ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами
09:23 18.07.2024 (обновлено: 12:03 18.07.2024)
Федеральная служба безопасности задержала россиянку, которая намеревалась по заданию украинских националистов сжечь при помощи "коктейля Молотова" здание Петровского районного суда в Донецке. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ФСБ
Там уточнили, что исполнительницей теракта оказалась гражданка РФ, которой пообещали денежное вознаграждение, а также работу в украинской террористической организации. После совершения преступления женщина собиралась выехать на Украину.
Фигурантку задержали с поличным, она призналась, что подготовила для теракта бутылки с "коктейлем Молотова", и показала место, где разливала горючую смесь.
Против женщины возбудили уголовное дело о приготовлении к преступлению и покушении на преступление и о теракте.
Ранее ФСБ пресекла вооруженное нападение на православный храм в Майкопе, которое готовилось сторонником международных террористов, выходцем из Центральной Азии.
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