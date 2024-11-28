"Сегодня в течение дня...": Путин сказал, когда ВС РФ могут ударить по центрам принятия решений в Киеве
18:07 28.11.2024 (обновлено: 18:09 28.11.2024)
Москва не исключает использование ракетной системы "Орешник" по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решений "и в Киеве в том числе", так как оттуда продолжаются попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам России "в том числе в Петербурге и Москве"
Такое заявление в четверг, 28 ноября, сделал президент РФ Владимир Путин. Журналисты уточнили у него, когда именно Москва планирует ответить центрам принятия решений противника
"В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Вот прогноз такой: сегодня в течение дня... (в этот момент президент поднял палец руки так, как обычно делают, чтобы проверить направление ветра - Ред.) все возможно", - ответил Путин.
Неделю назад, когда Россия ответила на дальнобойные удары ВСУ вглубь своих территорий западными ракетами, Путин подчеркнул, что ответ на подобные действия будет всегда.
21 ноября, 20:45"Ответ всегда будет": Путин предупредил о последствиях российского возмездияСША разрушили систему международной безопасности и Россия отвечает на ракетные удары по своей территории имеющимися у неё средствами вооружений. Об этом 21 ноября в специальном обращении заявил президент России Владимир Путин
Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час (9,8 махов) и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.
Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.