировал, - сказал Путин. - Я не говорил, что предварительные условия для начала переговоров такие-то. Я просто говорил о наших условиях мира".
Президент России заверил в готовности к переговорам с нынешним руководством Украины. Он отметил, что с появлением новых российских систем оружия принципиальное отношение Мосвы к урегулированию ситуации на Украине не меняется.
"Мы по-прежнему готовы к: а - переговорному процессу, б - на тех условиях, которые были изложены в выступлении перед руководством МИДа в июне этого года в Москве. Ничего не поменялось", - сказал президент России.
Ранее президент России говорил о проблеме интервенции ВСУ в Курскую область как препятствующей переговорам с Киевом. Часть территории российского региона находится под оккупацией с 6 августа. На территории области проводится контртеррористическая операция (КТО). Одновременно продолжается СВО в Донбассе. Москва неоднократно заявляла, что эта операция будет продолжена.
До этого, в июне президент России называл условия для начала переговоров с Киевом. Москва настаивала на выводе украинских войск из своих новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, а таже из Запорожской и Херсонской областей. Киеву предлагалось признать эти территории частью Российской Федерации, а также отказаться от притязаний на Крым. Кроме того, руководству Украины следовало отказаться от курса в НАТО и подтвердить свой безъядерный статус. Также Москва настаивала на отмене антироссийских санкций.
Владимир Зеленский назвал эти условия неприемлемым ультиматумом. Киев настаивает на силовом варианте решения конфликта, заверяя, что России может быть нанесено "стратегическое поражение". Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал 26 ноября статью. Подробности в публикации Офис президента Украины: переговоры с Россией возможны при возврате к состоянию начала СВО
Также на эту тему: МИД Венгрии: есть хорошие новости для сторонников мира на Украине
Ранее в новостях: Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого
 
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