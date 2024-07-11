Александр Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр - 11.07.2024 Украина.ру
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Александр Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр
Александр Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр - 11.07.2024 Украина.ру
Александр Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр
Наступление, которое готовит Киев, когда получит самолеты F-16, обернется еще большим крахом для Украины. А потом международное сообщество, Украину никто спрашивать не будет, пул стран из Китая, Венгрии, США подпишут соглашение с Россией с гарантиями по Украине.
2024-07-11T21:25
2024-07-11T21:25
интервью
украина
россия
киев
владимир зеленский
марьяна безуглая
руслан стефанчук
вооруженные силы украины
рада
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Александр Скубченко.Нардеп Украины Марьяна Безуглая обрушилась с критикой на командование ВВС Украины после ракетной атаки ВС России по военным объектам, обвинив его в неспособности организовать противовоздушную оборону.Ранее благодаря ее усилиям был отправлен в отставку командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль, пьянствовавший, по словам Безуглой, во время прорыва обороны ВСУ под Горловкой. А на главкома ВСУ Сырского нардеп подала заявление в Государственное бюро расследований (ГБР).- Александр Владимирович, деятельность Безуглой по торпедированию генералитета ВСУ отражает страх украинских властей перед вооружённым мятежом?- Безуглая человек Буданова* , она его лоббирует. Англичане хотят взять под контроль все, потому что у них с американцами разное видение того, как Украина должна воевать. Сейчас от Украины требуют наступления. Но Сырский ставит палки в колеса, говоря, что с имеющимися человеческими и военными ресурсами он не может гарантировать успех, поэтому его будут стараться убрать.Для этого буду использовать его провалы, чтобы на его место поставить нового командующего и толкнуть Украину в новое наступление. А переворота власть в Киеве, конечно, боится, поэтому Зеленский убрал Залужного и его людей. Сначала начальника Сил спецопераций, его адъютанта и заместителей, потом самого Залужного.Сейчас они убирают всех, кто может представлять для Зеленского хоть какую-то опасность. По Конституции Украины обязанности президента может исполнять только глава Верховной Рады. Они и Разумкова убрали, чтобы нивелировать любую возможность покушения на Зеленского, потому что Разумков не из этой команды. Он ближе к Германии, как Кличко, а спикер Рады Стефанчук такой же подчиненный Британии, как и Зеленский.Условно говоря, если кто-то захочет убрать Зеленского, то остается Стефанчук с тем же Ермаком, и ничего в стране не меняется. Если убирать, то убирать и Зеленского, и Стефанчука и ставить нового спикера Рады. Поэтому там безусловно боятся и страхуются.- Судя по соцопросам, армия как институт пользуется наибольшим доверием среди населения Украины.- Именно поэтому Зеленский делает все, чтобы в армии был разброд и шатание и не было сильной фигуры, за которой пойдут военные. Поэтому они меняют генералов и хотят привести Буданова*, который как предохранитель не даст военным приказ на переворот.- Некоторое время назад Зеленский в интервью американским СМИ заговорил о возможных переговорах с Россией в формате зерновой сделки, то есть через посредников. В Киеве зондируют почву для переговоров и готовы предложить какие-то уступки?- Киев на уступки не пойдет, пока в стране существуют "Азов"** и другие нацистские формирования. Напомню, что Зеленский, когда стал президентом в 2019 году, первые полгода действительно пытался выполнить Минские соглашения. Даже формула Штайнмайера, которая была долгое время камнем преткновения, была подписана в октябре его представителем Кучмой. Формулу Штайнмайера Порошенко не подписывал.В ноябре перед встречей в нормандском формате с Путиным Зеленский летит в Лондон, а возле офиса президента нацисты очертили для него красные линии. Зеленский эти красные линии принял и заявил, что не будет выполнять Минские соглашения.Что такое зерновая сделка? Украина и Россия ничего не подписывали. Украина брала обязательства перед Турцией и ООН. Не перед Россией. Вот этот формат Зеленский и предлагает миру, чтобы не было никаких обязательство перед Россией.- Насколько зависит украинский конфликт от итогов выборов в США?- Чем меньше США будут совать нос в Украину, тем хуже дела будут в самой Украине. И чем скорее там произойдут события, которые сподвигнут государственный переворот. Как бы это ни парадоксально не звучало, даже если к власти на Украине придут более радикальные силы, они с большей смелостью пойдут на переговорную фиксацию каких-то положений с Россией. Потому что они прекрасно понимают, что любой, кто дорвался до власти, будь он хоть самым страшным нацистом, ему надо эту власть удержать.А чтобы удержать и продавить сопротивление внутри, тебе нужно ни с кем не воевать снаружи. Нужна будет передышка, поэтому даже радикалы, которые придут после Зеленского будут больше настроены на какие-то переговоры.Но уверен, что до переговоров равных сторон не дойдет. Наступление, которое готовит Киев, когда получит самолеты F-16, обернется еще большим крахом для Украины. А потом международное сообщество, Украину никто спрашивать не будет, пул стран из Китая, Венгрии, США подпишут соглашение с Россией с гарантиями по Украине. Украина выведет свои вооруженные силы с российской территории и, возможно, за Днепр.*Признан террористом и экстремистом в РФ**Организация запрещена в РФОб особенностях украинского менталитета в статье Ростислава Ищенко Запад не поощряет покорных. Почему Украина метила в рай, а попала в ад
https://ukraina.ru/20240711/1056181141.html
https://ukraina.ru/20240711/1056185725.html
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Денис Рудометов
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
интервью, украина, россия, киев, владимир зеленский, марьяна безуглая, руслан стефанчук, вооруженные силы украины, рада, украина.ру, f-16
Интервью, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Марьяна Безуглая, Руслан Стефанчук, Вооруженные силы Украины, Рада, Украина.ру, F-16

