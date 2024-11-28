Путин: систему "Орешник" можно сделать более мощной

Русский метеорит: Путин заявил, что Москва не будет "палить по воробьям", но Киев от ответа не уйдет

Россия уже дважды была атакована ракетами ATACMS американского производства после применения "Орешника", однако Москва не будет "палить из пушки по воробьям", у нее для каждой цели на Украине есть свой ответ