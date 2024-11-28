"Сегодня в течение дня...": Путин сказал, когда ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений в Киеве - 28.11.2024 Украина.ру
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"Сегодня в течение дня...": Путин сказал, когда ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений в Киеве
"Сегодня в течение дня...": Путин сказал, когда ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений в Киеве - 28.11.2024 Украина.ру
"Сегодня в течение дня...": Путин сказал, когда ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений в Киеве
Москва не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве"
2024-11-28T18:07
2024-11-28T18:09
новости
москва
россия
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
"орешник"
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Такое заявление в четверг, 28 ноября, сделал президент РФ Владимир Путин. Журналисты уточнили у него, когда именно Москва планирует ответить центрам принятия решений противникаНеделю назад, когда Россия ответила на дальнобойные удары ВСУ вглубь своих территорий западными ракетами, Путин подчеркнул, что ответ на подобные действия будет всегда.Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час (9,8 махов) и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.Еще по теме: Русский метеорит: Путин заявил, что Москва не будет "палить по воробьям", но Киев от ответа не уйдет.
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новости, москва, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, "орешник"
Новости, Москва, Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, "Орешник"

"Сегодня в течение дня...": Путин сказал, когда ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений в Киеве

18:07 28.11.2024 (обновлено: 18:09 28.11.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Москва не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве"
Такое заявление в четверг, 28 ноября, сделал президент РФ Владимир Путин. Журналисты уточнили у него, когда именно Москва планирует ответить центрам принятия решений противника

"В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Вот прогноз такой: сегодня в течение дня... (в этот момент президент поднял палец руки так, как обычно делают, чтобы проверить направление ветра - Ред.) все возможно", - ответил Путин.

Неделю назад, когда Россия ответила на дальнобойные удары ВСУ вглубь своих территорий западными ракетами, Путин подчеркнул, что ответ на подобные действия будет всегда.
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
21 ноября, 20:45
"Ответ всегда будет": Путин предупредил о последствиях российского возмездияСША разрушили систему международной безопасности и Россия отвечает на ракетные удары по своей территории имеющимися у неё средствами вооружений. Об этом 21 ноября в специальном обращении заявил президент России Владимир Путин
Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час (9,8 махов) и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.
Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.
Еще по теме: Русский метеорит: Путин заявил, что Москва не будет "палить по воробьям", но Киев от ответа не уйдет.
 
НовостиМоскваРоссияКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраина"Орешник"
 
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Заголовок открываемого материала
19:04Путин: контактов со странами бывшего СССР много, но с Грузией нет никаких
18:07"Сегодня в течение дня...": Путин сказал, когда ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений в Киеве
18:07Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении
18:04"Ситуация под контролем": Путин рассказал, что происходит с инфляцией и рублём
18:00"Сегодня в течение дня всё возможно". Итоги 28 ноября на Украине
17:46"Такой случай был": Путин ответил, запугивал ли Меркель собаками
17:38Москва готова к переговорам с Киевом на известных условиях – Путин
17:28Война как спасение США. Вынужденная бойня в Украине продолжится по заказу Запада
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