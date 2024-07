https://ukraina.ru/20240718/1056315828.html

Трампа поддерживают, Байдену ищут замену. Но в президентской кампании в США сохраняется интрига

Трампа поддерживают, Байдену ищут замену. Но в президентской кампании в США сохраняется интрига - 18.07.2024 Украина.ру

Трампа поддерживают, Байдену ищут замену. Но в президентской кампании в США сохраняется интрига

После того, как 45-й президент США Дональд Трамп, который баллотируется на второй срок, чуть ни погиб, вся Республиканская партия сплотилась вокруг него, даже его соперники в одночасье стали союзниками, а ведь отношение к политику среди однопартийцев всегда было неоднозначным

2024-07-18T06:27

2024-07-18T06:27

2024-07-18T06:27

эксклюзив

сша

республиканская партия

дональд трамп

джей ди вэнс

съезд

рон десантис

демократическая партия

джо байден

президентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056316073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6a7d02f217977d1d8446b5e404f1251.jpg

В Милуоки (штат Висконсин) продолжается национальный съезд Республиканской партии, второй день прошёл под девизом "Сделаем Америку снова безопасной". Актуальность этой темы многократно выросла после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, официально ставшего кандидатом в президенты на предстоящих выборах.В городе действуют усиленные меры безопасности, движение торговых и развлекательных судов по реке Милуоки запрещено до конца пятницы. Несмотря на это, без происшествий не обошлось: в 3 км от арены Fiserv Forum, где проходит основная часть съезда, полицейские застрелили страдавшего биполярным расстройством бездомного мужчину, вооружённого ножом. Кроме того, в Милуоки проходят протестные акции, в центре города стоят грузовики с экранами, на которых транслируются видеоролики с утверждениями, что Трамп постоянно лжёт.Вечером 16 июля выступали авторитетные политики-республиканцы, включая бывших соперников Трампа по внутрипартийным праймериз и 2024 года, и 2020-го.Трамп прибыл в зал незадолго до начала выступления сенатора от штата Техас Теда Круза под бурные аплодисменты аудитории и песню What I Like About You. Как и в предыдущий день, на ухе политика была повязка, в знак солидарности делегаты из Аризоны сделали такие же повязки.Круз на партийном съезде 2016 года отказался поддержать Трампа в качестве кандидата в президенты, проиграв ему праймериз, с тех пор между ними были напряжённые отношения, они обменивались личными оскорблениями. В этот раз сенатор начал речь со слов "Позвольте мне начать с выражения благодарности Всевышнему Богу за то, что защитил президента Трампа и повернул его голову в субботу, когда прозвучал выстрел".В поддержку кандидата в президенты высказались политики, которые всего несколько месяцев назад боролись с ним за эту номинацию. Губернатор Флориды Рон Десантис сделал акцент на том, что при Трампе жилось лучше, а США пользовались уважением в мире. Действующего президента-демократа он назвал номинальной фигурой, которая навязывает левую повестку американскому народу."Джо Байден подвёл эту страну. Как ветеран я был потрясён, когда 13 наших военнослужащих погибли в Афганистане из-за неисполнения Джо Байденом своих обязанностей. Как гражданин, как муж и как отец я встревожен тем, что нынешний президент Соединённых Штатов не в состоянии выполнять обязанности, возложенные на него должностными полномочиями. Нам нужен главнокомандующий, который может руководить 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Мои собратья-республиканцы, давайте отправим Джо Байдена обратно в его подвал, а Дональда Трампа — обратно в Белый дом. Дональд Трамп, его демонизировали. Его судили. Его преследовали. И он чуть не лишился жизни. Мы не можем подвести его, и мы не можем подвести Америку", - заявил Десантис.Кульминацией вечера стало выступление главной соперницы Трампа, которая в отличие от всех остальных после выхода из гонки не выразила ему поддержку, - Никки Хейли, работавшей при администрации 45-го президента постоянным представителем США при ООН. Всего несколько месяцев назад она клеймила Трампа за оговорку, выражая сомнения в его когнитивных способностях, чтобы в возрасте 78 лет вновь встать во главе государства. Сенсацией участие Хейли не стало, поскольку 15 июля источники агентства Bloomberg сообщили, что Трамп лично попросил её присутствовать на национальном съезде.Хейли выходила на сцену под протиречивые крики одобрения и неодобрения."Дональд Трамп пользуется моей решительной поддержкой, и точка", — заявила она.В этот момент раздались бурные овации, Трамп, сидевший в ложе с родственниками и сенатором от Огайо Джеем Ди Вэнсом, которого выбрал своим напарником, встал и захлопал."Есть некоторые американцы, которые не согласны с Дональдом Трампом на 100%. Моё послание им простое: вам не обязательно соглашаться с Трампом на 100% времени, чтобы голосовать за него. <…> Ради нашей нации мы должны пойти с Дональдом Трампом", - добавила Хейли.