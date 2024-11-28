https://ukraina.ru/20241128/1059285343.html

Маск отжигает. Миллиардера обвиняют в работе на Россию, он отвечает непристойностями

Маск отжигает. Миллиардера обвиняют в работе на Россию, он отвечает непристойностями - 28.11.2024 Украина.ру

Маск отжигает. Миллиардера обвиняют в работе на Россию, он отвечает непристойностями

Миллиардер Илон Маск продолжает оставаться одним из главных ньюсмейкеров в команде будущего президента США Дональда Трампа. Бизнесмен за словом в карман не лезет, за последние дни он сделал несколько резонансных заявлений, в том числе оригинально обыграл фамилию экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель

2024-11-28T17:11

2024-11-28T17:11

2024-11-28T17:11

эксклюзив

илон маск

сша

меркель

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059286383_0:3:900:509_1920x0_80_0_0_1c993665bad3257af08b126871296606.jpg.webp

Маск и новая администрацияМаск стал одной из главных ударных сил недавней предвыборной кампании Трампа. Предприниматель пожертвовал порядка 200 млн долларов в пользу кандидата от республиканцев, выступал на его митингах, а также неустанно клеймил в своей соцсети Х Байдена, демократов и нынешние порядки в Соединенных Штатах.Как отмечали аналитики, усилия Маска не пропали даром, его поддержка помогла Трампу обзавестись популярностью среди молодежи, которая впервые за многие годы массово проголосовала за кандидата от Республиканской партии.Разумеется, создатель Space Х делал все это не только из-за своей заклятой нелюбви к либералам. Еще до победы Трампа на выборах пошли слухи, что Маск войдет в состав будущей администрации и получит какую-либо должность в Белом доме.Эти сообщения в итоге оказались правдой. Вместе с еще одним бизнесменом и политиком Вивеком Рамасвами он пару возглавит новый Департамент эффективности госуправления (DOGE). Эта структура не будет официальной, однако будет в порядке рекомендаций для президента решать судьбу разросшегося американского бюрократического аппарата, в котором Маск и ежи с ним видят один из главных тормозов на пути того, чтобы "сделать Америку снова великой".Мести метлой Маск и Рамасвами готовятся основательно: анонсирован невиданный аудит, ликвидация ряда агентств, вплоть до ФБР, и существенное сокращение финансирования для оставшихся.Поговаривают, что Маском движет не только жажда очистить федеральное правительство от многочисленных прилипал, но и личные интересы.Бизнесмен не скрывает своих космических, в прямом смысле, амбиций - в обозримом будущем он намерен отправить человека на Марс.Доступ в Белый дом должен помочь бизнесмену не только подмять под себя сферу частных космических перевозок, но и продвинуть своего человека на должность главы НАСА. Все это также будет сопровождаться увеличением госфинансирования для его компании Space Х."Кто такая эта Ангела Меркин?"Продолжает Маск и критиковать Украину. На днях нынешняя администрация США пообещала выделить дополнительные миллиарды на поддержку киевского режима. Предполагается, что у Байдена получится успеть это сделать до 20 января, когда Трамп официально примет дела и вступит в должность президента."Это не нормально", - прокомментировал Маск.Он также раскритиковал власти Соединенных Штатов за их требование к Украине начать мобилизацию 18-летних."Сколько еще должно умереть?" - задался вопросом бизнесмен.Все эти короткие реплики он как правило оставляет в качестве комментариев под перепечатками новостей или постами других пользователей в соцсети Х. Некоторые целенаправленно просят Маска прокомментировать те или иные события, на что он охотно соглашается.Один их последних резонансных комментариев – это шутка на грани фола над бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.В одном из интервью она посетовала, что Маск владеет 60% всех спутников, которые сейчас находятся в космосе. Меркель выразила обеспокоенность этим фактом."И если на эту последнюю инстанцию слишком сильно влияют корпорации, будь то власть капитала или технологические возможности, то это представляет собой неслыханный вызов для всех нас", - сказала она.Маска такой накат не обескуражил, и он ответил ей в свойственной ему манере."Да кто такая эта Ангела Меркин?" – заявил миллиардер.Меркин – не просто исковерканная фамилия экс-канцлера. Данная издевка – отсылка к одноименному парику, который имитирует лобковые волосы.В прошлом такое изделие было популярно у представительниц древнейшей профессии, которые страдали сифилисом. Лечили тогда эту болезнь средствами на основе ртути. От такой терапии волосы на интимном месте выпадали и оставались следы. Чтобы не распугать клиентуру, куртизанки и использовали этот "аксессуар".Обвиняют в работе на РоссиюТем временем, оппоненты Маска пытаются "пришить" ему связи с Россией. Таким обвинением на днях разразился отставной американский подполковник Александр Виндман, который в прошлом был советником Белого дома и активно способствовал неудачной попытке импичмента Трампу во время его первого президентского срока."Виндман на зарплате у украинских олигархов и совершил измену против США, за которую он заплатит подходящую цену", - ответил Маск.Полковник в отставке решил ответить в стиле "сам дурак" и заявил, что озвученные его оппонентом факты не соответствуют действительности."Меня не запугать", - подчеркнул Виндман.Пока Илон Маск явно переигрывает своих противников в публичной полемике. Его стиль – короткие, хлесткие и едкие комментарии вперемешку с мемами, это часто ставит его противников, привыкших к полному своему доминированию в подконтрольных СМИ и соцсетях, в тупик.В самое ближайшее время Маску предстоит, говоря его языком, "ответить за базар". Насколько будут воплощены на практике его реформаторские порывы и сможет ли он отбиться от республиканского истеблишмента, который уже подает первые признаки недовольства чрезмерным влиянием бизнесмена на Дональда Трампа.Подробнее об Илоне Маске - в материале издания Украина.ру И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне Маске.

https://ukraina.ru/20241128/1059272335.html

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, илон маск, сша, меркель, дональд трамп