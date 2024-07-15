https://ukraina.ru/20240715/1056217132.html

ВСУ развалятся: Крапивник рассказал, зачем Украина вскрыла последний "резервуар с пушечным мясом"

ВСУ развалятся: Крапивник рассказал, зачем Украина вскрыла последний "резервуар с пушечным мясом" - 15.07.2024 Украина.ру

ВСУ развалятся: Крапивник рассказал, зачем Украина вскрыла последний "резервуар с пушечным мясом"

На днях Зеленский заявил о создании в Польше украинского легиона. Но украинцы, которые убежали в Европу с началом СВО, явно не хотят воевать. Их придется загонять в этот легион под дулом автоматов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-07-15T06:00

2024-07-15T06:00

2024-07-15T06:00

новости

украина

польша

европа

станислав крапивник

владимир зеленский

иностранный легион

всу

киев

мобилизация

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ВСУ развалятся, сейчас они уже трещат по швам. При этом украинские власти даже добрались до Киева – последнего резервуара с "пушечным мясом". ТЦК уже хозяйничают в отдельных районах города, рассказал эксперт.Более того, Зеленский заявил о создании в Польше украинского иностранного легиона. Это выглядит как анекдот: украинцы, которые убежали в Польшу с началом СВО, явно не хотят воевать. Их придется загонять туда только под дулом автоматов, сказал офицер ВС США.Вряд ли в Европе украинские власти наберут много добровольцев. Из этой ситуации у киевского режима остается только один выход – втянуть в войну как можно больше стран, добавил он."Оружие, которое Запад поставляет Украине, уже распространяется по всему миру, а потом возвращается в ту же Европу. Украина же стала крупнейшим оружейным хабом. Это оружие получает не только "Хамас", но и различные европейские ОПГ. Таков закон бумеранга", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, почему наступление, которое готовит Киев обернется еще большим крахом для Украины - в интервью Александра Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр

https://ukraina.ru/20240712/1056212039.html

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новости, украина, польша, европа, станислав крапивник, владимир зеленский, иностранный легион, всу, киев, мобилизация, сво