https://ukraina.ru/20240718/1056324444.html

ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами

ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами - 18.07.2024 Украина.ру

ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами

Федеральная служба безопасности задержала россиянку, которая намеревалась по заданию украинских националистов сжечь при помощи "коктейля Молотова" здание Петровского районного суда в Донецке. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ФСБ

2024-07-18T09:23

2024-07-18T09:23

2024-07-18T12:03

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Там уточнили, что исполнительницей теракта оказалась гражданка РФ, которой пообещали денежное вознаграждение, а также работу в украинской террористической организации. После совершения преступления женщина собиралась выехать на Украину. Фигурантку задержали с поличным, она призналась, что подготовила для теракта бутылки с "коктейлем Молотова", и показала место, где разливала горючую смесь. Против женщины возбудили уголовное дело о приготовлении к преступлению и покушении на преступление и о теракте. Ранее ФСБ пресекла вооруженное нападение на православный храм в Майкопе, которое готовилось сторонником международных террористов, выходцем из Центральной Азии.Читайте о том, каким должен быть главный метод в борьбе с терроризмом в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240412/1054453395.html

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новости, фсб, донецк, россия, днр, сво, теракт, терроризм