ВСУ развалятся: Крапивник рассказал, зачем Украина вскрыла последний "резервуар с пушечным мясом" - 15.07.2024 Украина.ру
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ВСУ развалятся: Крапивник рассказал, зачем Украина вскрыла последний "резервуар с пушечным мясом"
ВСУ развалятся: Крапивник рассказал, зачем Украина вскрыла последний "резервуар с пушечным мясом" - 15.07.2024 Украина.ру
ВСУ развалятся: Крапивник рассказал, зачем Украина вскрыла последний "резервуар с пушечным мясом"
На днях Зеленский заявил о создании в Польше украинского легиона. Но украинцы, которые убежали в Европу с началом СВО, явно не хотят воевать. Их придется загонять в этот легион под дулом автоматов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-07-15T06:00
2024-07-15T06:00
новости
украина
польша
европа
станислав крапивник
владимир зеленский
иностранный легион
всу
киев
мобилизация
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ВСУ развалятся, сейчас они уже трещат по швам. При этом украинские власти даже добрались до Киева – последнего резервуара с "пушечным мясом". ТЦК уже хозяйничают в отдельных районах города, рассказал эксперт.Более того, Зеленский заявил о создании в Польше украинского иностранного легиона. Это выглядит как анекдот: украинцы, которые убежали в Польшу с началом СВО, явно не хотят воевать. Их придется загонять туда только под дулом автоматов, сказал офицер ВС США.Вряд ли в Европе украинские власти наберут много добровольцев. Из этой ситуации у киевского режима остается только один выход – втянуть в войну как можно больше стран, добавил он."Оружие, которое Запад поставляет Украине, уже распространяется по всему миру, а потом возвращается в ту же Европу. Украина же стала крупнейшим оружейным хабом. Это оружие получает не только "Хамас", но и различные европейские ОПГ. Таков закон бумеранга", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, почему наступление, которое готовит Киев обернется еще большим крахом для Украины - в интервью Александра Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр
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украина
польша
европа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, польша, европа, станислав крапивник, владимир зеленский, иностранный легион, всу, киев, мобилизация, сво
Новости, Украина, Польша, Европа, Станислав Крапивник, Владимир Зеленский, иностранный легион, ВСУ, Киев, мобилизация, СВО

ВСУ развалятся: Крапивник рассказал, зачем Украина вскрыла последний "резервуар с пушечным мясом"

06:00 15.07.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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На днях Зеленский заявил о создании в Польше украинского легиона. Но украинцы, которые убежали в Европу с началом СВО, явно не хотят воевать. Их придется загонять в этот легион под дулом автоматов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
ВСУ развалятся, сейчас они уже трещат по швам. При этом украинские власти даже добрались до Киева – последнего резервуара с "пушечным мясом". ТЦК уже хозяйничают в отдельных районах города, рассказал эксперт.
"Рано или поздно они доберутся и до центра. Скоро все ура-патриоты киевского режима, которые сидят в Киеве на диване и рассказывают, как победить в войне, попытаются воплотить свои задумки в жизнь", - отметил Крапивник.
Более того, Зеленский заявил о создании в Польше украинского иностранного легиона. Это выглядит как анекдот: украинцы, которые убежали в Польшу с началом СВО, явно не хотят воевать. Их придется загонять туда только под дулом автоматов, сказал офицер ВС США.
Вряд ли в Европе украинские власти наберут много добровольцев. Из этой ситуации у киевского режима остается только один выход – втянуть в войну как можно больше стран, добавил он.
"Оружие, которое Запад поставляет Украине, уже распространяется по всему миру, а потом возвращается в ту же Европу. Украина же стала крупнейшим оружейным хабом. Это оружие получает не только "Хамас", но и различные европейские ОПГ. Таков закон бумеранга", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
О том, почему наступление, которое готовит Киев обернется еще большим крахом для Украины - в интервью Александра Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр
Коллаж Фирташ, Ахметов, Порошенко, Пинчук, Коломойский олигархи Украина
12 июля, 13:21
Жирный борщ и Украина. Какие блюда из олигархов этой страны приготовят повара ЗападаМВД России объявило в международный розыск президента ФК "Металлист", одного из крупнейших олигархов Украины Александра Ярославского.
 
НовостиУкраинаПольшаЕвропаСтанислав КрапивникВладимир Зеленскийиностранный легионВСУКиевмобилизацияСВО
 
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06:15Дмитрий Рогозин: ВСУ получат самолеты F-16 и в сентябре-августе начнут ударную воздушную операцию
06:00ВСУ развалятся: Крапивник рассказал, зачем Украина вскрыла последний "резервуар с пушечным мясом"
05:50"Мы готовы вам мстить": эксперт о том, почему в США началась паника после удара по пляжу в Севастополе
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04:40Дмитрий Выдрин: Пока в США пытаются убить Трампа, Украина уничтожает НАТО
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