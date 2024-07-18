https://ukraina.ru/20240718/1056326506.html

Трамп, Вэнс и Украина. Украинские эксперты о грозящей Киеву катастрофе

Трамп, Вэнс и Украина. Украинские эксперты о грозящей Киеву катастрофе - 18.07.2024 Украина.ру

Трамп, Вэнс и Украина. Украинские эксперты о грозящей Киеву катастрофе

На Украине обсуждают перспективы изменения мироустройства после вполне вероятного прихода в Белый дом Дональда Трампа и думают над тем, какие могут быть последствия этого для киевского режима

2024-07-18T12:42

2024-07-18T12:42

2024-07-18T13:50

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Последствия, впрочем, будут далеко не только для Киева. Мы видим кризис старого американского государства, заточенного под обеспечение Pax Americana (с лат. — "Американский мир"), видим изменения во всех сферах, и это серьезный урок как раз таким молодым, часто недоученным политическим классам, как украинский", считает украинский политолог Андрей Ермолаев.В беседе со своим коллегой Вадимом Карасевым в эфире ютуб-канала последнего он пояснил, что украинский политический класс привык смотреть на происходящее "на уровне проявившегося, на уровне впечатления, эмоции, договоренностей, кажимостей, легкомыслия в отношении того, что стоит за кадром процесса".Между тем надо понимать, что американское общество находится в преддверии своей американской перестройки, считает эксперт. По его словам, выстрел в Трампа подтвердил глубину рисков и угроз — "общество действительно готово стрелять"."Это не кинематограф, которым иногда потрясают режиссеры-апокалиптики, это реальность", — сказал Ермолаев.В свою очередь, Вадим Карасев напомнил, что "стреляли они давно, это часть американской политической культуры: кольт — великий уравнитель". По мнению политолога, есть признаки, что именно Америка может дать начало консервативной революции по всему миру, просто в последнее время корни консерватизма в этой стране "были затоптаны, притоптаны, укатаны вот этим неолиберальным глобализмом, который воплощала последнее поколение Демократической партии".А Ермолаев отметил, что мы видим шок американских элит, связанный не столько с выстрелом в ухо Трампа, сколько с тем, что политизированное общество перестало быть зрителем, Байден даже выступил в духе Януковича : "Успокойтесь!" Успокоятся ли?"Недоверие к государству демократов — это страшнее, чем разочарование в старом Байдене", — констатировал эксперт. По его словам, сейчас "запрос на другой курс, на другое американское государство, а значит, и на другую политику приобрел выраженный массовый характер", по сути, "выбирают не Трампа, а выбирают какой-то другой курс".Речь о консервативном курсе, который будет направлен на решение внутренних проблем. Проблем хватает: Америка потеряла свой средний класс, трудовая глубинка Америки устала от надутых глобалистов.Карасев в связи с этим отметил, что эту трудовую глубинку Америки можно сравнить с Донбассом, Ермолаев поправил — с Востоком Украины. Он добавил, что кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс (он сам выходец из американской глубинки, из "ржавого пояса") пользуется поддержкой техноэлиты США. Консервативная революция заявлена как мирная, но этот выстрел (в Трампа. — Ред.) показал риски, показал, что противоборствующие стороны готовы к крайним мерам.Америке при Трампе (если такой период наступит) предстоит вернуть авторитет, подорванный политикой гегемонизма и многими неудачами — крах в Афганистане, крах в Иране, крах в Европе, отметил Ермолаев. По его мнению, в этом смысле "война России с Украиной многое реабилитирует, но это переходной момент".Тут стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин не раз говорил о том, что Россия не воюет с народом Украины, что сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев. Он также заявлял, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.Добавим, надежды на Трампа и трампизм возлагают многие в мире, и надежды эти самые серьезные. Главная надежда в том, что Трамп свернет с пути, ведущего мир в пропасть. Американский журналист Такер Карлсон на мероприятии Heritage Foundation, трансляция которого велась на его ютуб-канале, заявил, что "предотвращение ядерной войны, которое будет задачей номер один, подвластно только Трампу и Джей Ди Вэнсу".