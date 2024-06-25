Террор всегда побеждается террором: эксперт назвал рецепт победы над терроризмом - 25.06.2024 Украина.ру
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Террор всегда побеждается террором: эксперт назвал рецепт победы над терроризмом
Террор всегда побеждается террором: эксперт назвал рецепт победы над терроризмом - 25.06.2024 Украина.ру
Террор всегда побеждается террором: эксперт назвал рецепт победы над терроризмом
Террористы действуют в обход любых правил, бороться с ними можно только в этой же парадигме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-06-25T05:45
2024-06-25T05:45
новости
россия
махачкала
терроризм
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В воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте террористы атаковали работников полиции, православный храм и синагогу. Как сообщили в дагестанском Минздраве, в результате атаки погибли 20 человек, большая их часть - сотрудники МВД.На протяжении всей своей истории Россия боролась и с внешним, и с внутренним терроризмом, напомнил Алехин. Он сравнил эту ситуацию с нападением хулигана, с которым его обидчик пытается драться по правилам бокса, а тот в ответ атакует его ножом и бьет в пах. Поэтому "террор всегда побеждается террором", подытожил собеседник издания.О том, какие еще шаги нужно предпринять для победы над терроризмом - в материале издания Украина.ру Роман Алехин: Чтобы США и ВСУ ответили за Севастополь и Дагестан, Россия сделает простую и сложную вещь.
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новости, россия, махачкала, терроризм
Новости, Россия, Махачкала, терроризм

Террор всегда побеждается террором: эксперт назвал рецепт победы над терроризмом

05:45 25.06.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Террористы действуют в обход любых правил, бороться с ними можно только в этой же парадигме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
В воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте террористы атаковали работников полиции, православный храм и синагогу. Как сообщили в дагестанском Минздраве, в результате атаки погибли 20 человек, большая их часть - сотрудники МВД.
На протяжении всей своей истории Россия боролась и с внешним, и с внутренним терроризмом, напомнил Алехин.
"Главный вывод такой – террор будет побеждать до тех пор, пока вы играете по правилам, а террористы играют без правил", - заявил эксперт.
Он сравнил эту ситуацию с нападением хулигана, с которым его обидчик пытается драться по правилам бокса, а тот в ответ атакует его ножом и бьет в пах.
Поэтому "террор всегда побеждается террором", подытожил собеседник издания.
О том, какие еще шаги нужно предпринять для победы над терроризмом - в материале издания Украина.ру Роман Алехин: Чтобы США и ВСУ ответили за Севастополь и Дагестан, Россия сделает простую и сложную вещь.
 
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