ВСУ развалятся: Крапивник рассказал, зачем Украина вскрыла последний "резервуар с пушечным мясом"
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
На днях Зеленский заявил о создании в Польше украинского легиона. Но украинцы, которые убежали в Европу с началом СВО, явно не хотят воевать. Их придется загонять в этот легион под дулом автоматов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
ВСУ развалятся, сейчас они уже трещат по швам. При этом украинские власти даже добрались до Киева – последнего резервуара с "пушечным мясом". ТЦК уже хозяйничают в отдельных районах города, рассказал эксперт.
"Рано или поздно они доберутся и до центра. Скоро все ура-патриоты киевского режима, которые сидят в Киеве на диване и рассказывают, как победить в войне, попытаются воплотить свои задумки в жизнь", - отметил Крапивник.
Более того, Зеленский заявил о создании в Польше украинского иностранного легиона. Это выглядит как анекдот: украинцы, которые убежали в Польшу с началом СВО, явно не хотят воевать. Их придется загонять туда только под дулом автоматов, сказал офицер ВС США.
Вряд ли в Европе украинские власти наберут много добровольцев. Из этой ситуации у киевского режима остается только один выход – втянуть в войну как можно больше стран, добавил он.
"Оружие, которое Запад поставляет Украине, уже распространяется по всему миру, а потом возвращается в ту же Европу. Украина же стала крупнейшим оружейным хабом. Это оружие получает не только "Хамас", но и различные европейские ОПГ. Таков закон бумеранга", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
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