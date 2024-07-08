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"Путин не может проиграть": Орбан назвал Россию непобедимой
"Путин не может проиграть": Орбан назвал Россию непобедимой - 08.07.2024 Украина.ру
"Путин не может проиграть": Орбан назвал Россию непобедимой
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после поездки в Россию заверил, что страну невозможно победить, передает немецкое издание Bild
2024-07-08T14:32
2024-07-08T14:32
2024-07-08T14:32
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"(Президент РФ Владимир - ред.) Путин не может проиграть, если посмотреть на солдат, технику и технологии. Победить Россию - это мысль, которую трудно себе представить. Вероятность того, что Россия действительно может быть побеждена, совершенно не просчитываема", - сказал Орбан.Он также отметил, что во время поездки на Украины и в РФ задал главам обоих государств и правительств вопрос: есть ли возможность согласовать ограниченное по времени перемирие, которое ускорит переговоры о мире.По итогам переговоров с Путиным и Владимиром Зеленским Орбан также заявил, что "следующие два-три месяца будут намного более жестокими, чем мы думаем".В последние дни Орбан выполняет, по его словам, "миссию мира" — посещает страны, связанные с российско-украинским конфликтом, и встречается с их лидерами. Вначале Орбан провел переговоры с Зеленским в Киеве и предложил ему прекратить огонь перед тем, как сесть за стол переговоров, но, по словам премьер-министра, эта идея украинскому лидеру не очень понравилась.Затем Орбан приехал в Москву и встретился с президентом России. Тот напомнил о выдвинутых в июне условиях России для переговоров с Украиной: вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и оставление Украины нейтральной страной вне военных блоков, то есть отказ Киева от вступления в НАТО.В понедельник премьер прибыл в Китай, который он назвал ключевой силой в создании условий для мира. Орбан встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам председателя КНР, международное сообщество должно создать условия и оказать содействие для возобновления прямого диалога и переговоров между Москвой и Киевом.В Кремле заявили о целом наборе серьезных разногласий у заинтересованных сторон по украинскому вопросу, премьер Венгрии пытается понять суть этих разногласий, Москва высоко ценит это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Подробнее о визите Орбана в РФ - в материале Виктории Титовой Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнения экспертов на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, венгрия, виктор орбан, владимир путин, владимир зеленский
"Путин не может проиграть": Орбан назвал Россию непобедимой
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после поездки в Россию заверил, что страну невозможно победить, передает немецкое издание Bild
"(Президент РФ Владимир - ред.) Путин не может проиграть, если посмотреть на солдат, технику и технологии. Победить Россию - это мысль, которую трудно себе представить. Вероятность того, что Россия действительно может быть побеждена, совершенно не просчитываема", - сказал Орбан.
Он также отметил, что во время поездки на Украины и в РФ задал главам обоих государств и правительств вопрос: есть ли возможность согласовать ограниченное по времени перемирие, которое ускорит переговоры о мире.
"Оба не уверены. И украинцы, и россияне ответили одно и то же: перемирие в интересах противника, так как за это время он сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны", - сказал Орбан.
По итогам переговоров с Путиным и Владимиром Зеленским Орбан также заявил, что "следующие два-три месяца будут намного более жестокими, чем мы думаем".
В последние дни Орбан выполняет, по его словам, "миссию мира" — посещает страны, связанные с российско-украинским конфликтом, и встречается с их лидерами.
Вначале Орбан провел переговоры с Зеленским в Киеве и предложил ему прекратить огонь перед тем, как сесть за стол переговоров, но, по словам премьер-министра, эта идея украинскому лидеру не очень понравилась.
Затем Орбан приехал в Москву и встретился с президентом России. Тот напомнил о выдвинутых в июне условиях России для переговоров с Украиной: вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и оставление Украины нейтральной страной вне военных блоков, то есть отказ Киева от вступления в НАТО.
В понедельник премьер прибыл в Китай, который он назвал ключевой силой в создании условий для мира. Орбан встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам председателя КНР, международное сообщество должно создать условия и оказать содействие для возобновления прямого диалога и переговоров между Москвой и Киевом.
В Кремле заявили о целом наборе серьезных разногласий у заинтересованных сторон по украинскому вопросу, премьер Венгрии пытается понять суть этих разногласий, Москва высоко ценит это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробнее о визите Орбана в РФ - в материале Виктории Титовой Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнения экспертов на сайте Украина.ру.