https://ukraina.ru/20240718/1056326506.html
Трамп, Вэнс и Украина. Украинские эксперты о грозящей Киеву катастрофе
Трамп, Вэнс и Украина. Украинские эксперты о грозящей Киеву катастрофе - 18.07.2024 Украина.ру
Трамп, Вэнс и Украина. Украинские эксперты о грозящей Киеву катастрофе
На Украине обсуждают перспективы изменения мироустройства после вполне вероятного прихода в Белый дом Дональда Трампа и думают над тем, какие могут быть последствия этого для киевского режима
2024-07-18T12:42
2024-07-18T12:42
2024-07-18T13:50
украина
сша
россия
дональд трамп
андрей ермолаев
вадим карасев
нато
демократическая партия
politico
эксклюзив
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102512/40/1025124052_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_678c9ce2ce5a9db004d8518ed3b76d7b.jpg
Последствия, впрочем, будут далеко не только для Киева. Мы видим кризис старого американского государства, заточенного под обеспечение Pax Americana (с лат. — "Американский мир"), видим изменения во всех сферах, и это серьезный урок как раз таким молодым, часто недоученным политическим классам, как украинский", считает украинский политолог Андрей Ермолаев.В беседе со своим коллегой Вадимом Карасевым в эфире ютуб-канала последнего он пояснил, что украинский политический класс привык смотреть на происходящее "на уровне проявившегося, на уровне впечатления, эмоции, договоренностей, кажимостей, легкомыслия в отношении того, что стоит за кадром процесса".Между тем надо понимать, что американское общество находится в преддверии своей американской перестройки, считает эксперт. По его словам, выстрел в Трампа подтвердил глубину рисков и угроз — "общество действительно готово стрелять"."Это не кинематограф, которым иногда потрясают режиссеры-апокалиптики, это реальность", — сказал Ермолаев.В свою очередь, Вадим Карасев напомнил, что "стреляли они давно, это часть американской политической культуры: кольт — великий уравнитель". По мнению политолога, есть признаки, что именно Америка может дать начало консервативной революции по всему миру, просто в последнее время корни консерватизма в этой стране "были затоптаны, притоптаны, укатаны вот этим неолиберальным глобализмом, который воплощала последнее поколение Демократической партии".А Ермолаев отметил, что мы видим шок американских элит, связанный не столько с выстрелом в ухо Трампа, сколько с тем, что политизированное общество перестало быть зрителем, Байден даже выступил в духе Януковича : "Успокойтесь!" Успокоятся ли?"Недоверие к государству демократов — это страшнее, чем разочарование в старом Байдене", — констатировал эксперт. По его словам, сейчас "запрос на другой курс, на другое американское государство, а значит, и на другую политику приобрел выраженный массовый характер", по сути, "выбирают не Трампа, а выбирают какой-то другой курс".Речь о консервативном курсе, который будет направлен на решение внутренних проблем. Проблем хватает: Америка потеряла свой средний класс, трудовая глубинка Америки устала от надутых глобалистов.Карасев в связи с этим отметил, что эту трудовую глубинку Америки можно сравнить с Донбассом, Ермолаев поправил — с Востоком Украины. Он добавил, что кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс (он сам выходец из американской глубинки, из "ржавого пояса") пользуется поддержкой техноэлиты США. Консервативная революция заявлена как мирная, но этот выстрел (в Трампа. — Ред.) показал риски, показал, что противоборствующие стороны готовы к крайним мерам.Америке при Трампе (если такой период наступит) предстоит вернуть авторитет, подорванный политикой гегемонизма и многими неудачами — крах в Афганистане, крах в Иране, крах в Европе, отметил Ермолаев. По его мнению, в этом смысле "война России с Украиной многое реабилитирует, но это переходной момент".Тут стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин не раз говорил о том, что Россия не воюет с народом Украины, что сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев. Он также заявлял, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.Добавим, надежды на Трампа и трампизм возлагают многие в мире, и надежды эти самые серьезные. Главная надежда в том, что Трамп свернет с пути, ведущего мир в пропасть. Американский журналист Такер Карлсон на мероприятии Heritage Foundation, трансляция которого велась на его ютуб-канале, заявил, что "предотвращение ядерной войны, которое будет задачей номер один, подвластно только Трампу и Джей Ди Вэнсу".