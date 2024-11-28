Путин: систему "Орешник" можно сделать более мощной
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Российскую ракетную систему "Орешник" можно сделать более мощной. Об этом в четверг, 28 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин
"Можно, конечно, добавить еще, и оно будет ещё более мощным, но главное, что принципиальный образец создан, он работает, работает так, как запланировали его создатели. Это оружие высокой точности", - сказал российский лидер.
Он также отметил, что поражение от "Орешника" уже очень серьезное: вниз на глубину 3-4 укрепленных этажей.
"Поражение очень серьезное. Все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы. Поражаются объекты, находящиеся на глубине 3-4 и даже больше этажей вниз, причем не просто этажей, а укрепленных сооружений", - уточнил Путин.
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Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час (9,8 махов) и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.
Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.
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