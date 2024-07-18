https://ukraina.ru/20240718/1056329126.html

Жителю Херсонской области грозит 15 лет тюрьмы за подвоз участников запрещенного формирования

Жителю Херсонской области грозит 15 лет тюрьмы за подвоз участников запрещенного формирования - 18.07.2024 Украина.ру

Жителю Херсонской области грозит 15 лет тюрьмы за подвоз участников запрещенного формирования

В Херсонской области задержан россиянин за участие в запрещенном вооруженном формировании "Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана"*, куда он вступил добровольно. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону

2024-07-18T12:07

2024-07-18T12:07

2024-07-18T12:11

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В сети опубликовано видео задержания фигуранта, в котором он полностью признает свою вину и рассказывает подробности своего участия в вооруженном формировании. Уточняется, что основными целями батальона были продовольственная, энергетическая и водная блокада Крыма с украинской стороны, нарушение территориальной целостности РФ и вооруженная борьба за возвращение Крыма в состав Украины. Генический межрайонный следственный отдел СУ СК России по Херсонской области возбудил уголовное дело против задержанного по части 2 статьи 208 УК РФ, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в этот же день ФСБ предотвратила теракт в районном суде Донецка, спланированный украинскими националистами. Читайте о том, каким должен быть главный метод в борьбе с терроризмом в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.*признан террористической организацией на территории РФ.

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