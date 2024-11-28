Путин ответил, что сделает Россия, если Запад даст Украине ядерное оружие - 28.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241128/1059286688.html
Путин ответил, что сделает Россия, если Запад даст Украине ядерное оружие
Путин ответил, что сделает Россия, если Запад даст Украине ядерное оружие - 28.11.2024 Украина.ру
Путин ответил, что сделает Россия, если Запад даст Украине ядерное оружие
Россия сделает все возможное, чтобы не допустить передачу Киеву ядерного оружия. В противном случае Москва будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения. Такое заявление 28 ноября сделал президент РФ Владимир Путин
2024-11-28T17:14
2024-11-28T17:17
новости
россия
киев
запад
владимир путин
дмитрий песков
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059287500_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_e974b24e681308d4068eb4b02d7758f2.jpg.webp
Он добавил, что если ядерное оружие Киеву все же передадут, "мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения".Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ. Затем появились сообщения, что ядерное оружие Украине может передать Запад.После этого президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что текст "Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания" должен стать предметом глубокого анализа как в стране, так и за рубежом.Еще по теме: Не случайно: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина об изменении ядерной доктрины.
https://ukraina.ru/20241126/1059209150.html
https://ukraina.ru/20241119/1059026936.html
россия
киев
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059287500_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f884e2098011e7401bcaf7ded40f8d36.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, запад, владимир путин, дмитрий песков, ядерное оружие
Новости, Россия, Киев, Запад, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ядерное оружие

Путин ответил, что сделает Россия, если Запад даст Украине ядерное оружие

17:14 28.11.2024 (обновлено: 17:17 28.11.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанк
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия сделает все возможное, чтобы не допустить передачу Киеву ядерного оружия. В противном случае Москва будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения. Такое заявление 28 ноября сделал президент РФ Владимир Путин
"Как вы думаете, на уровне здравого смысла? Если страна, с которой мы по сути сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения - все. Мы этого не допустим.. Мы будем следить за каждым их шагом", - сказал Путин.
Он добавил, что если ядерное оружие Киеву все же передадут, "мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения".
- РИА Новости, 1920, 26.11.2024
26 ноября, 10:53
Передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на Россию - МедведевРоссия может оценить факт передачи Западом ядерного оружия Киеву как нападение. Об этом 26 ноября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ. Затем появились сообщения, что ядерное оружие Украине может передать Запад.
После этого президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что текст "Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания" должен стать предметом глубокого анализа как в стране, так и за рубежом.
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
19 ноября, 11:52
На фоне "дальнобойных" угроз в адрес РФ: Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживанияПрезидент Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ 19 ноября размещен на сайте официального опубликования правовых актов
Еще по теме: Не случайно: как мировые СМИ отреагировали на слова Путина об изменении ядерной доктрины.
 
НовостиРоссияКиевЗападВладимир ПутинДмитрий ПесковЯдерное оружие
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Путин ответил, что сделает Россия, если Запад даст Украине ядерное оружие
17:11Маск отжигает. Миллиардера обвиняют в работе на Россию, он отвечает непристойностями
17:00ОДКБ защищает от внешней агрессии, события в Карабахе отношения к Армении не имели – Путин
16:53Русский метеорит: Путин заявил, что Москва не будет "палить по воробьям", но Киев от ответа не уйдет
16:38Наёмники с Украины в Сирии, Донбасс и тюрьма в Белоруссии: удивительная история русского штурмовика
16:33Власти Львова решили переименовать одну из улиц города в честь нацистки Фарион
16:27ОДКБ подтвердила приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка
16:14В США растут кладбища отдавших жизнь за киевский режим - РИА
16:03ОДКБ осудила ревизию итогов Второй мировой войны, оправданию и героизации нацизма
16:00"Анна и Командор" – странный светлый фильм киностудии им. Довженко
15:53Военный историк Евгений Норин: Россия вынесет ВСУ из-под Курска вперед ногами, но они ударят где-то еще
15:41"Скончался от медицинских осложнений": стало известно о смерти подполковника НАТО, обучавшего солдат ВСУ
15:19Россия производит ракет на порядок больше, чем все страны НАТО
15:18Лукашенко ответил, предлагал ли Путину разместить "Орешник" в Белоруссии
15:01Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого
14:57Южная Корея не дала Умерову оружие "даже за деньги". Местный канал назвал реальную причину
14:48Путин: "Мы видим, что видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев"
14:22Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет
14:14Минобороны и Генштаб РФ подбирают цели для ударов по Украине – Путин
14:05Путин рассказал, кто встал на пути разрушителей России
Лента новостейМолния