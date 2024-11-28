Путин: систему "Орешник" можно сделать более мощной - 28.11.2024 Украина.ру
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Путин: систему "Орешник" можно сделать более мощной
Путин: систему "Орешник" можно сделать более мощной - 28.11.2024 Украина.ру
Путин: систему "Орешник" можно сделать более мощной
Российскую ракетную систему "Орешник" можно сделать более мощной. Об этом в четверг, 28 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин
2024-11-28T17:26
2024-11-28T17:26
новости
россия
владимир путин
"орешник"
ракеты
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Он также отметил, что поражение от "Орешника" уже очень серьезное: вниз на глубину 3-4 укрепленных этажей."Поражение очень серьезное. Все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы. Поражаются объекты, находящиеся на глубине 3-4 и даже больше этажей вниз, причем не просто этажей, а укрепленных сооружений", - уточнил Путин.Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час (9,8 махов) и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.Еще по теме: Лукашенко ответил, предлагал ли Путину разместить "Орешник" в Белоруссии.
https://ukraina.ru/20241128/1059285760.html
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новости, россия, владимир путин, "орешник", ракеты
Новости, Россия, Владимир Путин, "Орешник", ракеты

Путин: систему "Орешник" можно сделать более мощной

17:26 28.11.2024
 
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Российскую ракетную систему "Орешник" можно сделать более мощной. Об этом в четверг, 28 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин

"Можно, конечно, добавить еще, и оно будет ещё более мощным, но главное, что принципиальный образец создан, он работает, работает так, как запланировали его создатели. Это оружие высокой точности", - сказал российский лидер.

Он также отметил, что поражение от "Орешника" уже очень серьезное: вниз на глубину 3-4 укрепленных этажей.
"Поражение очень серьезное. Все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы. Поражаются объекты, находящиеся на глубине 3-4 и даже больше этажей вниз, причем не просто этажей, а укрепленных сооружений", - уточнил Путин.
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Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час (9,8 махов) и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.
Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.
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Еще по теме: Лукашенко ответил, предлагал ли Путину разместить "Орешник" в Белоруссии.
 
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