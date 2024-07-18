https://ukraina.ru/20240718/1056320860.html

Алексей Самойлов: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском

Алексей Самойлов: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском - 18.07.2024 Украина.ру

Алексей Самойлов: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском

Даже зарубежные источники сообщают об огромных потерях ВСУ. И следует ожидать еще большего ужесточения геноцидной мобилизационной политики киевского режима. ТЦК уже выполнили мобилизационные планы и по зарубежным источникам от 200 до 300 тысяч новобранцев поставлены в ВСУ как товар.

2024-07-18T05:00

2024-07-18T05:00

2024-07-18T05:00

интервью

украина

россия

волчанск

сергей лавров

дональд трамп

алексей самойлов

всу

оон

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/41/1033754129_0:150:1594:1047_1920x0_80_0_0_66f3ace8c66ab97b7739603f13227ab9.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Глава МИД России Сергей Лавров на заседании СБ ООН заявил, что убеждения американских властей в том, что США не пострадают от новой глобальной войны являются заблуждением, а европейцы должны осознать, какая самоубийственная роль им уготовлена Вашингтоном.- Алексей Николаевич, как вы думаете, какой будет политика администрации Трампа в отношении Европы, если он станет президентом?- Европейцы для американцев сейчас такие же аборигены, как индейцы, которые живут в Америке в резервации, как украинцы, которые живут в концлагере под названием Украина, с попранием всех мыслимых и немыслимых гражданских прав и свобод.Немцы, поляки или прибалты это аборигены, которые должны в нужный момент завалить своими трупами какие-то театры военных действий с Россией.Трамп классический популист, как и любой демократ, так и любой республиканец. Он высказал там несколько тезисов, даже заставил Орбана поездить по миру. А кто начал поставки оружия на Украину, организацию и подготовку воинских частей во время своего президентства?Если Трамп придет к власти могут быть популистские спектакли с предложением тех или иных условий мира, но США в эти условия не внесут отказ от своей гегемонии над Европой. Поэтому слова Лаврова были сформулированы для администрации Байдена, но они же полностью проецируется и на будущую администрацию Трампа. Военно-политические взгляды американских администраций в Европе, на Россию и на Китай не меняются.- Давайте поговорим о ситуации в Харьковской области и в приграничных районах Белгородской области. Накануне власти сообщили об ограничениях с 23 июля на въезд в 14 белгородских сел в связи с обстрелами ВСУ. Что осложнило оперативную обстановку на этом направлении?- Сложная оперативная ситуация обусловлена тем, что там идут очень серьезные боевые действия. Может быть, даже не столько из-за количества участвующих войск с обеих сторон, а из-за их интенсивности и стратегической значимости.Речь идет о том, что если мы выходим на село Вильча под Волчанском и занимаем там перекресток дорог, то будут перекрыты две дороги. Одна на Старый Салтов, где недавно наши взорвали мост, а другая на Рубежное. Там Северский Донец очень узкий по сравнению со Старым Салтовым.Когда эти дороги будут перекрыты наши естественно продвинутся до Печенег, потому что здесь просто негде было украинской стороне серьезные укрепрайоны создать. И тогда мы перекрываем еще одну дорогу, которая из Чугуева идет на Купянск. Тогда Купянская группировка будет отрезана от логистики, так как она снабжалась через Харьков.Если мы перерезаем эти три дороги, вдоль Салтовского водохранилища и Чугуевской трассы, то им придется очень быстро и серьезно отступать, чтобы не попасть в котел и не быть там уничтоженными.Если у нас будет успешно развиваться наступление на севере, то мы выйдем в тыл Славянско-Краматорского укрепрайона, и у украинской армии будут серьезные проблемы.- Что затрудняет наше продвижение под Волчанском? Сложный характер местности?- Наши войска умеют форсировать и двигаться по пересечённой местности. Здесь все-таки сказывается наша общая стратегия ведения боевых действий. Мы минимизируем потери личного состава и стремимся уничтожать как можно более эффективно силы и средства противника.Даже зарубежные источники сообщают об огромных потерях ВСУ. И следует ожидать еще большего ужесточения геноцидной мобилизационной политики киевского режима. ТЦК уже выполнили мобилизационные планы и по зарубежным источникам от 200 до 300 тысяч новобранцев поставлены в ВСУ как товар. Но здесь есть серьезная проблема.Дело в том, что в ВСУ критическая нехватка командиров взводного, ротного и даже батальонного звена. Училища не успевают их готовить, есть проблемы с набором для подготовки этих командиров.Получить командиров из числа иностранных наёмников тоже сложно, они будут уничтожаться в первую очередь. Поэтому ТЦК и спецслужбы начинают серьезно прорабатывать вопросы привлечения ветеранов, так называемых отставников к таким должностям. То есть даже пожилые люди в статусе старших офицеров, майор, подполковник, полковник, приглашаются или будут насильственно призываться на младшие офицерские должности. На должности командиров взводов, замкомандиров, вплоть до батальона.То есть на Украине будут выгребать военных пенсионеров, даже старше 60 лет, и отправлять их на младшие командные должности, потому что для набранных 200-300 тысяч мобилизованных нет командиров. А, учитывая планы по понижению призывного возраста до 18 лет, будет выбито почти все мужское население Украины. Молодняк в войска пушечное мясо в прямом смысле. На Украине развернется новая драма.Представьте, как они будут воевать против российских штурмовиков, которые брали Мариуполь, Артемовск, Авдеевку, Марьинку, воевали под Работино. Против них выставят пожилого подполковника 65 лет и 18-19-летних пацанов.- Появились сообщение о том, что наши ракеты "Искандер" накрыли полигон 13-й бригады нацгвардии Украины в поселке Пересечная Харьковской области. Что это за полигон, насколько он значим?- Это обычный маленький полигон. Его использовали по той причине, что рядом находится железная дорога и хорошая автотрасса на Богодухов. Это северо-западня часть Харьковской области, примерно в 20 километрах от окружной дороги. Великолепно сработала аэрокосмическая разведка, не исключаю и работу агентурной разведки. Командование ВСУ должно было рассредоточить личный состав, но наши нанесли упреждающий удар ОТРК "Искандер".Такое впечатление, что начинается подготовка с нашей стороны некоего комплекса действий, которое вполне может привести к обрушению фронта. И это может произойти сразу на нескольких критических участках.Подробнее о выступлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ООН Развели скотный двор и перевоспитали Зеленского: Лавров в СБ ООН рассказал, как Запад живёт по Оруэллу

https://ukraina.ru/20240717/1056303355.html

https://ukraina.ru/20240717/1056303940.html

https://ukraina.ru/20240717/1056293763.html

украина

россия

волчанск

мариуполь

артемовск

работино

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, волчанск, сергей лавров, дональд трамп, алексей самойлов, всу, оон, мариуполь, артемовск, работино, европа, украина.ру, вооруженные силы украины