После её выступления Трамп показал поднятый вверх большой палец.Как отмечает агентство Reuters, демонстрация такой гармонии республиканцев, даже бывших соперников 45-го президента по праймериз, резко контрастировала с демократами, которые уже несколько недель увязли во внутрипартийной напряжённости по поводу того, следует ли Байдену отказаться от попытки переизбраться после неудачного выступления на дебатах против Трампа.Сам хозяин Белого дома отказываться от дальнейшей борьбы не собирается и выразил готовность к следующему раунду дебатов. Накануне в интервью телеканалу BET Байден заявил, что он выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем. Представители администрации заверяют, что президент здоров, и категорически отрицают информацию о визитах к нему врача, специализирующегося на болезни Паркинсона. При этом ряд специалистов, в частности немецкий профессор-невропатолог Кристоф Кляйшниц, уверен, что это недуг у Байдена есть, причём уже на поздней стадии.После первых дебатов, состоявшихся 27 июня, демократы впервые начали всерьёз обсуждать возможность замены Байдена на другого кандидата, лишь бы партия не проиграла на выборах, десяток законодателей публично призвали его отступить, но после покушения на Трампа эти разговоры стихли.Более того, источники газеты The New York Times сообщили, что партия может официально выдвинуть Байдена своим кандидатом в президенты раньше съезда, назначенного на 19-22 августа, по информации агентства Bloomberg, 21 июля на онлайн-встрече партийного комитета, чтобы обеспечить ему попадание в бюллетени (например, в Огайо кандидат должен быть зарегистрирован не позднее, чем за 90 дней до выборов) и пресечь спекуляции на тему замены. Однако издание Punchbowl сообщило со ссылкой на некое "письмо, циркулирующее среди демократов в Конгрессе", что законодатели сомневаются в целесообразности и законности проведения виртуального досрочного голосования. "Нет юридических оснований для такой экстраординарной меры", а потому может выглядеть в качестве "контрпродуктивного политического манёвра, который подорвёт единство и сплоченность партии", говорится в документе.Тем временем ведущий продемократического телеканала CNN Джейк Таппер 17 июля поделился результатами опроса, проведённого компанией BlueLabs, с которыми ему удалось ознакомиться, среди 15 тысяч избирателей в нескольких колеблющихся штатах при финансовой поддержке спонсоров Демократической партии. Байден отстаёт от Трампа в 14 ключевых штатах, в т.ч. Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, где демократ обошёл конкурента на выборах-2020, а в Колорадо, Миннесоте, Мэне, Нью-Мексико, Вирджинии и Нью-Гэмпшире его положение шатко.Ещё одной целью исследования было изучение альтернативных вариантов кандидатов. Все, кого авторы предлагали респондентам в качестве замены Байдена, показали лучшие результаты, чем он, речь о вице-президенте США Камале Харрис, а также четвёрке лидеров в семи колеблющихся штатах: сенаторе от Аризоны, астронавте Марке Келли и губернаторах Уэс Мур (Мэриленд), Джош Шапиро (Пенсильвания), Гретхен Уитмер (Мичиган)."У опроса был целый комплексный подход к изучению того, смогут ли демократы "отвоевать" голоса, которыми сейчас заручается Трамп, и вернуть их обратно себе — и эта четвёрка стала лидерами опроса. Опять же, это всего лишь один опрос, но он прекрасно показывает, в каком состоянии сейчас находится Демократическая партия. За исключением, может быть, двух или трёх помощников президента Байдена и, я полагаю, его ближайших родственников, демократы всерьёз ищут альтернативного кандидата", - заявил Таппер.К тому же крупные доноры Демократической партии плетут интриги по снятию кандидатуры Байдена с номинации после провала на дебатах, пишет New York Times: звонят всем известным политикам, подстрекая их призвать к смещению главы государства, дают деньги членам Конгресса, которые "говорят правильные вещи". Однако они начинают осознавать ограниченность своего влияния, поскольку штаб Байдена получает много мелких пожертвований, а его риторика становится всё более антиэлитарной, отмечает газета.При всём контрасте образов президентов – Трамп такой решительный и несломленный, а Байден потерянный – на федеральном уровне, согласно последним опросам, они идут вровень, их разделяют всего 2,7% (47.4% против 44,7% в пользу республиканца). Так что интрига в предвыборной кампании-2024 сохраняется, кто бы что ни думал.О положении действующего президента в разгар избирательной кампании читайте в интервью американиста У Байдена драма. Грег Вайнер о клоне Трампа, несущем катастрофу Украине и переговоры России

https://ukraina.ru/20240716/1056281060.html

https://ukraina.ru/20210114/1030209540.html

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, республиканская партия, дональд трамп, джей ди вэнс, съезд, рон десантис, демократическая партия, джо байден, президентские выборы