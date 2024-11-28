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"Такой случай был": Путин ответил, запугивал ли Меркель собаками

"Такой случай был": Путин ответил, запугивал ли Меркель собаками - 28.11.2024 Украина.ру

"Такой случай был": Путин ответил, запугивал ли Меркель собаками

Президент России Владимир Путин опроверг слова экс-канцлера Ангелы Меркель, о том, что он якобы эксплуатировал ее страх перед собаками. Путин отметил, что его лабрадор Кони однажды действительно подошла к немецкому лидеру, но точно не с целью напугать

2024-11-28T17:46

2024-11-28T17:46

2024-11-28T17:46

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Российский президент отметил, что периодически "приглашал" Кони на встречи с международными лидерами, но исключительно с целью создать "непринужденную, приятную атмосферу", а о страхе Меркель не знал.Путин подчеркнул, что уже извинялся за этот эпизод перед ней и пообещал, что в случае нового приезда Меркель в гости больше не подпускать к ней собак.Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала немецкому телеканалу Phoenix о своей встрече с Кони, а также пожаловалась, что однажды Путин пошутил над ее фобией."Путин мне сказал: "Я слышал, что у тебя есть проблемы с собаками?" И у него была для меня такая большая игрушечная собака", — сказала Меркель.Она пошутила, что "смелости канцлера мог быть положен конец из-за собаки", уточнив, что "такие психологические сложности ведут к тому, что нельзя действовать политически полноценно, что-то может пойти не так".Другие темы: Лукашенко ответил, предлагал ли Путину разместить "Орешник" в Белоруссии.

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новости, россия, германия, владимир путин, меркель