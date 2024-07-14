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"Война начинается после того, как подписан акт капитуляции" - Михайлов о внутренних проблемах России

"Война начинается после того, как подписан акт капитуляции" - Михайлов о внутренних проблемах России - 14.07.2024 Украина.ру

"Война начинается после того, как подписан акт капитуляции" - Михайлов о внутренних проблемах России

Нелегальная миграция создаёт проблемы, которые сложно, но возможно преодолевать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов

2024-07-14T05:03

2024-07-14T05:03

2024-07-14T05:03

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фсб

александр михайлов

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По мнению ветерана спецслужб, "настоящая война зачастую начинается после того, как подписан акт безоговорочной капитуляции". Борьба с – бандеровцами и прибалтийскими их собратьями, велась до 60-х годов, напомнил он."И это, кстати, даже серьезнее и сложнее, чем линия фронта. Потому что на линии боестолкновения понятно, где свои войска, а где чужие; кто друг, а кто враг. А здесь у нас прямо за спиной противник, который осложняет нам жизнь и которого необходимо сдерживать, и плюс он способен на непредсказуемые поступки — кстати, иногда за копейки", - отметил Михайлов.О констатировал "огромное" количество предотвращённых терактов. В их числе и те, о которых упоминал президент РФ Владимир Путин."По опыту я знаю, в каком жестком режиме работают ребята, сколько терактов они предотвратили. Об этом, к сожалению, мало говорят и пишут. А ведь они могли по жертвам кратно превышать погибших и пострадавших в "Крокусе" и Махачкале. Поэтому работа проводится активно. Каждый день мы видим, что арестовывают шпионов или еще каких-то мерзавцев, которые пытались что-то совершить", - сказал отставной генерал-майор ФСБ.С высоты полувекового опыта службы в органах госбезопасности он оценил нынешнее положение дел с подбором кадров. Помимо президента, уверен Михайлов, в процесс должны активно войти "и представительная власть, которая тоже должна каким-то образом помогать обеспечивать безопасность в стране".Он также напомнил про опыт СССР, сказав: "Это участие гражданского общества в формировании оперативной обстановки: профилактика, народные дружины, комсомольские оперативные отряды, работа по месту жительства".Полный текст интервью с генерал-майором ФСБ Александром Михайловым: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ на сайте Украина.руПодробнее о внутренних и внешних угрозах в контексте СВО читайте в интервью Захара Виноградова Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, ссср, фсб, александр михайлов