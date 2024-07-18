Жителю Херсонской области грозит 15 лет тюрьмы за подвоз участников запрещенного формирования - 18.07.2024 Украина.ру
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Жителю Херсонской области грозит 15 лет тюрьмы за подвоз участников запрещенного формирования
Жителю Херсонской области грозит 15 лет тюрьмы за подвоз участников запрещенного формирования - 18.07.2024 Украина.ру
Жителю Херсонской области грозит 15 лет тюрьмы за подвоз участников запрещенного формирования
В Херсонской области задержан россиянин за участие в запрещенном вооруженном формировании "Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана"*, куда он вступил добровольно. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону
2024-07-18T12:07
2024-07-18T12:11
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В сети опубликовано видео задержания фигуранта, в котором он полностью признает свою вину и рассказывает подробности своего участия в вооруженном формировании. Уточняется, что основными целями батальона были продовольственная, энергетическая и водная блокада Крыма с украинской стороны, нарушение территориальной целостности РФ и вооруженная борьба за возвращение Крыма в состав Украины. Генический межрайонный следственный отдел СУ СК России по Херсонской области возбудил уголовное дело против задержанного по части 2 статьи 208 УК РФ, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в этот же день ФСБ предотвратила теракт в районном суде Донецка, спланированный украинскими националистами. Читайте о том, каким должен быть главный метод в борьбе с терроризмом в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.*признан террористической организацией на территории РФ.
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новости, россия, херсонская область, крым, ск рф, фсб, терроризм, диверсия
Новости, Россия, Херсонская область, Крым, СК РФ, ФСБ, терроризм, диверсия

Жителю Херсонской области грозит 15 лет тюрьмы за подвоз участников запрещенного формирования

12:07 18.07.2024 (обновлено: 12:11 18.07.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки Українигенерал-майор СБУ Валерий Шайтанов арест наручники
генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов арест наручники - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
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В Херсонской области задержан россиянин за участие в запрещенном вооруженном формировании "Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана"*, куда он вступил добровольно. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону
В сети опубликовано видео задержания фигуранта, в котором он полностью признает свою вину и рассказывает подробности своего участия в вооруженном формировании.

"В течение 2016 года являлся участником батальона Ислямова*. Осуществлял перевозку членов вооруженного формирования от мест проживания до блок-постов батальона, расположенных вблизи границ с Россией. Свою вину признаю", – сказал он.

Уточняется, что основными целями батальона были продовольственная, энергетическая и водная блокада Крыма с украинской стороны, нарушение территориальной целостности РФ и вооруженная борьба за возвращение Крыма в состав Украины.
Генический межрайонный следственный отдел СУ СК России по Херсонской области возбудил уголовное дело против задержанного по части 2 статьи 208 УК РФ, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.
Ранее в этот же день ФСБ предотвратила теракт в районном суде Донецка, спланированный украинскими националистами.
Читайте о том, каким должен быть главный метод в борьбе с терроризмом в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
*признан террористической организацией на территории РФ.
- РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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