Что может измениться для Украины? По словам Ермолаева, все уже понимают, что "гарантии членства Украины в НАТО — это одновременно гарантии длинной войны. Для того чтобы сократить войну, придется отказываться от этой формулы". Возможно, формулировка вашингтонского саммита НАТО была последним вздохом атлантизма.Карасев, в свою очередь, отметил, что "Европа в шоке" и процитировал Politico: высокопоставленный чиновник ЕС сказал изданию, что выдвижение Вэнса — "катастрофа для Украины" (для киевского режима. — Ред.). Европа также опасается последствий прихода Трампа для НАТО.Ермолаев в связи с этим предположил, что опасения могут быть и оправданными, ведь следующим после Трампа может быть Вэнс. Если так, возможен отказ от гегемонистских инструментов и возможен "сброс балласта" — США будут удаляться от Европы, где война на Украине приостановила "зеленый переход".Карасев согласился с тем, что Европа полностью приняла позицию Байдена и США — "пусть Украина воюет дальше, втягиваем Россию..." Но что Европа будет делать, когда (и если) Трамп и Вэнс выйдут из войны?По мнению Ермолаева, после смены власти в США, Украина может тлеть в подвешенном состоянии ещё лет десять без решения территориального и других вопросов. Политолог считает, что Трампу может быть выгодно оставить всех "на растяжках".С этим не согласился Карасев. По его словам, если республиканцы понимают, что эта война загоняет в тупик, то они сделают все, чтобы Трамп не получил ее в наследие от Байдена. Ермолаев на это возразил, что для этого нужны подвижки внутри самой Украины."Если на Украине не произойдет нечто, что изменит поведение правящей элиты и перезагрузит ее планы, я не вижу положительных сценариев в принципе, просто они будут различаться по степени кровавости и болезненности, но не более", — сказал эксперт. Он пояснил: для Трампа наследие Байдена — это не только украинский кризис, но это и, например, "Евразийский остров", это и происходящее реальное сближение России с Китаем и т. д.Но что делать с войной на Украине? Пока у власти в США демократы, они будут эскалировать, идти ва-банк, считает Ермолаев. По его мнению, образ "врага" может стать предвыборной технологией для демократов. А Трамп в случае прихода к власти предложит остановить военные действия, решить вопрос санкций и замороженных активов РФ. Что касается территорий, то, по мнению эксперта, американцы сыграют в "тлеющий вариант", не будут требовать немедленного решения вопроса. А вот провести выборы на Украине они потребуют.Вернемся в сегодняшний день. Будет найдено мирное решение для Украины или нет, но пока конфликт продолжается и каждый день требует всё новых жертв. Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв отметил, что мобилизация на Украине всё больше напоминает военные действия."На Львовщине неизвестные ночью бросили гранату в здание военкомата. А в Одесской области пограничник застрелил военного, который пытался бежать в Приднестровье. Ещё трое дезертиров при этом были задержаны. Их мобилизовали месяц назад, но мужчины покинули учебный полигон, взяли такси и отправились к границе. Государственное бюро расследований явно намерено отмазать убийцу. В ГБР сообщают, что застреленный дезертир "напал на пограничника, пытаясь убежать". Довольно странная формулировка", — написал политик в своем телеграм-канале.Напомним, 16 июля закончился срок, в который военнообязанные на Украине должны были обновить свои военно-учетные данные. Теперь тех, кто этого не сделал (а таких, по некоторым данным, около шести-семи миллионов), будут штрафовать, объявят их в розыск, попытаются привлечь к ответственности за нарушение законодательства в части мобилизации — словом, машина репрессий нарастит обороты. Но поможет ли всё это пополнить ряды ВСУ качественными новобранцами — большой вопрос.Подробнее на эту тему в статье Владимира Скачко "Трамп нанес ответный удар Вэнсом. Почему его теперь нет смысла убивать"
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, сша, россия, дональд трамп, андрей ермолаев, вадим карасев, нато, демократическая партия, politico, эксклюзив
Последствия, впрочем, будут далеко не только для Киева. Мы видим кризис старого американского государства, заточенного под обеспечение Pax Americana (с лат. — "Американский мир"), видим изменения во всех сферах, и это серьезный урок как раз таким молодым, часто недоученным политическим классам, как украинский", считает украинский политолог Андрей Ермолаев
.
