ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами - 18.07.2024 Украина.ру
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ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами
ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами - 18.07.2024 Украина.ру
ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами
Федеральная служба безопасности задержала россиянку, которая намеревалась по заданию украинских националистов сжечь при помощи "коктейля Молотова" здание Петровского районного суда в Донецке. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ФСБ
2024-07-18T09:23
2024-07-18T12:03
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Там уточнили, что исполнительницей теракта оказалась гражданка РФ, которой пообещали денежное вознаграждение, а также работу в украинской террористической организации. После совершения преступления женщина собиралась выехать на Украину. Фигурантку задержали с поличным, она призналась, что подготовила для теракта бутылки с "коктейлем Молотова", и показала место, где разливала горючую смесь. Против женщины возбудили уголовное дело о приготовлении к преступлению и покушении на преступление и о теракте. Ранее ФСБ пресекла вооруженное нападение на православный храм в Майкопе, которое готовилось сторонником международных террористов, выходцем из Центральной Азии.Читайте о том, каким должен быть главный метод в борьбе с терроризмом в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
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новости, фсб, донецк, россия, днр, сво, теракт, терроризм
Новости, ФСБ, Донецк, Россия, ДНР, СВО, теракт, терроризм

ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами

09:23 18.07.2024 (обновлено: 12:03 18.07.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Федеральная служба безопасности задержала россиянку, которая намеревалась по заданию украинских националистов сжечь при помощи "коктейля Молотова" здание Петровского районного суда в Донецке. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ФСБ
Там уточнили, что исполнительницей теракта оказалась гражданка РФ, которой пообещали денежное вознаграждение, а также работу в украинской террористической организации. После совершения преступления женщина собиралась выехать на Украину.
Фигурантку задержали с поличным, она призналась, что подготовила для теракта бутылки с "коктейлем Молотова", и показала место, где разливала горючую смесь.
Против женщины возбудили уголовное дело о приготовлении к преступлению и покушении на преступление и о теракте.
Ранее ФСБ пресекла вооруженное нападение на православный храм в Майкопе, которое готовилось сторонником международных террористов, выходцем из Центральной Азии.
Читайте о том, каким должен быть главный метод в борьбе с терроризмом в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
12 апреля, 04:00
Государство международного терроризма: Суздальцев рассказал, почему Украина "еще помотает всем нервы"С точки зрения международного права Украина не воюет с Россией. Поэтому все ее действия на российской территории – это открытый терроризм. В США забыли про правило политического бумеранга, но Украина всем еще помотает нервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
 
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