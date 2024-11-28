"Такой случай был": Путин ответил, запугивал ли Меркель собаками
Президент России Владимир Путин опроверг слова экс-канцлера Ангелы Меркель, о том, что он якобы эксплуатировал ее страх перед собаками. Путин отметил, что его лабрадор Кони однажды действительно подошла к немецкому лидеру, но точно не с целью напугать
Российский президент отметил, что периодически "приглашал" Кони на встречи с международными лидерами, но исключительно с целью создать "непринужденную, приятную атмосферу", а о страхе Меркель не знал.
"Действительно, такой случай был, госпожа Меркель приехала к нам в гости с визитом, и вышла моя собака Кони. Я не знал, что Меркель боится собак, если бы я знал, я бы никогда этого не сделал", - сказал Путин.
Путин подчеркнул, что уже извинялся за этот эпизод перед ней и пообещал, что в случае нового приезда Меркель в гости больше не подпускать к ней собак.
13:17"Жена" Макрона и розыгрыши от Путина: Bild назвал мемуары Меркель пощечиной для Украины Мемуары бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель "Свобода" и интервью, посвященные этой книге - "пощечина для Украины", поскольку экс-лидер страны продолжает настаивать, что строительство "Северного потока - 2" не было ошибкой, как и экономическое сотрудничество Москвы и Берлина. И что самое страшное по-прежнему думает, что Украине не место в НАТО
Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала немецкому телеканалу Phoenix о своей встрече с Кони, а также пожаловалась, что однажды Путин пошутил над ее фобией.
"Путин мне сказал: "Я слышал, что у тебя есть проблемы с собаками?" И у него была для меня такая большая игрушечная собака", — сказала Меркель.
Она пошутила, что "смелости канцлера мог быть положен конец из-за собаки", уточнив, что "такие психологические сложности ведут к тому, что нельзя действовать политически полноценно, что-то может пойти не так".