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ОДКБ защищает от внешней агрессии, события в Карабахе отношения к Армении не имели – Путин

ОДКБ защищает от внешней агрессии, события в Карабахе отношения к Армении не имели – Путин - 28.11.2024 Украина.ру

ОДКБ защищает от внешней агрессии, события в Карабахе отношения к Армении не имели – Путин

Армения не подвергалась внешней агрессии и ОДКБ не имела оснований вмешиваться в события вокруг Нагорного Карабаха. Об этом 28 ноября в Астане по итогам заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.

2024-11-28T17:00

2024-11-28T17:00

2024-11-28T17:00

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Армения как член ОДКБ не подверглась нападению в истории с Нагорным Карабахом, перешедшим под контроль Азербайджана, заявил президент России в общении с журналистами по итогам СКБ ОДКБ."В отношении Армении не было никакой агрессии. ОДКБ призвано защитить страны-члены от внешней агрессии. События, связанные с Нагорным Карабахом, имеют свою специфику, ведь Армения не признала Карабах в качестве независимого государства, уж точно не включала Карабах в свой периметр государственный. Значит, все, что происходило в Карабахе, с юридической точки зрения, к Армении прямого отношения не имеет", - сказал президент России.Он также назвал "странноватым" мнение о якобы необходимости вмешательства ОДКБ в конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Такое мнение ранее выражалось, в частности, армянскими политиками.Нагорно-Карабахская Республика была провозглашена 2 сентября 1991 году и прекратила своё существование 1 января 2024 года. Населённый преимущественно армянами Нагорный Карабах во времена СССР был включён в состав Азербайджанской ССР. В постсоветский период официальный Ереван не признавал независимость НКР. В сентябре 2023 года азербайджанская армия установила полный контроль над Нагорным Карабахом в ходе военной операции. Армения не посылала свою армию в НКР и признала азербайджанский суверенитет над Нагорным Карабахом, а также приняла карабахских беженцев. Ранее на эту тему: Владимир Овчинский объяснил, почему инициатором карабахского конфликта была именно армянская сторона Таже на эту тему: Погромы в Степанакерте и сумгаитская резня: эксперт о том, как начинался конфликт в Нагорном Карабахе Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Мир во вред. Ради "нормализации" с Турцией и Азербайджаном Армения забудет свою историю

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новости, армения, карабах, россия, владимир путин, одкб, бывший ссср, история ссср, армяне, национальные конфликты