Александр Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за Днепр

21:25 11.07.2024
 
© РИА Новости . Виталий БелоусовАлександр Скубченко интервью
Александр Скубченко интервью - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Наступление, которое готовит Киев, когда получит самолеты F-16, обернется еще большим крахом для Украины. А потом международное сообщество, Украину никто спрашивать не будет, пул стран из Китая, Венгрии, США подпишут соглашение с Россией с гарантиями по Украине.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Александр Скубченко.
Нардеп Украины Марьяна Безуглая обрушилась с критикой на командование ВВС Украины после ракетной атаки ВС России по военным объектам, обвинив его в неспособности организовать противовоздушную оборону.
Ранее благодаря ее усилиям был отправлен в отставку командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль, пьянствовавший, по словам Безуглой, во время прорыва обороны ВСУ под Горловкой. А на главкома ВСУ Сырского нардеп подала заявление в Государственное бюро расследований (ГБР).
- Александр Владимирович, деятельность Безуглой по торпедированию генералитета ВСУ отражает страх украинских властей перед вооружённым мятежом?
- Безуглая человек Буданова* , она его лоббирует. Англичане хотят взять под контроль все, потому что у них с американцами разное видение того, как Украина должна воевать. Сейчас от Украины требуют наступления. Но Сырский ставит палки в колеса, говоря, что с имеющимися человеческими и военными ресурсами он не может гарантировать успех, поэтому его будут стараться убрать.
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
06:26
Зачем "Торпеда Зеленского" уничтожает генералов УкраиныДепутат Рады Украины Марьяна Безуглая опубликовала объявление, которое якобы распространяют в войсках ВСУ: "Внимание! В зоне ответственности ОТУ "Донецк" работает народный депутат Безуглая Марьяна. Допуск этой особы и общение с ней сурово запрещены. В случае прибытия немедленно доложить
Для этого буду использовать его провалы, чтобы на его место поставить нового командующего и толкнуть Украину в новое наступление. А переворота власть в Киеве, конечно, боится, поэтому Зеленский убрал Залужного и его людей. Сначала начальника Сил спецопераций, его адъютанта и заместителей, потом самого Залужного.
Сейчас они убирают всех, кто может представлять для Зеленского хоть какую-то опасность. По Конституции Украины обязанности президента может исполнять только глава Верховной Рады. Они и Разумкова убрали, чтобы нивелировать любую возможность покушения на Зеленского, потому что Разумков не из этой команды. Он ближе к Германии, как Кличко, а спикер Рады Стефанчук такой же подчиненный Британии, как и Зеленский.
Условно говоря, если кто-то захочет убрать Зеленского, то остается Стефанчук с тем же Ермаком, и ничего в стране не меняется. Если убирать, то убирать и Зеленского, и Стефанчука и ставить нового спикера Рады. Поэтому там безусловно боятся и страхуются.
- Судя по соцопросам, армия как институт пользуется наибольшим доверием среди населения Украины.
- Именно поэтому Зеленский делает все, чтобы в армии был разброд и шатание и не было сильной фигуры, за которой пойдут военные. Поэтому они меняют генералов и хотят привести Буданова*, который как предохранитель не даст военным приказ на переворот.
