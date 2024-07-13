Военный обозреватель похвалил российское вооружение
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Россия производит и восстанавливает бронетанковую технику. На это указал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру
"У нас нет проблем с изготовлением снарядов. Мы создаем ракеты всех типов, которые применяются в СВО. Не говоря уже о господстве в воздухе, которое мы активно используем, сбрасывая авиабомбы с УМПК с дальностью действия до 70 километров. Это позволяет нам наносить удары по оперативному тылу ВСУ", - сказал он.
Корнев предположил, что у РФ все в порядке и с человеческими ресурсами.
"За прошедший год мы набрали около 300 тысяч добровольцев. При этом мы не вели больших наступательных операций и не понесли больших потерь, которые могли бы сжечь такое количество личного состава. Так что мы можем ввести в бой резервы в нужное время и в нужном месте", - заверил он.
Подробнее о ситуации на фронте — в материале Дмитрий Корнев: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польшена сайте Украина.ру.