В беседе со своим коллегой Вадимом Карасевым
в эфире ютуб-канала последнего он пояснил, что украинский политический класс привык смотреть на происходящее "на уровне проявившегося, на уровне впечатления, эмоции, договоренностей, кажимостей, легкомыслия в отношении того, что стоит за кадром процесса".
Между тем надо понимать, что американское общество находится в преддверии своей американской перестройки, считает эксперт. По его словам, выстрел в Трампа
подтвердил глубину рисков и угроз — "общество действительно готово стрелять".
"Это не кинематограф, которым иногда потрясают режиссеры-апокалиптики, это реальность", — сказал Ермолаев.
В свою очередь, Вадим Карасев напомнил, что "стреляли они давно, это часть американской политической культуры: кольт — великий уравнитель". По мнению политолога, есть признаки, что именно Америка
может дать начало консервативной революции по всему миру, просто в последнее время корни консерватизма в этой стране "были затоптаны, притоптаны, укатаны вот этим неолиберальным глобализмом, который воплощала последнее поколение Демократической партии
".
А Ермолаев отметил, что мы видим шок американских элит, связанный не столько с выстрелом в ухо Трампа, сколько с тем, что политизированное общество перестало быть зрителем, Байден
даже выступил в духе Януковича
: "Успокойтесь!" Успокоятся ли?
"Недоверие к государству демократов — это страшнее, чем разочарование в старом Байдене", — констатировал эксперт. По его словам, сейчас "запрос на другой курс, на другое американское государство, а значит, и на другую политику приобрел выраженный массовый характер", по сути, "выбирают не Трампа, а выбирают какой-то другой курс".
Речь о консервативном курсе, который будет направлен на решение внутренних проблем. Проблем хватает: Америка потеряла свой средний класс, трудовая глубинка Америки устала от надутых глобалистов.
Карасев в связи с этим отметил, что эту трудовую глубинку Америки можно сравнить с Донбассом
, Ермолаев поправил — с Востоком Украины. Он добавил, что кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс
(он сам выходец из американской глубинки, из "ржавого пояса") пользуется поддержкой техноэлиты США. Консервативная революция заявлена как мирная, но этот выстрел (в Трампа. — Ред.) показал риски, показал, что противоборствующие стороны готовы к крайним мерам.
Америке при Трампе (если такой период наступит) предстоит вернуть авторитет, подорванный политикой гегемонизма и многими неудачами — крах в Афганистане
, крах в Иране
, крах в Европе
, отметил Ермолаев. По его мнению, в этом смысле "война России
с Украиной многое реабилитирует, но это переходной момент".
Тут стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин
не раз говорил о том, что Россия не воюет с народом Украины, что сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев. Он также заявлял, что опасные действия и заявления Запада
во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
Добавим, надежды на Трампа и трампизм возлагают многие в мире, и надежды эти самые серьезные. Главная надежда в том, что Трамп свернет с пути, ведущего мир в пропасть. Американский журналист Такер Карлсон
на мероприятии Heritage Foundation, трансляция которого велась на его ютуб-канале
, заявил, что "предотвращение ядерной войны, которое будет задачей номер один, подвластно только Трампу и Джей Ди Вэнсу".
