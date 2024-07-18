Жителю Херсонской области грозит 15 лет тюрьмы за подвоз участников запрещенного формирования
12:07 18.07.2024 (обновлено: 12:11 18.07.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки Українигенерал-майор СБУ Валерий Шайтанов арест наручники
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
В Херсонской области задержан россиянин за участие в запрещенном вооруженном формировании "Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана"*, куда он вступил добровольно. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону
В сети опубликовано видео задержания фигуранта, в котором он полностью признает свою вину и рассказывает подробности своего участия в вооруженном формировании.
"В течение 2016 года являлся участником батальона Ислямова*. Осуществлял перевозку членов вооруженного формирования от мест проживания до блок-постов батальона, расположенных вблизи границ с Россией. Свою вину признаю", – сказал он.
Уточняется, что основными целями батальона были продовольственная, энергетическая и водная блокада Крыма с украинской стороны, нарушение территориальной целостности РФ и вооруженная борьба за возвращение Крыма в состав Украины.
Генический межрайонный следственный отдел СУ СК России по Херсонской области возбудил уголовное дело против задержанного по части 2 статьи 208 УК РФ, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.
Ранее в этот же день ФСБ предотвратила теракт в районном суде Донецка, спланированный украинскими националистами.
*признан террористической организацией на территории РФ.
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