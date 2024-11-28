https://ukraina.ru/20241128/1059290801.html

"Сегодня в течение дня всё возможно". Итоги 28 ноября на Украине

"Сегодня в течение дня всё возможно". Итоги 28 ноября на Украине - 28.11.2024 Украина.ру

"Сегодня в течение дня всё возможно". Итоги 28 ноября на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал об ударах по центрам принятия решений, а также о производстве ракет и других видов вооружений

2024-11-28T18:00

2024-11-28T18:00

2024-11-28T18:00

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"орешник"

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Отвечая на вопрос журналистов об ударах по центрам принятия решений на Украине, в том числе и ракетами "Орешник", президент России Владимир Путин заявил, что сегодня днём возможно всё."Была в советское время такая шутка по поводу прогноза погоды: прогноз такой - сегодня в течение дня все возможно", - заявил он в ходе пресс-конференции.Президент России отметил, что по украинской теме ставил не условия для переговоров, а условия для мира.Также Путин отметил, что сейчас в Генштабе и Минобороны РФ думают о выделении беспилотников в отдельный вид войск.До этого, выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ рассказал о ракетных вооружениях России, а также о том, чем было вызвано применение новейшей ракетной системы "Орешник"."Как известно, официальные лица западных стран в начале ноября заявили о разрешении вооружённым силам Украины наносить удары по территории Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности западного производства. Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооружённый конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно. Как вы знаете, несмотря на наши предостережения об опасности эскалации конфликта, удары по нашей территории были тем не менее нанесены по Брянской и Курской областям американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow", - отметил Путин.Он сравнил американские ракеты с российскими."Для справки, кстати, скажу, коллеги некоторые тоже просили об этом, что российский аналог всех трёх модификаций ATACMS – это ракетная система, российская ракетная система "Искандер" и её различные модификации. Масса боевой части в тротиловом эквиваленте – примерно одинаковая, дальность у "Искандера" – больше. Новая американская ракета PrSM по параметрам ни в чём не превосходит российские аналоги", - подчеркнул Путин.С российскими ракетами он и сравнил британские, французские и немецкие ракеты."Ракета воздушного базирования Storm Shadow, французская SCALP и немецкий Taurus имеют боевую часть где-то 450–480 килограммов в тротиловом эквиваленте, дальность – 500–650 километров. 650 – это как раз немецкая ракета Taurus. Российский аналог этих систем – это ракета воздушного базирования Х-101. Имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности", - указал Путин.Он также отметил, что новые американские ракеты PrSM и JASSM по своим характеристикам уступают российским аналогам.При этом, подчеркнул Путин, Россия знает, где и сколько соответствующих вооружений находится у потенциального противника, а также сколько Запад поставил и планирует поставить на Украину."Что касается производства соответствующих ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в десять раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых. И в следующем году это производство будет увеличено ещё на 25–30%. Мы видим, что видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев и другую военную технику. Пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах "Калибр", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", "Циркон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. Их производство также наращивается, идёт полным ходом. В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты. Как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен", - подчеркнул Путин.По его словам, именно эти системы оружия Россия использовала в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по российской территории."Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударных беспилотников", - указал президент России.Он также проинформировал о ночном ударе по Украине."Сегодня ночью нами был нанесён комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей. Это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения. Повторю ещё раз: эти удары с нашей стороны состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS. Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет", - подчеркнул Путин.Он отдельно остановился на ракетной системе "Орешник"."И наконец, новейшая гиперзвуковая ударная система "Орешник" в неядерном исполнении. Мы вынуждены были пойти на её испытание в боевых условиях – именно вынуждены, как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow. Аналогов "Орешника" в мире, конечно, нет. И, думаю, подобные аналоги появятся не скоро. Напомню ещё раз, как "Орешник" работает, как вы и просили. Десятки боевых блоков, самонаводящихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 Махов, это около трёх километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности солнца температура 5,5–6 тысяч градусов. Поэтому всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты", - рассказал президент России.Путин указал, что, по мнению военных и технических специалистов, в случае массированного, группового применения данных ракет, "то есть сразу нескольких "орехов", гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия"."Хотя оружием массового поражения "Орешник", конечно же, не является. Во-первых, потому что – и это подтверждено испытанием 21 ноября – это оружие высокоточное, а во-вторых, и это самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит, и ядерного заражения после его применения. В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода. И конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытания "Орешника" в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября", - указал Путин.Он также сообщил, что в настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины."Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России: по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются", - подчеркнул Путин.Также президент России сообщил, что серийное производство "Орешника" началось. Однако в конечном итоге средства поражения будут выбираться российским командованием в зависимости от характера выбранных для поражения целей и создаваемых угроз для Российской Федерации.Позднее, в ходе пресс-конференции Путин прокомментировал и заявления СМИ о возможном предоставлении Украине ядерного оружия."Если страна, с которой мы по сути сейчас ведём боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения — все. Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом", - предупредил президент России.Также во время пресс-конференции Путин снова подчеркнул, что Россия не исключает использование "Орешника" "по военным [целям], по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, и в Киеве в том числе".О требованиях США к мобилизации на Украине - в статье Павла Котова "Чистая математика" геноцида: США предлагают отправлять на смерть украинцев с 18 лет".

https://ukraina.ru/20241128/1059273958.html

https://ukraina.ru/20241128/1059266213.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, курская область, владимир путин, нато, генштаб, одкб, "орешник"