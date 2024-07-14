Профессор МГУ: Мы сами убеждали себя в миролюбии НАТО - 14.07.2024 Украина.ру
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Профессор МГУ: Мы сами убеждали себя в миролюбии НАТО
Профессор МГУ: Мы сами убеждали себя в миролюбии НАТО - 14.07.2024 Украина.ру
Профессор МГУ: Мы сами убеждали себя в миролюбии НАТО
В интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко рассказал об ужесточении риторики НАТО в отношении России
2024-07-14T06:14
2024-07-14T06:14
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"А когда они стеснялись говорить о противостоянии с Россией? Мы сами убеждали себя в том, что это просто риторика, доставшаяся им от холодной войны, исключительно связанная с предвыборной кампанией", - сказал профессор.По его мнению, российская практика рассматривать международные отношения через призму выборов является порочной. И не следует, по его мнению, упрощённо оценивать всё с точки зрения меркантилизма."Есть экономика мира, есть экономика войны. Мы после 1945 года 80 лет жили в условиях экономики мира. Мы отдавали приоритет потреблению и соревновались друг с другом по уровню жизни, а не по производству боеприпасов. Но до 1939 года основной задачей экономик всех стран была подготовка к реальной войне. Сейчас у нас сохраняется экономика мира. Но это же не значит, что на ее обломках не может быть создана экономика войны", -сказал Фененко.Он уверен, что НАТО не желает переговоров с Россией о заморозке конфликта на Украине. "Нам необходимо всем сердцем принять три вещи, - сказал профессор. - Первое — война с НАТО возможна. Никакое ядерное оружие не сдержит стороны от этого. Во-вторых, Вторая мировая война — это не последняя большая война в мире. Третье — надо готовиться не к мифическому обмену ядерными ударами, а к обычному конфликту на Балтике".Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польшачитайте на сайте Украина.руО том, почему России нужно развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, читайте в интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, США, НАТО

Профессор МГУ: Мы сами убеждали себя в миролюбии НАТО

06:14 14.07.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Фененко
Алексей Фененко - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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В интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко рассказал об ужесточении риторики НАТО в отношении России
"А когда они стеснялись говорить о противостоянии с Россией? Мы сами убеждали себя в том, что это просто риторика, доставшаяся им от холодной войны, исключительно связанная с предвыборной кампанией", - сказал профессор.
По его мнению, российская практика рассматривать международные отношения через призму выборов является порочной. И не следует, по его мнению, упрощённо оценивать всё с точки зрения меркантилизма.
"Есть экономика мира, есть экономика войны. Мы после 1945 года 80 лет жили в условиях экономики мира. Мы отдавали приоритет потреблению и соревновались друг с другом по уровню жизни, а не по производству боеприпасов. Но до 1939 года основной задачей экономик всех стран была подготовка к реальной войне. Сейчас у нас сохраняется экономика мира. Но это же не значит, что на ее обломках не может быть создана экономика войны", -сказал Фененко.
Он уверен, что НАТО не желает переговоров с Россией о заморозке конфликта на Украине.
"Я об этом слышу уже два года. Если бы они хотели переговоров, они бы прямо на них пошли. Пока они не чувствуют себя проигравшей стороной и не видят угрозы падения Киева", - отметил он.
"Нам необходимо всем сердцем принять три вещи, - сказал профессор. - Первое — война с НАТО возможна. Никакое ядерное оружие не сдержит стороны от этого. Во-вторых, Вторая мировая война — это не последняя большая война в мире. Третье — надо готовиться не к мифическому обмену ядерными ударами, а к обычному конфликту на Балтике".
Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польшачитайте на сайте Украина.ру
О том, почему России нужно развязать прокси-войну против США во всех регионах за пределами Европы, читайте в интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну на сайте Украина.ру.
 
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