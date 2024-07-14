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Украина готовила покушения на Путина на деньги США — Захарова

Украина готовила покушения на Путина на деньги США — Захарова - 14.07.2024 Украина.ру

Украина готовила покушения на Путина на деньги США — Захарова

Попытка покушения на президента России Владимира Путина, о которой говорил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*, готовилась на деньги США. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-07-14T10:01

2024-07-14T10:01

2024-07-14T10:01

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мария захарова

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"Вчера один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что украинская разведка готовила покушение на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы", - написала Захарова.Накануне глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью NV признал, что попытки покушения на президента России предпринимались, но все они были неудачные.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Об отношении к российскому лидеру за рубежом - в материале "Путин не может проиграть": Орбан назвал Россию непобедимой на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, владимир путин, сша, кирилл буданов, сбу, мария захарова