https://ukraina.ru/20240714/1056241769.html

Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июля

Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июля - 14.07.2024 Украина.ру

Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июля

На жизнь 45-го президента США Дональда Трампа покушались, он получил ранение

2024-07-14T08:37

2024-07-14T08:37

2024-07-14T08:45

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На выступлении Трампа в Батлере, что в Пенсильвании, раздалась стрельба. Трамп сначала остановил речь, потрогал правое ухо, а потом одновременно с криками охраны "Вниз! Вниз!" осел за трибуну. Затем охрана его вывела со сцены. Ухо политика было окровавлено.Выступление Трампа перед сторонниками в Батлере продлилось всего несколько минут. Выстрел произошёл, когда Трамп рассуждал о нелегальной миграции. Всего было несколько выстрелов. Как позже выяснилось, погиб один из сторонников Трампа. Два человека получили тяжёлые ранения. Служба безопасности ликвидировала стрелявшего. На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство AP.По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания. Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.Как сообщил портал BNO News, Трампа уже выписали из медучреждения. Он намерен присоединиться к предстоящему съезду республиканцев в Висконсине."Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в Милуоки, где пройдет наш съезд по его выдвижению на пост 47-го президента США. Как кандидат от нашей партии, президент Трамп продолжит делиться своим видением того, как сделать Америку снова великой", - говорится в заявлении старших советников кампании Трампа в соцсети X.Источник CNN в Республиканской партии сообщил, что Национальный съезд состоится по ранее запланированному графику. Предполагается, что Трампа официально выдвинут кандидатом 18 июля.Действующий президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже Байден переговорил по телефону с Трампом.Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети Х призвал американцев объединиться в молитве за Трампа."Настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью", - написал Кеннеди-младший.Дядя Кеннеди-младшего — 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был убит на третьем году правления.ФБР взяло на себя роль ведущего ведомства в расследовании стрельбы на митинге Трампа. Оно уже установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний мужчина из Пенсильвании. Специальный агент Кевин Роджек заявил, что стрельба на митинге Трампа расценивается как покушение на его жизнь. По информации газеты The New York Post, стрелка, пытавшегося убить Трампа, зовут Томас Мэтью Крукс, ему 20 лет. Ряд СМИ назвали Крукса антифа. Телекомпания NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что стрелок не имеет связей с зарубежными государствами. По их словам, нет никаких оснований полагать, что стрельба имеет "какую-либо связь с зарубежным действующим субъектом".Многие обратили внимание на то, что сразу после совершения покушения мейнстримные американские СМИ не стали о нём сообщать, а информация от них носила весьма туманный характер. Так, CNN сообщала, что Трампа увели со сцены после того, как он упал."Поскользнулся и упал, демпресса врать не будет", - прокомментировал эту заметку публицист Станислав Яковлев.Один из популярных российских блогеров в Telegram также прокомментировал заголовки западной и иноагентской прессы."Уровень западной прессы сейчас прямо такой. Превалируют идеологическая дисциплина и строгая самоцензура. Моральный камертон звенит без остановки. Указывал бы политический компас на другой полюс, то заголовки последних лет выглядели так: "Украина пострадала во время разногласий с Российской Федерацией", "В районе Украины слышны хлопки, у некоторых граждан Украины замечены кровоподтёки", "На фото и видео с мест событий заметно, что украинцы выглядят неважно", - отметил он и привёл скриншоты публикаций.Инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянская Алексей Васильев указал, что покушение уж точно нельзя назвать инсценировкой."Можно подводить итоги. Это точно не инсценировка. Стрелок убит, выстрелов было несколько. Он известный антифа, который готовился заранее. И погиб один из сторонников Трампа. В общем предположение о полоумном подтвердилось. Причём фактически он подарил Трампу и его силе победу на выборах. Хотя конечно смерть прошла всего 1 см от Трампа. Теперь единственный способ не допустить его к президентству, это повторное покушение. Но при этом он сейчас как раз выбирает вице президента, и его преемник практически гарантированно выигрывает, даже в случае успешного второго покушения", - поделился Васильев своим мнением в телеграм-канале.Он также указал на влияние произошедшего на ситуацию на Украине."И да, ему (Трампу — Ред.) нафиг не нужно перемирие до выборов. Власть он берёт в феврале, после завершения всех процедур и инаугурации. Главный противник Трампа, это Китай. Киев же для него чемодан без ручки, и он это не скрывает. Разумеется это не значит что он подарит нам украху, переговорщик и торговец он очень серьезный. Но он более вменяемый, и бряцание ядерным оружием он не поддерживает. Так что этих вводных достаточно, чтоб понять примерные сроки завершения войны. Ну а конечные условия, будут результатом наших действий до февраля. И скорее всего, это сейчас сильно повлияет на множество решений в других странах, ведь они это тоже понимают", - подчеркнул эксперт.Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий сравнил неудачное покушение на Трампа с удавшимся покушением на Кеннеди."Если ты пытаешься остановить войны - они убьют тебя", - отметил он.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" отметил, что покушение на Трампа будет иметь печальные последствия для властей Украины."Неудачное покушение на Трампа - это приговор для демократов, даже, если они или те, кто связан с ними, не стоят прямо за этим. Трампу уже можно не проводить рекламу, она сама пойдёт вместо него. Объясним почему. 1. Все респы мобилизуются в поддержку Трампа 2. Трамп становится "иконой" и реальным лидером США на данный момент по "бренду". 3. Информационно он забрал все инфоповоды под себя. 4. Трамп становится в роли жертвы, которого хотят убить злодеи. 5. Трамп выжил - стал героем. Хотя никакого героического поступка ему не пришлось делать. 6. Бизнес начнёт ещё сильнее публично поддерживать/определятся в поддержку Трампа, что даст ему рост рейтинга и "веса". Маск поддержал публично Трампа, кто следующий? 7. История Трампа прям, как история Кеннеди, которого удалось убить, а с Трампом произошла "осечка", что даст ему взрывной рост популярности. Для Зеленского Трамп - это плохо. Именно Ермаку вспомнят, как он кинул людей Трампа. Стрелка убили, а значит версий, кто стоит за этим будет сотня. Но Трамп скорее всего на 90% будущий президент США", - указывалось в публикации канала.При этом некоторые комментаторы в России призывают не очаровываться Трампом."Жили-были в Америке два старика-психопата. Один считает, что Россию нужно уничтожить немедленно, пока русские не набрали силы. И он писается в штаны. Другой считает, что нужно сначала набраться сил, чтобы уничтожить русских чуть позже, но с гарантией. И у него прострелено ухо", - отметил русский писатель Дмитрий Конаныхин.При этом специалисты в военном деле указывают, что говорить об инсценировке покушения уж точно не стоит: слишком уж опасна область, куда стрелял покушавшийся.Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование о покушении на Трампа, слушания по делу назначены на 22 июля.О возможных изменениях во внешней политике США в случае победы Трампа на выборах - в статье Игоря Сердюкова "Трамп несет мир в Корею, которого, скорее всего, не будет"

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Егор Леев

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