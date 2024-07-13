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Военный обозреватель похвалил российское вооружение

Военный обозреватель похвалил российское вооружение - 13.07.2024 Украина.ру

Военный обозреватель похвалил российское вооружение

Россия производит и восстанавливает бронетанковую технику. На это указал военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру

2024-07-13T06:00

2024-07-13T06:00

2024-07-13T06:00

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"У нас нет проблем с изготовлением снарядов. Мы создаем ракеты всех типов, которые применяются в СВО. Не говоря уже о господстве в воздухе, которое мы активно используем, сбрасывая авиабомбы с УМПК с дальностью действия до 70 километров. Это позволяет нам наносить удары по оперативному тылу ВСУ", - сказал он.Корнев предположил, что у РФ все в порядке и с человеческими ресурсами.Подробнее о ситуации на фронте — в материале Дмитрий Корнев: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польшена сайте Украина.ру.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вс рф, техника, оружие, снаряды