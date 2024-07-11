https://ukraina.ru/20240711/1056197921.html

Александр Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр

Александр Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр - 11.07.2024 Украина.ру

Александр Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр

Наступление, которое готовит Киев, когда получит самолеты F-16, обернется еще большим крахом для Украины. А потом международное сообщество, Украину никто спрашивать не будет, пул стран из Китая, Венгрии, США подпишут соглашение с Россией с гарантиями по Украине.

2024-07-11T21:25

2024-07-11T21:25

2024-07-11T21:25

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россия

киев

владимир зеленский

марьяна безуглая

руслан стефанчук

вооруженные силы украины

рада

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Александр Скубченко.Нардеп Украины Марьяна Безуглая обрушилась с критикой на командование ВВС Украины после ракетной атаки ВС России по военным объектам, обвинив его в неспособности организовать противовоздушную оборону.Ранее благодаря ее усилиям был отправлен в отставку командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль, пьянствовавший, по словам Безуглой, во время прорыва обороны ВСУ под Горловкой. А на главкома ВСУ Сырского нардеп подала заявление в Государственное бюро расследований (ГБР).- Александр Владимирович, деятельность Безуглой по торпедированию генералитета ВСУ отражает страх украинских властей перед вооружённым мятежом?- Безуглая человек Буданова* , она его лоббирует. Англичане хотят взять под контроль все, потому что у них с американцами разное видение того, как Украина должна воевать. Сейчас от Украины требуют наступления. Но Сырский ставит палки в колеса, говоря, что с имеющимися человеческими и военными ресурсами он не может гарантировать успех, поэтому его будут стараться убрать.Для этого буду использовать его провалы, чтобы на его место поставить нового командующего и толкнуть Украину в новое наступление. А переворота власть в Киеве, конечно, боится, поэтому Зеленский убрал Залужного и его людей. Сначала начальника Сил спецопераций, его адъютанта и заместителей, потом самого Залужного.Сейчас они убирают всех, кто может представлять для Зеленского хоть какую-то опасность. По Конституции Украины обязанности президента может исполнять только глава Верховной Рады. Они и Разумкова убрали, чтобы нивелировать любую возможность покушения на Зеленского, потому что Разумков не из этой команды. Он ближе к Германии, как Кличко, а спикер Рады Стефанчук такой же подчиненный Британии, как и Зеленский.Условно говоря, если кто-то захочет убрать Зеленского, то остается Стефанчук с тем же Ермаком, и ничего в стране не меняется. Если убирать, то убирать и Зеленского, и Стефанчука и ставить нового спикера Рады. Поэтому там безусловно боятся и страхуются.- Судя по соцопросам, армия как институт пользуется наибольшим доверием среди населения Украины.- Именно поэтому Зеленский делает все, чтобы в армии был разброд и шатание и не было сильной фигуры, за которой пойдут военные. Поэтому они меняют генералов и хотят привести Буданова*, который как предохранитель не даст военным приказ на переворот.- Некоторое время назад Зеленский в интервью американским СМИ заговорил о возможных переговорах с Россией в формате зерновой сделки, то есть через посредников. В Киеве зондируют почву для переговоров и готовы предложить какие-то уступки?- Киев на уступки не пойдет, пока в стране существуют "Азов"** и другие нацистские формирования. Напомню, что Зеленский, когда стал президентом в 2019 году, первые полгода действительно пытался выполнить Минские соглашения. Даже формула Штайнмайера, которая была долгое время камнем преткновения, была подписана в октябре его представителем Кучмой. Формулу Штайнмайера Порошенко не подписывал.В ноябре перед встречей в нормандском формате с Путиным Зеленский летит в Лондон, а возле офиса президента нацисты очертили для него красные линии. Зеленский эти красные линии принял и заявил, что не будет выполнять Минские соглашения.Что такое зерновая сделка? Украина и Россия ничего не подписывали. Украина брала обязательства перед Турцией и ООН. Не перед Россией. Вот этот формат Зеленский и предлагает миру, чтобы не было никаких обязательство перед Россией.- Насколько зависит украинский конфликт от итогов выборов в США?- Чем меньше США будут совать нос в Украину, тем хуже дела будут в самой Украине. И чем скорее там произойдут события, которые сподвигнут государственный переворот. Как бы это ни парадоксально не звучало, даже если к власти на Украине придут более радикальные силы, они с большей смелостью пойдут на переговорную фиксацию каких-то положений с Россией. Потому что они прекрасно понимают, что любой, кто дорвался до власти, будь он хоть самым страшным нацистом, ему надо эту власть удержать.А чтобы удержать и продавить сопротивление внутри, тебе нужно ни с кем не воевать снаружи. Нужна будет передышка, поэтому даже радикалы, которые придут после Зеленского будут больше настроены на какие-то переговоры.Но уверен, что до переговоров равных сторон не дойдет. Наступление, которое готовит Киев, когда получит самолеты F-16, обернется еще большим крахом для Украины. А потом международное сообщество, Украину никто спрашивать не будет, пул стран из Китая, Венгрии, США подпишут соглашение с Россией с гарантиями по Украине. Украина выведет свои вооруженные силы с российской территории и, возможно, за Днепр.*Признан террористом и экстремистом в РФ**Организация запрещена в РФОб особенностях украинского менталитета в статье Ростислава Ищенко Запад не поощряет покорных. Почему Украина метила в рай, а попала в ад

https://ukraina.ru/20240711/1056181141.html

https://ukraina.ru/20240711/1056185725.html

https://ukraina.ru/20240711/1056178062.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, киев, владимир зеленский, марьяна безуглая, руслан стефанчук, вооруженные силы украины, рада, украина.ру, f-16