https://ukraina.ru/20240712/1056210468.html

Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша

Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша - 12.07.2024 Украина.ру

Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша

НАТО создает сухопутные армии для войны с Россией и северный субблок, нацеленный на противостояние на Балтике. Также нам нужно готовиться не к мифическому обмену ядерными ударами, а к конфликту с НАТО на Черном море

2024-07-12T11:46

2024-07-12T11:46

2024-07-12T11:46

интервью

германия

россия

япония

олаф шольц

борис писториус

меркель

нато

бундесвер

украина

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В интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко прокомментировал итоги саммита НАТО, который прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля.Политолог также отметил, что Япония нацелена на создание своего собственного ядерного зонтика, который затруднит боевые действия против нее и позволит Токио действовать за пределами архипелага.— Алексей Валериевич, вы много раз говорили, что США для полноценной войны с Россией нужно возрождать военную мощь Германии и Японии. Каким образом Вашингтону нужно перестроить НАТО, чтобы перейти к реализации этого плана?— Эта проблема стояла перед НАТО с момента подписания Вашингтонского договора в 1949 году, в результате которого в 1951-м и был сформирован альянс.В СМИ иногда говорят, что Организация Варшавского договора (ОВД) была основана в ответ на создание НАТО. Это неверно. ОВД была создана после того, как в 1955 году в НАТО вступила ФРГ. Это большая разница.На само создание НАТО Советский Союз отреагировал вяло. Он даже никаких протестов не предъявлял. Почему? Как показывают рассекреченные архивные документы, причина этому была очень проста — в НАТО на тот момент не было мощной сухопутной армии, способной противостоять СССР. А одними бомбардировками войну выиграть невозможно, особенно на техническом уровне начала 1950-х годов.Формально в НАТО было две крупные армии: американская и британская. Но вставал вопрос, как их перебросить в другое полушарие земли и поддерживать их боевые действия высокой интенсивности в течение длительного времени.Просто посчитайте, сколько нужно кораблей, чтобы перебросить к нашим границам хотя бы 200 тысячную группировку? А какой флот потребуется, чтобы наладить их бесперебойное снабжение? И это при том, что ваш противник не будет способен помешать этому.Американские военные эксперты, как показал историк Альфред Брауе, исходили из того, что у СССР хватит сил помешать этому снабжению. Поэтому Штатам нужен был солдат, который был бы очень близко к нам.Тогда вставал вопрос, какой именно солдат в Европе будет противостоять самой мощной сухопутной армии — Советской Армии? Французский? Вторая мировая война показала боевые качества французского солдата. Но единственный солдат, который мог бы противостоять нам — немецкий.Поэтому уже в 1955 году ФРГ срочно принимают в НАТО и создают Бундесвер — сухопутную армию в качестве опоры блока. Поэтому в советских военных работах именно ФРГ считалась наиболее вероятным противником в Европе, а США выступали скорее как союзник Бундесвера.— Изменилось ли что-то после распада СССР?— После окончания холодной войны НАТО столкнулось с той же проблемой: отсутствие достаточной по численности сухопутной армии для борьбы с Россией.Наши либералы часто задают вопрос: "Почему США не напали на Россию в 1990-е годы, когда мы были слабы?" Ответим: "А как бы они на нас напали в 1993 году?". Через Камчатку или Командорские острова?Чтобы напасть на нас, нужны крупные логистические базы и узлы для развертывания в Восточной Европе мощной сухопутной группировки. Потому-то США и потребовалось расширение НАТО на Восток. Всего на создание этой инфраструктуры должно было уйти 20–25 лет. Посчитайте, сколько времени прошло с 1991 года. Мы получим те самые годы.Повторюсь, сейчас Штатам по-прежнему нужны хорошие солдаты (то есть мощная сухопутная армия) для сухопутной войны с Россией. Кто ими может стать? Польская армия слишком малочисленна. Да, она может устроить диверсии в Белоруссии и Калининградской области, но она не сможет выиграть у нас сухопутную войну.То же самое касается Швеции и Финляндии. Они могут устроить диверсии на Балтике, но не выиграть большую войну.Поэтому опять же остается Германия.Напомню, что в отношении Германии до сих пор действуют ограничения, предусмотренные Боннским договором 1952 года (часть этих нормы занесены в германскую конституцию) и Московского договора 1990 года о принципах объединения ФРГ и ГДР. Напомню эти базовые четыре ограничения.