Что может измениться для Украины? По словам Ермолаева, все уже понимают, что "гарантии членства Украины в НАТО
— это одновременно гарантии длинной войны. Для того чтобы сократить войну, придется отказываться от этой формулы". Возможно, формулировка вашингтонского саммита НАТО была последним вздохом атлантизма.
Карасев, в свою очередь, отметил, что "Европа в шоке" и процитировал Politico
: высокопоставленный чиновник ЕС
сказал изданию, что выдвижение Вэнса — "катастрофа для Украины" (для киевского режима. — Ред.). Европа также опасается последствий прихода Трампа для НАТО.
Ермолаев в связи с этим предположил, что опасения могут быть и оправданными, ведь следующим после Трампа может быть Вэнс. Если так, возможен отказ от гегемонистских инструментов и возможен "сброс балласта" — США будут удаляться от Европы, где война на Украине приостановила "зеленый переход".
Карасев согласился с тем, что Европа полностью приняла позицию Байдена и США — "пусть Украина воюет дальше, втягиваем Россию..." Но что Европа будет делать, когда (и если) Трамп и Вэнс выйдут из войны?
По мнению Ермолаева, после смены власти в США, Украина может тлеть в подвешенном состоянии ещё лет десять без решения территориального и других вопросов. Политолог считает, что Трампу может быть выгодно оставить всех "на растяжках".
С этим не согласился Карасев. По его словам, если республиканцы понимают, что эта война загоняет в тупик, то они сделают все, чтобы Трамп не получил ее в наследие от Байдена. Ермолаев на это возразил, что для этого нужны подвижки внутри самой Украины.
"Если на Украине не произойдет нечто, что изменит поведение правящей элиты и перезагрузит ее планы, я не вижу положительных сценариев в принципе, просто они будут различаться по степени кровавости и болезненности, но не более", — сказал эксперт. Он пояснил: для Трампа наследие Байдена — это не только украинский кризис, но это и, например, "Евразийский остров", это и происходящее реальное сближение России с Китаем
и т. д.
Но что делать с войной на Украине? Пока у власти в США демократы, они будут эскалировать, идти ва-банк, считает Ермолаев. По его мнению, образ "врага" может стать предвыборной технологией для демократов. А Трамп в случае прихода к власти предложит остановить военные действия, решить вопрос санкций и замороженных активов РФ. Что касается территорий, то, по мнению эксперта, американцы сыграют в "тлеющий вариант", не будут требовать немедленного решения вопроса. А вот провести выборы на Украине они потребуют.
Вернемся в сегодняшний день. Будет найдено мирное решение для Украины или нет, но пока конфликт продолжается и каждый день требует всё новых жертв. Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв
отметил, что мобилизация на Украине всё больше напоминает военные действия.
"На Львовщине неизвестные ночью бросили гранату в здание военкомата. А в Одесской области
пограничник застрелил военного, который пытался бежать в Приднестровье
. Ещё трое дезертиров при этом были задержаны. Их мобилизовали месяц назад, но мужчины покинули учебный полигон, взяли такси и отправились к границе. Государственное бюро расследований явно намерено отмазать убийцу. В ГБР
сообщают, что застреленный дезертир "напал на пограничника, пытаясь убежать". Довольно странная формулировка", — написал политик в своем телеграм-канале.
Напомним, 16 июля закончился срок, в который военнообязанные на Украине должны были обновить свои военно-учетные данные. Теперь тех, кто этого не сделал (а таких, по некоторым данным, около шести-семи миллионов), будут штрафовать, объявят их в розыск, попытаются привлечь к ответственности за нарушение законодательства в части мобилизации — словом, машина репрессий нарастит обороты. Но поможет ли всё это пополнить ряды ВСУ
качественными новобранцами — большой вопрос.