Что может измениться для Украины? По словам Ермолаева, все уже понимают, что "гарантии членства Украины в НАТО — это одновременно гарантии длинной войны. Для того чтобы сократить войну, придется отказываться от этой формулы". Возможно, формулировка вашингтонского саммита НАТО была последним вздохом атлантизма.Карасев, в свою очередь, отметил, что "Европа в шоке" и процитировал Politico: высокопоставленный чиновник ЕС сказал изданию, что выдвижение Вэнса — "катастрофа для Украины" (для киевского режима. — Ред.). Европа также опасается последствий прихода Трампа для НАТО.Ермолаев в связи с этим предположил, что опасения могут быть и оправданными, ведь следующим после Трампа может быть Вэнс. Если так, возможен отказ от гегемонистских инструментов и возможен "сброс балласта" — США будут удаляться от Европы, где война на Украине приостановила "зеленый переход".Карасев согласился с тем, что Европа полностью приняла позицию Байдена и США — "пусть Украина воюет дальше, втягиваем Россию..." Но что Европа будет делать, когда (и если) Трамп и Вэнс выйдут из войны?По мнению Ермолаева, после смены власти в США, Украина может тлеть в подвешенном состоянии ещё лет десять без решения территориального и других вопросов. Политолог считает, что Трампу может быть выгодно оставить всех "на растяжках".С этим не согласился Карасев. По его словам, если республиканцы понимают, что эта война загоняет в тупик, то они сделают все, чтобы Трамп не получил ее в наследие от Байдена. Ермолаев на это возразил, что для этого нужны подвижки внутри самой Украины."Если на Украине не произойдет нечто, что изменит поведение правящей элиты и перезагрузит ее планы, я не вижу положительных сценариев в принципе, просто они будут различаться по степени кровавости и болезненности, но не более", — сказал эксперт. Он пояснил: для Трампа наследие Байдена — это не только украинский кризис, но это и, например, "Евразийский остров", это и происходящее реальное сближение России с Китаем и т. д.Но что делать с войной на Украине? Пока у власти в США демократы, они будут эскалировать, идти ва-банк, считает Ермолаев. По его мнению, образ "врага" может стать предвыборной технологией для демократов. А Трамп в случае прихода к власти предложит остановить военные действия, решить вопрос санкций и замороженных активов РФ. Что касается территорий, то, по мнению эксперта, американцы сыграют в "тлеющий вариант", не будут требовать немедленного решения вопроса. А вот провести выборы на Украине они потребуют.Вернемся в сегодняшний день. Будет найдено мирное решение для Украины или нет, но пока конфликт продолжается и каждый день требует всё новых жертв. Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв отметил, что мобилизация на Украине всё больше напоминает военные действия."На Львовщине неизвестные ночью бросили гранату в здание военкомата. А в Одесской области пограничник застрелил военного, который пытался бежать в Приднестровье. Ещё трое дезертиров при этом были задержаны. Их мобилизовали месяц назад, но мужчины покинули учебный полигон, взяли такси и отправились к границе. Государственное бюро расследований явно намерено отмазать убийцу. В ГБР сообщают, что застреленный дезертир "напал на пограничника, пытаясь убежать". Довольно странная формулировка", — написал политик в своем телеграм-канале.Напомним, 16 июля закончился срок, в который военнообязанные на Украине должны были обновить свои военно-учетные данные. Теперь тех, кто этого не сделал (а таких, по некоторым данным, около шести-семи миллионов), будут штрафовать, объявят их в розыск, попытаются привлечь к ответственности за нарушение законодательства в части мобилизации — словом, машина репрессий нарастит обороты. Но поможет ли всё это пополнить ряды ВСУ качественными новобранцами — большой вопрос.Подробнее на эту тему в статье Владимира Скачко "Трамп нанес ответный удар Вэнсом. Почему его теперь нет смысла убивать"

https://ukraina.ru/20240718/1056318771.html

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Сергей Зуев

украина, сша, россия, дональд трамп, андрей ермолаев, вадим карасев, нато, демократическая партия, politico, эксклюзив