Первое. Запрет на проведение референдумов по военно-политическим вопросам.Второе. Запрет на требование вывода иностранных войск со своей территории до подписания мирного договора (СССР вывел войска из Германии в порядке доброй воли на основе двустороннего договора от 16 октября 1990 года).Третье. Обязательные консультации с державами-победительницами Второй мировой войны при решении внешнеполитических задач (США, Великобритания и Франция).Четвертое. Четко прописанные нормативы Бундесвера.— Берлин уже пытается обойти эти ограничения?— Да.Во-первых, канцлер Шольц еще 31 мая 2022 года заявил, что Германия хотела бы иметь вторую сухопутную армию в НАТО (больше турецкой). Это уже превышает лимиты Московского договора.Да, пока они эту армию не построили, но у них уже создают для этого юридическое обоснование: "Мы сказали об этом 31 мая 2022 года. Кто-то возразил? Нет. А что не запрещено, то разрешено". Тем более, что три державы победительницы (США, Британия и Франция) дадут своё согласие.Во-вторых, для создания такой армии нужно ввести всеобщую воинскую обязанность. Думаю, они ее введут. Недаром об этом говорил министр обороны Писториус.В-третьих, Германия начинает возрождать свою военную промышленность.У нас многие говорят, что немцы из-за отказа от российского газа ведут себя к экономической катастрофе. Но давайте посмотрим на это с другой точки зрения. Да, у них вводятся ограничения потребления электроэнергии и товаров первой необходимости. Да, это приведет к разорению мелкого и среднего бизнеса. Но массовое сокращение в сфере услуг как раз и приведёт к появлению кадров для работы на оборонных предприятиях.— Выходит, Шольц не так и глуп, как его рисуют в СМИ?— Шольц продолжает линию Меркель, когда Германия под видом противостояния с Россией восстанавливает свою сферу влияния а Европе.После Ганноверского саммита в апреле 2016 года Германия получило право присутствия своих вооруженных сил на ротационной основе на территории других стран НАТО. Их бригада на территории Литвы — это очень близко к Калининграду.Теперь и Польша предлагает военное взаимодействие с ФРГ. То есть Германия шаг за шагом в рамках НАТО восстанавливает свою традиционную сферу влияния в Восточной Европе.Более того, на днях мы увидели один из промежуточных результатов этого процесса. Германия, Польша, Швеция, Финляндия и Дания подписали соглашения о сотрудничестве в области минного дела в Балтийском море. Сейчас немецкие самолёты участвую в общих военных учениях стран НАТО.То есть в рамках НАТО создается северный субблок, нацеленный на конфликт на Балтике.— Германия становился лидером субблока восточноевропейских стран, нацеленного против России?— Пока да.Но не забывайте — у Германии есть территориальные проблемы со всеми этими странами Восточной Европы. Польша получила после Второй мировой войны четыре немецкие провинции: Познань, Предпомеранию, Силезию и большую часть Восточной Пруссии. Литва — немецкий город Мемель (Клайпеду), а Чехия — Судетскую область. Из Восточной Европы было выселено после Второй мировой войны 12–15 тысяч немцев.Как поведёт себя Германия, поставив войска на территории трех этих стран — вопрос интересный.Логика НАТО была определена администрацией Эйзенхауэра: Америка в Европе, Германия под контролем, Россия — вон. Не Советский Союз, а Россия, что показательно. Но каким будет НАТО, если Германия создаст мощную армию и выйдет из-под контроля!?Этого не знает никто. А война на Украине даёт ей шанс в среднесрочной перспективе,— Что мешает Германии стать мощной военной силой?— Германии надо преодолеть пацифистскую культуру, связанную с наследием холодной войны. Это уже делается. Вспомните, как после холодной войны открывались окна Овертона.Первое открыли словами, что во время Второй мировой зверствовали только отряды СС, а Вермахт был честной армией, которая честно воевала на поле боя.Второе — когда заявили, что Западная Германия сама пострадала от прусского милитаризма. Она была насильно объединена Пруссией (Второй и Третий рейх — государства Пруссии, а не Германии), а Пруссии больше на карте нет.Третье отрылось после распада СССР. Если Революция 1917 года — худшее зло в мире. Может быть, Третий Рейх, который боролся с большевизмом, не такой уж и плохой?Четвёртое окно распахнули со словами: мы демократическая страна, нам нужна армия для защиты Европы от России… Стоп. А разве Пруссия не выполняла эту функцию веками? Может, не так и плохи прусские традиции?