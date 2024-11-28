https://ukraina.ru/20241128/1059292738.html

"Сегодня в течение дня...": Путин сказал, когда ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений в Киеве

"Сегодня в течение дня...": Путин сказал, когда ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений в Киеве - 28.11.2024 Украина.ру

"Сегодня в течение дня...": Путин сказал, когда ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений в Киеве

Москва не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве"

2024-11-28T18:07

2024-11-28T18:07

2024-11-28T18:09

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Такое заявление в четверг, 28 ноября, сделал президент РФ Владимир Путин. Журналисты уточнили у него, когда именно Москва планирует ответить центрам принятия решений противникаНеделю назад, когда Россия ответила на дальнобойные удары ВСУ вглубь своих территорий западными ракетами, Путин подчеркнул, что ответ на подобные действия будет всегда.Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час (9,8 махов) и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.Еще по теме: Русский метеорит: Путин заявил, что Москва не будет "палить по воробьям", но Киев от ответа не уйдет.

https://ukraina.ru/20241121/1059114746.html

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новости, москва, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, "орешник"