- Некоторое время назад Зеленский в интервью американским СМИ заговорил о возможных переговорах с Россией в формате зерновой сделки, то есть через посредников. В Киеве зондируют почву для переговоров и готовы предложить какие-то уступки?
- Киев на уступки не пойдет, пока в стране существуют "Азов"** и другие нацистские формирования. Напомню, что Зеленский, когда стал президентом в 2019 году, первые полгода действительно пытался выполнить Минские соглашения. Даже формула Штайнмайера, которая была долгое время камнем преткновения, была подписана в октябре его представителем Кучмой. Формулу Штайнмайера Порошенко не подписывал.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2024
13:38
Кто более всех на Украине ценен. Мобилизация в ВСУ, как отражение внешнего управленияВ среду 10 июля многих украинцев глубоко возмутила новость о том, что 100% сотрудников грантовых организаций получили бронирование от службы в ВСУ. Все сотрудники 133 организаций были признаны "критически важными". Все эти организации получают финансирование с Запада, то есть, являются иноагентами.
В ноябре перед встречей в нормандском формате с Путиным Зеленский летит в Лондон, а возле офиса президента нацисты очертили для него красные линии. Зеленский эти красные линии принял и заявил, что не будет выполнять Минские соглашения.
Что такое зерновая сделка? Украина и Россия ничего не подписывали. Украина брала обязательства перед Турцией и ООН. Не перед Россией. Вот этот формат Зеленский и предлагает миру, чтобы не было никаких обязательство перед Россией.
- Насколько зависит украинский конфликт от итогов выборов в США?
- Чем меньше США будут совать нос в Украину, тем хуже дела будут в самой Украине. И чем скорее там произойдут события, которые сподвигнут государственный переворот. Как бы это ни парадоксально не звучало, даже если к власти на Украине придут более радикальные силы, они с большей смелостью пойдут на переговорную фиксацию каких-то положений с Россией. Потому что они прекрасно понимают, что любой, кто дорвался до власти, будь он хоть самым страшным нацистом, ему надо эту власть удержать.
Станислав Крапивник интервью
05:00
Станислав Крапивник: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну Американцы будут гадить, пока они не поверят, что могут получить по зубам. И я считаю, что нам нужно развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, где находятся их базы
А чтобы удержать и продавить сопротивление внутри, тебе нужно ни с кем не воевать снаружи. Нужна будет передышка, поэтому даже радикалы, которые придут после Зеленского будут больше настроены на какие-то переговоры.
Но уверен, что до переговоров равных сторон не дойдет. Наступление, которое готовит Киев, когда получит самолеты F-16, обернется еще большим крахом для Украины. А потом международное сообщество, Украину никто спрашивать не будет, пул стран из Китая, Венгрии, США подпишут соглашение с Россией с гарантиями по Украине. Украина выведет свои вооруженные силы с российской территории и, возможно, за Днепр.
*Признан террористом и экстремистом в РФ
**Организация запрещена в РФ
Об особенностях украинского менталитета в статье Ростислава Ищенко Запад не поощряет покорных. Почему Украина метила в рай, а попала в ад
 
ИнтервьюУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийМарьяна БезуглаяРуслан СтефанчукВооруженные силы УкраиныРадаУкраина.руF-16
 
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