И этот процесс нарастает.— А что в этом плане насчет планов Японии?— С Японией немножко другая ситуация.Там действует конституция 1947 года, согласно которой японский народ навсегда отказывается от войны как суверенного права народа. Там действует американо-японский договор о безопасности 1951 года, по которому США взяли на себя функции по защите Японии. Но уже с 1954 года Япония по согласованию с США начала формировать Силы самообороны.В 1960 году США и Япония подписали Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, сроком на 10 лет, который затем продлили. Теперь Японии можно иметь свою армию (силы самообороны для защиты Японского архипелага).В 1980 году парламент Японии официально разрешил использовать силы самообороны за границами страны "для спасения находящихся там граждан Японии". В 1981-м Япония получила право патрулировать все прилегающие к ней воды за пределами особой экономической зоны (фактически создавать свой полноценный флот).В 2006 году страна создала полноценное министерство обороны, а в 2015-м внесла поправки в конституцию, что может использовать армию за пределами Японского архипелага. Пока — с согласия международных институтов, но завтра эта приставка может отвалиться, как хвост у ящерки.Япония вместе с Францией — вторая страна в мире по атомной энергетике. Достаточно лишь политического решения, чтобы Токио создал свое ядерное оружие. Последний раз это обсуждалось на сессии японского парламента в начале 2007 года в ответ на северокорейские ядерные испытания.Так что Япония сможет создать свой ядерный зонтик, который затруднит боевые действия против нее, позволив ей действовать за пределами архипелага.— НАТО также приняло решение о расширении влияния в Черном море. Учитывая, что наш флот сталкивается с проблемами в СВО, чего нам ждать там?— Мы не можем ввести бесполетную зону над Черным морем, в том числе из-за Турции, поскольку мы опасаемся разругаться с Эрдоганом.Есть конвенция Монтре от 1936 года, согласно которой у Турции есть право запускать в Черное море военные суда нечерноморских стран на 45 суток. Но США давно разработали план обхода этого проекта — им достаточно арендовать базу в Болгарии или Румынии, запустить туда эскадру и самим стать черноморской державой. Даже на Украине. Они же давно хотели заполучить базу в Очакове.Так что нам надо готовиться к конфликту с НАТО на Черном море.— Если оценивать общую тональность заявлений НАТО: раньше они стеснялись говорить о противостоянии с Россией прямо, а сейчас этого не скрывают. Почему?— А когда они стеснялись говорить о противостоянии с Россией? Мы сами убеждали себя в том, что это просто риторика, доставшаяся им от холодной войны, исключительно связанная с предвыборной кампанией.У нас вообще есть очень нехорошая тенденция — мы рассматриваем международные отношения через призму выборов. А это не так.— Есть мнение, что НАТО хорошо показало себя как военный блок, поскольку гонка вооружений привела к развалу советской экономики, но сейчас альянс деградировал. Согласны с этим?— У любого процесса есть две стороны. Экономика экономике рознь.Есть экономика мира, есть экономика войны. Мы после 1945 года 80 лет жили в условиях экономики мира. Мы отдавали приоритет потреблению и соревновались друг с другом по уровню жизни, а не по производству боеприпасов. Но до 1939 года основной задачей экономик всех стран была подготовка к реальной войне.Сейчас у нас сохраняется экономика мира. Но это же не значит, что на ее обломках не может быть создана экономика войны.— А то, что НАТО своими угрозами в адрес России пытается склонить нас к заморозке конфликта на Украине?— Я об этом слышу уже два года. Если бы они хотели переговоров, они бы прямо на них пошли. Пока они не чувствуют себя проигравшей стороной и не видят угрозы падения Киева.— Как же нам в целом противостоять НАТО?— Нам необходимо всем сердцем принять три вещи.Первое — война с НАТО возможна. Никакое ядерное оружие не сдержит стороны от этого. Во-вторых, Вторая мировая война — это не последняя большая война в мире. Третье — надо готовиться не к мифическому обмену ядерными ударами, а к обычному конфликту на Балтике.О том, почему России нужно развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, в интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну.

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Анна Черкасова

интервью, германия, россия, япония, олаф шольц, борис писториус, меркель, нато, бундесвер, украина, война, европа, саммит, балтика, черное море, украина.ру