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"Ситуация под контролем": Путин рассказал, что происходит с инфляцией и рублём
"Ситуация под контролем": Путин рассказал, что происходит с инфляцией и рублём - 28.11.2024 Украина.ру
"Ситуация под контролем": Путин рассказал, что происходит с инфляцией и рублём
Ряд факторов влияют на рост потребительских цен и снижение курса российского рубля, у руководства России есть возможности повлиять на сложившуюся ситуацию. Об этом 28 ноября в Астане по итогам заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.
2024-11-28T18:04
2024-11-28T18:04
2024-11-28T18:04
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Стоит присмотреться к процентной ставке, которую устанавливает Банк России и которая влияет на инфляцию, сказал Путин в общении с журналистами по итогам заседания СКБ ОДКБ. При этом он отметил, что именно госрегулятор по закону должен принимать окончательные решения.Колебания курса рубля, обратил внимание Путин, связаны не только с инфляционными процессами, но и с платежами в бюджет, с ценами на нефть. К тому же, заметил он, есть много факторов сезонного характера.По его словам, не только в России, но и в соседних странах процессы непростые. Однако эти процессы находятся под контролем, сказал Путин."Всё идет по плану", — заверил президент России.Тем временем ослабления национальных валют отмечены в Казахстане и Белоруссии, а также в других государствах-членах ОДКБ. Мнение на эту тему: Почему доллар выше 100 рублей, чем России помогут мигранты и простят ли Украине её долги - ГолубовскийТакже экспертное мнение на эту тему: Доллар за 110 рублей, а ставка 21%: как всего тремя подписями исправить ситуацию - ПодойницынБолее подробная новостная картина дня представлена в обзоре "Сегодня в течение дня всё возможно". Итоги 28 ноября на Украине
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новости, россия, астана, владимир путин, одкб, инфляция, рубль, валюта, девальвация, центробанк рф, набиуллина эльвира
Новости, Россия, Астана, Владимир Путин, ОДКБ, инфляция, рубль, валюта, девальвация, Центробанк РФ, Набиуллина Эльвира
"Ситуация под контролем": Путин рассказал, что происходит с инфляцией и рублём
Ряд факторов влияют на рост потребительских цен и снижение курса российского рубля, у руководства России есть возможности повлиять на сложившуюся ситуацию. Об этом 28 ноября в Астане по итогам заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.
Стоит присмотреться к процентной ставке, которую устанавливает Банк России и которая влияет на инфляцию, сказал Путин в общении с журналистами по итогам заседания СКБ ОДКБ. При этом он отметил, что именно госрегулятор по закону должен принимать окончательные решения.
Колебания курса рубля, обратил внимание Путин, связаны не только с инфляционными процессами, но и с платежами в бюджет, с ценами на нефть. К тому же, заметил он, есть много факторов сезонного характера.
"Поэтому в целом, на мой взгляд, ситуация под контролем, и каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет", - сказал Путин, оценивая снижение курса рубля.
По его словам, не только в России, но и в соседних странах процессы непростые. Однако эти процессы находятся под контролем, сказал Путин.
"Всё идет по плану", — заверил президент России.
Тем временем ослабления национальных валют отмечены в Казахстане
и Белоруссии
, а также в других государствах-членах ОДКБ. Мнение на эту тему: Почему доллар выше 100 рублей, чем России помогут мигранты и простят ли Украине её долги - Голубовский