https://ukraina.ru/20240712/1056208582.html

Трамп несет мир в Корею, которого, скорее всего, не будет

Трамп несет мир в Корею, которого, скорее всего, не будет - 12.07.2024 Украина.ру

Трамп несет мир в Корею, которого, скорее всего, не будет

Штабисты из команды кандидата в президенты США от республиканцев, несмотря на его не лучшие отношения с Китаем, задумались о перспективах решения бесконечного корейского кризиса

2024-07-12T10:53

2024-07-12T10:53

2024-07-12T12:14

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В мозговых центрах Трампа немало железобетонных отставных военных и заинтересованных в конфликтах представителей ВПК.Однако сейчас они, похоже, действительно придумали для Корейского полуострова что-то вроде мирного плана, который мог бы показаться сравнительно неплохим. Если бы его не создали американцы, доверия к которым попросту нет.Триумфальный визит Владимира Путина в Пхеньян показал Западу экономический и военный потенциал Корейской народно-демократической республики, но в стане Байдена и Трампа ответили на это по-разному.У президента США пообещали еще сильнее изолировать Ким Чен Ына санкциями, а люди, связанные с Трампом, судя по всему, предложили, ни больше, ни меньше, постепенно закончить многолетнюю войну в Корее.Это произошло не потому, что волки стали агнцами, а Дональд является голубем мира, а в силу данных социологии, согласно которым новое поколение американцев устало от бесконечных западных войн во всему миру. Так что на условного миротворца работают даже информационные сливы.Азиатский план Трампа обсуждается в Японии и Южной Корее, а также на проамериканских Филиппинах.Его озвучил специалист по США Цунэо Ватанабэ, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы, который как раз-таки специализируется на подобного рода инсайдерской информации.Этот человек заслужил среди коллег уважение, и его сообщениям – чем бы они ни мотивированы – нередко доверяют."Ватанабэ-сэнсэй – человек осведомленный в делах по обе стороны Тихого океана. У него весьма высокие связи в Вашингтоне, он плотно работает там с лучшими аналитическими центрами. И имеет сведения из самых крутых источников в политической элите Токио: ныне покойный отец эксперта был одним из самых влиятельных политиков Японии, тяжеловесом в правящей Либерально-демократической партии", – отмечает главный российский японист Василий Головнин.Но отставим панегирики — то, что называют новым планом Трампа, на первый взгляд, имеет под собой определенную логику.Республика Корея, конечно, имеет свою национальную армию. Несмотря на рекордную депопуляцию населения и своеобразные увлечения местной молодежи, известные нам по сериалам, там имеются опытные бойцы. Но все знают – в случае реальной войны Юга и Севера прикрытием для Сеула станет американских военный корпус численностью минимум 30 000 человек.Эта цифра дана по заниженной отметке. Обычно считается, что на стороне Юга находятся примерно 50 0000 тысяч американских граждан, пребывающих сегодня в Южной Корее.Перебор штатов записывают в родню, но хорошо известно, что во многих ключевых подразделениях западной армии, да еще почти на линии фронта, никаких родственников нет и не может быть. По сути, это тоже солдаты – причем, с оружием.Более того, с началом войны командование автоматически переходит к США – то есть, по сути, президент Республики Корея как верховный главнокомандующий вооруженными силами страны оказывается в прямом подчинении у американского генерал-лейтенанта, который командует упомянутым контингентом.Таким образом, эвакуация американцев с Корейского полуострова теоретически действительно могла бы создать условия для мира. Армия Республики Корея заслуживает уважения, но не является равноценным соперником силам КНДР – собственно, это показала всем и Корейская война до вмешательства армии США.Достаточно напомнить, что в 1968 году тридцать севекорейских спецназовцев обошли все американские посты, перебили элитных солдат-южнокорейцев, и едва не пленили южнокорейского президента в его Синем дворце. Причем один из этих суперменов, Пак Дже Ген, опять обманул все облавы и благополучно вернулся в КНДР, где его не расстреляли, а сделали генералом.Возможно у Трампа прослышали новые веяния из Пхеньяна, где якобы больше не планируют объединять Север и Юг Кореи. И хотели бы купить местное руководство симулякром победы – ведь если американские войска уйдут с материка, это стало бы выполнением одного из главных заветов самого Ким Ир Сена.Причем, единственное встречное условие США – звучит кратко. Это уничтожение ядерного арсенала КНДР.Однако, дело в том, что США нет никакого доверия, а мира с американскими марионетками в никто не желает.В нынешнем году, выступая перед высшим народным собранием (северокорейский парламент) Ким Чен Ын призвал определить Южную Корею как "враждебное государство номер один" в основном законе КНДР и закрепить обязательство "полностью оккупировать" территорию соседа в случае войны.Передислоцированные войска всегда могут вернуться обратно по по просьбе Сеула с близлежащих американских баз на Японских островах. А вот восстановить ракетно-ядерный потенциал КНДР будет непросто.Союзники и друзья Пхеньяна из Пекина и Москвы наверняка напомнили об этой проблеме Киму – хотя он, скорее всего, все понимает сам.И если Трампа изберут президентом США, его мирный план по Корее, вряд ли принесет за собой большие последствия.Кроме того, что в мире убедятся — американцы действительно боятся северокорейскую ядерную бомбу. Да еще способную достать США на новых дальних ракетах.О других аспектах сотрудничества России и Северной Кореи - в материале Эксперт рассказал, обрушит ли союз России и КНДР планы американцев на Евразию

https://ukraina.ru/20240701/1055979716.html

https://ukraina.ru/20240630/1055957405.html

https://ukraina.ru/20240628/1055889257.html

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Игорь Сердюков

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