https://ukraina.ru/20241128/1059286688.html
Путин ответил, что сделает Россия, если Запад даст Украине ядерное оружие
Путин ответил, что сделает Россия, если Запад даст Украине ядерное оружие - 28.11.2024 Украина.ру
Путин ответил, что сделает Россия, если Запад даст Украине ядерное оружие
Россия сделает все возможное, чтобы не допустить передачу Киеву ядерного оружия. В противном случае Москва будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения. Такое заявление 28 ноября сделал президент РФ Владимир Путин
2024-11-28T17:14
2024-11-28T17:14
2024-11-28T17:17
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россия
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запад
владимир путин
дмитрий песков
ядерное оружие
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Он добавил, что если ядерное оружие Киеву все же передадут, "мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения".Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ. Затем появились сообщения, что ядерное оружие Украине может передать Запад.После этого президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что текст "Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания" должен стать предметом глубокого анализа как в стране, так и за рубежом.Еще по теме: Не случайно: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина об изменении ядерной доктрины.
https://ukraina.ru/20241126/1059209150.html
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Новости, Россия, Киев, Запад, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ядерное оружие
Путин ответил, что сделает Россия, если Запад даст Украине ядерное оружие
17:14 28.11.2024 (обновлено: 17:17 28.11.2024)
Россия сделает все возможное, чтобы не допустить передачу Киеву ядерного оружия. В противном случае Москва будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения. Такое заявление 28 ноября сделал президент РФ Владимир Путин